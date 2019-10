Dänischer Weltmeister in Bestform: Löwe Mads Mensah Larsen (l.) drehte in der zweiten Halbzeit auf und erzielte insgesamt acht Tore. F: PIX

Von Daniel Hund

Hannover. Was ein Krimi, was ein Drama. Mit hängenden Köpfen schlichen sie gestern Abend in die Kabine, die Spieler der Rhein-Neckar Löwen. Draußen schepperte derweil der Gassenhauer "Oh wie ist das schön" durch die TUI Arena. Die Asse des TSV Hannover-Burgdorf tanzten dazu auf der Platte. Und die feierten nicht etwa einen Sieg, nein, ein 29:29 (12:15)-Unentschieden. "Wir haben wirklich eine super erste Halbzeit gespielt", sagte Patrick Groetzki auf dem Weg in die Kabine zur RNZ, "aber wir müssen das dann eben einfach besser ausspielen." Und weiter: "Eigentlich muss es unser Anspruch sein, hier zu gewinnen."

Nein, viel mehr Spitzenspiel geht wirklich nicht. Gestern hieß es Erster gegen Zweiter, Überraschungs-Spitzenreiter gegen Ex-Meister. Das sorgte für Volksfeststimmung in der TUI Arena von Hannover. 9 800 Fans gehen rein - und 8141 waren drin.

Aus Löwensicht galt es vor allem einen Mann auszubremsen: Morten Olsen, 35, Dänemarks Weltmeister, Hannovers genialer Spielmacher. Kurzum: Ein Mann, der den Unterschied machen kann. Und genau den hatten sie zunächst im Griff. Hinten drin standen sie wie eine Eins. Ilija Abutovic und Jesper Nielsen waren mal wieder die Türme in der Schlacht, breiteten im Zentrum die Arme aus. Blockten und kämpften sich ins Spiel. Vorne sollten es die üblichen Verdächtigen richten: Andy Schmid und Jannik Kohlbacher vor allem. "Kleiderschrank" Kohlbacher war es dann auch, der die erste Drei-Tore-Führung besorgte (6:3/12.).

Gut sah’s da aus. So gut, dass Recken-Trainer Carlos Ortega wenig später die erste Auszeit nahm. Geholfen hat die zunächst nichts. Die Löwen marschierten weiter, lagen in der 15. Minute gar mit 9:3 vorne. Und diesmal stimmte die Körpersprache. Sie bissen sich förmlich fest am Tabellenführer. Uwe Gensheimer war on fire. Der Paris-Rückkehrer ballte immer wieder die Faust und führte harte, aber faire Zweikämpfe. Gefallen hat das aber offenbar nicht jedem in der Halle: Kaum war "Gensel" am Ball, wurde er ausgepfiffen.

In den Gute-Laune-Modus rüber switchen war aber nicht. Dazu war die Pausenführung von 15:12 zu knapp. Genau das bemängelte Groetzki später dann auch: "Für solch eine starke erste Halbzeit sind drei Tore einfach viel zu wenig." Und so kam es, wie es kommen musste: Mit dem Publikum im Rücken schossen sich die Hannoveraner Tor für Tor ran. Um die 45. Minute drohte die Partie dann komplett zu kippen: Zwei Tore von Keeper Urban Lesjak in den leeren Löwen-Kasten bedeuteten die erste Führung für den TSV: 24:23. Die Halle tobte, die Löwen grübelten, wankten - aber nur kurz, was auch mit Mads Mensah Larsen zu tun hatte. Der war gestern kaum zu halten. Nach durchwachsener erster Halbzeit, als ihm nur noch ein Tor gelang, knallte er den Harzball nach dem Wechsel noch sieben Mal ins Heimtor. Und das in Situationen, in denen nichts mehr ging, in denen sich die anderen Löwen teilweise schon fragend anschauten.

Wenigstens ein Lichtblick …

Hannover: Ebner, Lesjak 2 - Cehte 3, Martinovic 4, Patrail 3, Thiele, Pevnov 3, Jonsson, Böhm 1, Ugalde 1, Olsen 4, Donker, Hanne, Brozovic, Kastening 6/3, Büchner 2.

Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid 8, Gensheimer 6/4, Kirkelokke, Lagarde, Tollbring, Abutovic, Mensah Larsen 8, Fäth, Groetzki 1, Guardiola, Petersson 3, Nielsen, Ganz, Kohlbacher 3.

Stenogramm: 2:4, 3:6, 3:9, 9:13, 12:15 (Halbzeit), 19:21, 21:23, 24:23, 24:26, 27:27, 29:29 (Endstand).

Zuschauer: 8141.