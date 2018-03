Von Tillmann Bauer

Mannheim. Es war gerade 21 Uhr, da kam Andy Schmid aus der Kabine. Duschen musste der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen eigentlich nicht. Denn er saß 60 Minuten auf der Bank, absolvierte lediglich das Aufwärmen vor der Partie. Den Rest erledigten seine Kollegen, schossen den VfL Gummersbach mit einem beeindruckenden 36:26-Heimsieg nach Hause.

Bei Schmid zwickte noch immer die linke Wade. Eine Muskelverhärtung bereitete dem Schweizer Schmerzen. Aber alles halb so wild, der 34-Jährige konnte lachen, als er nach Spielende in den Katakomben der SAP Arena stand: "Das war für mich auch mal entspannt", grinste er, "die Pause hat gut getan." Seine Stimme wurde ernster, er gab Entwarnung: "Mir geht es gut, im Notfall hätte ich auch spielen können - aber es war gar nicht notwendig." Da hatte er Recht: Die Löwen spielten mit dem Altmeister aus Gummersbach Katz und Maus. Fast alles lief nach Plan. Volle Offensive, rasantes Tempospiel, höchste Konzentration. Den Gegner überrannt, das Match bereits in der ersten Spielhälfte entschieden. Der zehnte Bundesliga-Sieg in Folge war verbucht.

So schonte Cheftrainer Nikolaj Jacobsen einige Stammkräfte. Andere konnten etwas für ihr Selbstbewusstsein tun: Beispielsweise Bogdan Radivojevic. Der Rechtsaußen glänzte als Ersatz für Patrick Groetzki, der die gesamte Woche aufgrund eines grippalen Effektes pausieren musste. Radivojevic unterstrich seine gute Form, traf sechsmal ins Schwarze. Im Rückraum glänzte einmal mehr Rückkehrer Kim Ekdahl du Rietz mit einem unglaublichen Zug zum Tor, dazu gab der Däne Mads Mensah Larsen den Mittelmann. Und das klappte reibungslos. Auch ohne Schmid.

Das sah auch der Chef so: "Es freut mich sehr, dass wir zeigen konnten, dass wir ohne Andy Handball spielen können", so Jacobsen, "das ist gut für uns - und die Pause gut für ihn." Oliver Roggisch schloss sich an: "Riesenkompliment auch an Mads - er hat bewiesen, dass wir zwei Mittelmänner auf diesem Niveau haben." Mensah Larsen traf selbst fünfmal, organisierte den Löwen-Angriff souverän.

Es war also ein rundum gelungener Abend. Die Konkurrenz spielte ebenfalls mit, nahm sich gegenseitig die Punkte ab. Flensburg besiegte Berlin, der Vorsprung auf beide Teams beträgt nun vier Punkte.

Und wie geht es weiter? Schlag auf Schlag. Am morgigen Sonntag (12.30 Uhr/Sky) gastieren die Badener beim Aufsteiger TuS-N Lübbecke. Dort erwartet die Gelbhemden laut Roggisch eine "hitzige Atmosphäre". Es gilt also die nächste Pflichtaufgabe zu erledigen.

Wahrscheinlich nimmt Schmid zunächst wieder auf der Bank Platz. Außer er wird dringend gebraucht. Denn schon am kommenden Wochenende steht der Bundesliga-Kracher beim THW Kiel vor der Tür. Schmid ist zuversichtlich, spätestens dann wieder im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. "Ich gehe stark davon aus", sagte er - und verschwand in der Löwen-Kabine...