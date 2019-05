Von Daniel Hund

Mannheim. Spiel, Spaß und Spannung. Ein rundum gelungener Handball-Abend war es, den die Rhein-Neckar Löwen am heutigen Donnerstag mit ihren Fans in der SAP Arena feierten. Frisch Auf Göppingen kam, sah und fiel. Die Löwen krallten sich beim 33:27 (15:17)-Derbysieg beide Punkte und begeisterten vor 8015 Zuschauern vor allem in der zweiten Halbzeit mit spektakulären Offensiv-Aktionen. "Vor der Pause war es noch etwas zäh", sagte Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen: "Nach dem Wechsel waren wird dann viel selbstsicherer und haben auch in der Höhe verdient gewonnen."

Das Verletzungspech der Löwen ist schon seit Wochen groß: Mit Andreas Palicka (Oberschenkel), Jesper Nielsen (Leiste) und Alexander Petersson (Achillessehne) fallen drei Stars aus. Seit Anfang dieser Woche ist noch ein weiteres Sorgenkind dazugekommen: Jerry Tollbring, das Nesthäkchen, 23 Jahre alt. Der Schwede knickte im Training um, humpelte mit Schmerzen am rechten Sprunggelenk aus der Kronauer Halle. Noch enger zusammenrücken - lautete deshalb am Donnerstag das Löwen-Motto.

Der Aufgalopp der Gelben war dann auch gut, aber nicht perfekt. Hinten waren Abwehrchef Gedeon Guardiola und Co. hellwach, "klauten" mehrfach Bälle, um sie dann allerdings wieder zu verstolpern. So waren es die Gäste, die erstmals auf zwei Tore davonziehen konnten, die plötzlich mit 7:5 führten (10.). Spätestens jetzt war klar: Das ewig junge Landesderby zwischen dem badischen und dem schwäbischen Handball-Schwergewicht wird für die Löwen auch diesmal nicht zum Spaziergang.

Kratzen und beißen war angesagt. Genau das taten die Löwen dann auch. Es ging hin und her, vor und zurück. Mit offenem Visier. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das Löwen-Problem: Nach wie vor segelte der Ball beim finalen Pass häufig ins Leere. Ausgebügelt hat das dann meist ein Schwede. Und zwar der mit der langen blonden Löwenmähne. Torhüter Mikael Appelgren war on fire, krallte sich einige "Unhaltbare". Doch Appelgren hin oder her, zur Pausenführung reichte es trotzdem nicht. Nach 30 Minuten leuchtete ein 15:17 vom XXL-Videowürfel in der Mannheimer SAP Arena.

Mit ernster Miene stiefelten die Löwen in die Kabine. Mittendrin ein nachdenklicher Trainer. Nikolaj Jacobsen wirkte abwesend, in sich gekehrt, schon auf der Suche nach der Lösung des Derby-Puzzles. Ein wesentlicher Bestandteil des Schlachtplans: Vladan Lipovina. Der wurfgewaltige Rückraum-Kunstschütze stürmte nach dem Wechsel mit, stiftete Unruhe, täuschte an, passte und feuerte ab und an auch mal eine Rakete aus der zweiten Reihe ab.

Das mit dem Tore werfen überließ er aber eher dem Chef: Beeindruckend war’s, was Andy Schmid auf die Platte brachte. Nach 43 Minuten hatte der Schweizer schon zehnmal getroffen. Hinzu kamen einige Sahnepässe auf Kreis-Koloss Jannik Kohlbacher, der ebenfalls satte sieben Würfe in den Göppinger-Kasten wuchtete.

Weiter geht es für die Löwen schon am Sonntag in der Hauptstadt. Ab 13.30 Uhr geht es bei den Berliner Füchsen um Bundesliga-Punkte.

Spielfilm: 2:2, 4:3, 5:7, 8:8, 10:8, 11:11, 13:16, 15:17 (Halbzeit), 18:18, 21:19, 21:21, 26:21, 28:22, 30:23, 31:25, 33:27 (Endstand).

Löwen: Schmid 12/5, Lipovina 1, Sigurdsson 6, Mensah Larsen 2, Fäth 3, Groetzki 2, Kohlbacher 7.

Göppingen: Kneule 4, Heymann 1, Sliskovic 3, Schiller 4/2, Rentschler 2, Schöngarth 2, Zelenovic 5, Kozina 6.