Von Daniel Hund

Heidelberg. Es war ein echter Härtetest und der wurde bestanden. Mit Sternchen sogar. Denn das, was die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag beim Champions-League-Duell in Plock gezeigt haben, war bärenstark. Das Spiel eins nach dem Verletzungsschock um Gedeon Guardiola meisterten die Gelben letztlich souverän, schossen sich in Polen zu einem 32:27. Was auch - oder vor allem - ein Verdienst von Filip Taleski, 21, war. Das Talent stand im Innenblock und machte den Guardiola, stellte die Räume zu. "Für Filip ist das ja eine völlig ungewohnte Position", sagt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, "aber dafür hat er seine Sache wirklich sehr gut gemacht."

Nach einem Guardiola-Ersatz wird laut Jacobsen dennoch weiterhin geschaut. Die Suche nach einem Handball-Renter ist in vollem Gange, aber noch nicht abgeschlossen: "Es ist nicht so einfach da einen geeigneten Mann zu finden, denn das hängt ja von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich sind wir aber ein Verein, der sich immer versucht zu verstärken."

Was ist eigentlich mit Oliver Roggisch? Der Sportliche Leiter der Löwen war während seiner aktiven Zeit im Innenblock gefürchtet. Kaum einer kam am Weltmeister von 2007 vorbei. Was spricht also gegen ein Comeback? "Na ja, der Oli hat in letzter Zeit etwas zu wenig gemacht", lacht Jacobsen. Zudem hat der lange Blonde auch so genug zu tun: Nationalmannschaft, Löwen - das volle Programm.

Momentan dreht sich bei Roggisch und Jacobsen alles um GWD Minden. Dort müssen Andy Schmid und Co. am Donnerstag ran. Anwurf ist um 19 Uhr. Und die Ostwestfalen sind kein Kanonenfutter. "Gerade zuhause sind sie richtig gut", sagt Jacobsen, "sie verfügen über ein wurfgewaltiges Team, das dich an einem guten Tag regelrecht kaputt schießen kann." Im Tableau hat sich Minden auf dem elften Platz eingenistet, rangiert jenseits von Gut und Böse. Und gegen den Meister wird Minden doppelt motiviert sein, um die Sensation zu schaffen.

Ganz unrealistisch scheint die derzeit auch nicht zu sein. Denn die Löwen gehen nach wie vor auf dem Zahnfleisch. Neben Guardiola muss Jacobsen noch immer auch auf Harald Reinkind (gebrochener Daumen), Momir Rnic (Fraktur des linken Mittelfußknochen) und Kristian Bliznac (Muskelfaserriss in der Wade) verzichten. "Bei Harald müssen wir mal schauen, vielleicht ist er in Minden schon wieder eine Option für uns", verrät Jacobsen.

Gebrauchen können sie den Halblinken definitiv. Mit Minden beginnt nämlich mal wieder eine Monsterwoche: Vier Spiele in acht Tagen - und es gibt viel zu verlieren. In der Meisterschaft und im Pokal. Am nächsten Dienstag um 19 Uhr steigt nämlich das wichtige Pokal-Viertelfinale in der SAP Arena gegen Leipzig. Es ist der letzte Schritt zum Final Four. "Leipzig ist dafür bekannt, immer alles zu geben. Sie kämpfen wirklich bis zum Schluss." Mahnt Jacobsen. Am Samstag, wenn ab 17.30 Uhr das finale Gruppenspiel in St. Leon-Rot gegen Nantes stattfindet, will es der Däne hingegen etwas ruhiger angehen lassen: "Wir haben unseren vierten Platz in Plock gesichert, Nantes spielt deshalb wirklich nur eine untergeordnete Rolle." Oder anders: Es dürfte kräftig rotiert werden.