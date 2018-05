Kronau. (dpa) Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen stehen beim Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal am Wochenende in Hamburg auch mental vor einer anspruchsvollen Aufgabe. «Unsere größte Herausforderung ist die Geschichte», sagte Trainer Nikolaj Jacobsen am Mittwoch im Kronauer Trainingszentrum des deutschen Meisters.

Bislang nahmen die Badener zehnmal an der Pokal-Endrunde der besten vier Mannschaften teil, holten aber nie den Titel. Die Erwartungen der Fans, diese Negativserie zu stoppen und endlich den Fluch von Hamburg zu beenden, sind daher besonders hoch.

In der Hansestadt treffen die Löwen im Halbfinale am Samstag (15.15 Uhr) auf den SC Magdeburg, das zweite Duell in der Vorschlussrunde bestreiten die HSG Wetzlar und die TSV Hannover-Burgdorf. Das Finale findet am Sonntag (15.15 Uhr) statt.

Torwart Andreas Palicka, der den Pokal bereit viermal mit seinem früheren Club THW Kiel gewonnen hat, reist mit viel Zuversicht in den Norden und lässt sich auch von der Siegesserie des SC Magdeburg nicht beeindrucken. Das Team ist seit November in der Liga ungeschlagen. «Der SCM ist eine gute Mannschaft. Aber wenn wir unsere Leistung abrufen, sind wir besser», sagte Palicka. «Ich nehme die Favoritenrolle gerne an.»