Von Tillmann Bauer

Mannheim. Wenn sogar der stets gut gelaunte Hallensprecher Kevin Gerwin ein Kloß im Hals hat, dann weiß man, dass irgendetwas nicht stimmt. Es waren gerade 48 Minuten gespielt, da nahm er das Mikrofon in die Hand und sprach das aus, was viele dachten.„Ich traue mich es ja kaum vorzulesen“, so Gerwin, „die Rhein-Neckar Löwen bedanken sich bei 2365 Zuschauern.“ Es war eine traurige Kulisse beim 33:27-Sieg der Badener in der Champions League gegen den den HC Meshkov Brest.

Die Löwen selbst konnten an der Ausgangslage nichts ändern, sie versuchten das Optimale daraus zu machen. Denn auch die Personalsituation war angespannt und keineswegs vielversprechend. Abwehr-Ass Ilja Abutovic würde fehlen, das stand bereits am Dienstag fest. Nun fielen aber auch noch Alexander Petersson (Sprunggelenkprobleme) und Jerry Tollbring, der beim Aufwärmen ein Ball aufs Auge bekam, kurzfristig aus.

Die Vorzeichen waren nicht gut. Dass aber auch Jannik Kohlbacher, der sich am Samstag in Kielce verletzte, noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, zeigte sich darin, dass Chefcoach Nikolaj Jacobsen ihn hauptsächlich in der Abwehr einsetzte. Ein Problem war das aber nicht, denn der Schwede Jesper Nielsen vertrat ihn in der Offensive glänzend und bewies, dass er mehr als ein würdiger Ersatz ist. „Wir haben es konzentriert gespielt und wenige Fehler gemacht“, urteilte Kohlbacher.

Bei ihm sei „alles okay“, er konnte nach eigenen Angaben „ohne Probleme“ spielen. Sein Kollege Nielsen freute sich über die Spielanteile im Angriff: „Nun konnte ich ein paar Tore machen und das Zusammenspiel mit dem Rückraum verbessern.“ In der Abwehr sei er froh nach den vielen Verletzungen seinem Team helfen zu können.

Gründe für einen bereits komfortablen Vorsprung zur Pause, obwohl man sich viele Fehler erlaubte, waren ein starker Andreas Palicka im Tor und ein fulminanter Steffen Fäth im Angriff. Der Nationalspieler war kaum zu bremsen und versenkte einen Wurf nach dem anderen im weißrussischen Tor.

Fäth verabschiedete sich nach dem Seitenwechsel in den wohlverdienten Feierabend, Mads Mensah Larsen wanderte auf die linke Seite und Vladan Lipovina komplettierte den Rückraum. Der sonst meist unsicher wirkende Linkshänder, der vor der Saison aus Hüttenberg kam, machte seine Sache gut, vertraute auf seine Stärken und erzielte sechs Tore ohne einen einzigen Fehlversuch. Er selbst zeigte sich bescheiden, lobte seine Kollegen, die gute Abwehr und freute sich über zwei wichtige Punkte. „Die Mannschaft“, so Lipovina, „steht im Vordergrund.“

Fest steht: Wer ein spannendes Handballspiel erwartet hatte, war am Mittwochabend in der SAP Arena definitiv am falschen Ort. Es war für die Löwen keineswegs ein königlicher Festabend. Auch wenn zumindest auf dem Feld bereits einiges sehr positiv wirkte.

Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid 4/1, Lipovina 5, Sigurdsson 6, Radivojevic, Tollbring, Mensah Larsen 5, Fäth 5, Groetzki 2, Taleski 1, Guardiola, Nielsen 4, Kohlbacher 1.

Brest: Pesic, Matskevich - Kulak 2, Shkurinskiy 7, Yurynok 1, Poteko 3, Ivic 7, Horak 1, Razgor 1, Obranovic 1, Selvasiuk, Djukic 4/1, Djordjic, Kuran, Shylovich.

Zuschauer: 2365; Spielfilm: 4:3 (5.), 7:4 (10.), 11:8 (15.), 14:10 (20.), 18:12 (25.), 18:13 (30.) - 22:16 (35.), 24:16 (40.), 27:19 (45.), 30:22 (50.), 31:24 (55.), 33:27 (Ende).

Update: 26. September 2018, 21.34 Uhr