Von Daniel Hund

Mannheim. Als alles vorbei war, wirkte Nikolaj Jacobsen leicht verlegen. Der Däne, der Meistermacher der Rhein-Neckar Löwen, saß oben auf dem Pressepodium in der Mannheimer SAP Arena - und lauschte. Hörte zu, was Wetzlars Trainer Kai Wandschneider so zu erzählen hatte. Und der sagte viel. Er ärgerte sich über die deutliche 25:34 (11:17)-Auswärtspleite in Mannheim, lobte aber auch überschwänglich. Nämlich den Gegner, diese gelben Feierbiester, die mittlerweile nur noch ein paar Schritte vom Titel-Hattrick in der Bundesliga entfernt sind. Und wenn Wandschneider mal das Mikro vor der Nase hat, dann redet er nicht nur, er referiert: "Die Löwen lassen sich selbst durch Verletzungen von ganz wichtigen Spielern nicht aufhalten. Für mich sind sie das Maß aller Dinge in Deutschland." Puh, da zuckt auch ein Trainerfuchs wie Jacobsen schon mal zusammen. Doch es ging ja noch weiter: "Diese Löwen erinnern mich stark an die großen Zeiten von Kiel. Sie sind ein würdiger Nachfolger."

Nur um eins klarzustellen, auch Jacobsen freuen solche Lobeshymnen. Sie sind Anerkennung und Ansporn zugleich. Das Problem ist eher, dass sie ein paar Wochen zu früh kommen, denn noch ist nichts gewonnen. Nicht die Meisterschaft, nicht der Pokal. Aber das soll sich ändern. Daran arbeiten sie. Gemeinsam. Hand in Hand, Tag für Tag. Oliver Roggisch bringt es auf den Punkt. Der Sportliche Leiter lächelt: "Wir machen jetzt ganz sicher nicht den Fehler und freuen uns zu früh."

Stolpern kann man immer. Auch gegen Wetzlar lief anfangs noch nicht alles rund. Die Nationalmannschaftspause war den Gelben anzumerken. Die Leichtigkeit, diese Selbstverständlichkeit, mit der sie normalerweise in der SAP Arena auftreten, fehlte. Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Löwen legten vor, Wetzlar antwortete, fand immer wieder die Lücke im badischen Bollwerk. Hinzu kam ein starker Torhüter: Benjamin Buric stand Löwen-Hexer Mikael Appelgren zunächst in nichts nach.

Letztlich war es dann aber doch der Meister, der zum Zwischenspurt ansetzte. Zwei, drei Sahnepässe von Regisseur Andy Schmid und plötzlich leuchtete ein 11:7 (19.) vom Mega-Videowürfel im "Ufo". Kaum geglänzt, schon war Feuer unter dem Dach. Die Fans gingen mit, feierten die Löwen. Klatschen und sangen. Während der Pause sah man dann in viele entspannte Gesichter im Arena-Oval. Das lag am Ergebnis, der 17:11-Führung. Und diesen Vorsprung gaben die Löwen auch nicht mehr her. Souverän spulten sie ihr Pensum ab, rotierten dabei auch noch kräftig durch. Jacobsen war stolz auf seine Jungs. Das merkte und spürte man. Hundertprozentig zufrieden ist einer wie er aber nie. "Vorne", legte er die Stirn in Falten, "vorne hat mir unser Spiel teilweise nicht so gut gefallen. Da müssen wir uns noch steigern."

Am besten schon bis zum Donnerstag. Dann wartet ein echter Kraftakt. Beim TSV Hannover-Burgdorf soll ab 19 Uhr der nächste Sieg her. Sagt sich leicht, ist es jedoch nicht. Gerade in Hannover nicht. "Die haben in dieser Saison noch kein Spiel zuhause verloren, nur einmal unentschieden gespielt. Unser Ziel muss es jetzt sein, dort den ersten Sieg zu landen", pustet Jacobsen tief durch. Richtig entschlossen sah er dabei aus. Und genau das ist für den kommenden Gegner nie ein gutes Zeichen. Ganz klar: In Hannover wird am Donnerstag Alarmstufe Rot herrschen.

Löwen: Sigurdsson 5/2, Groetzki 2, Schmid 7/2, Pekeler 6, Reinkind 2, Mensah Larsen 2, Baena 1, Ekdahl Du Rietz 5, Petersson 4.

Wetzlar: Kohlbacher 3, Cavor 4, Ferraz 2, Schefvert 1, Hermann 2, Kneer 1, Mirkulovski 3, Holst 4/3, Björnsen 3, Kvist 1, Volentics 1.

Stenogramm: 2:2, 3:2, 4:2, 6:5, 11:7, 11:8, 17:11 (Halbzeit), 21:14, 21:15, 25:15, 31:24, 32:25, 34:25 (Endstand).