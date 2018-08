Mannheim. (tib) Die Vorbereitung ist vorbei, der Super-Cup eingefahren. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen sind wieder aus Düsseldorf in der Heimat eingetroffen und zurück im heimischen Wohnzimmer. In der SAP Arena beginnt für die Mannschaft von Cheftrainer Nikolaj Jacobsen am Sonntag die Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe (13.30 Uhr).

Zum Auftakt möchte man siegen, direkt ein Zeichen an die Konkurrenz senden. Denn bereits am Donnerstagabend ließen einige Favoriten Punkte liegen. Die Füchse aus Berlin verloren - wenn auch mit großen Verletzungssorgen - in Göppingen und Leipzig unterlag überraschend zu Hause dem TVB Stuttgart. Lediglich der SC Magdeburg wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte in Melsungen.

Damit der Einstand in die neue Spielzeit gelingt, hoffen die Löwen auf eine gute Kulisse in der SAP Arena beim Familientag. Damit auch alle Fans rechtzeitig den Weg ins "Ufo" finden, ist folgender Verkehrshinweis zu beachten.

Wegen Bauarbeiten zwischen den Mannheimer und Heidelberger Hauptbahnhof werden die Züge umgeleitet und halten nicht an der Haltestelle Arena/Maimarkt. Der Verein empfiehlt deshalb als Alternative die Straßenbahnen der RNV zu nutzen.