Von Daniel Hund

Minden. Plötzlich wurde es eng. Kaum hatten die Rhein-Neckar Löwen ihre Auswärtsaufgabe bei GWD Minden mit 31:26 (17:15) gelöst, stürmten die Kinder das Spielfeld. Ihr Ziel: Andy Schmid und Co. Autogramme und Selfies vom Löwen-Kapitän waren gefragt. Dazu gab es sein schönstes Siegerlächeln: "Ich denke, dass wir das Spiel ab der 45. Minute für uns entschieden haben", sagte der Schweizer zur RNZ: "Es war ein echtes Kampfspiel, und den Kampf haben wir angenommen."

Los legten die Löwen in Topbesetzung. Lediglich Gudjon Valur Sigurdsson fehlte. "Goggi" saß auf der Bank, wurde ersetzt durch Jerry Tollbring, den jungen Schweden. Gut reinkommen - lautete die Devise. Schnell Selbstvertrauen tanken. Doch es kam anders: Drei Versuche, drei Fehlwürfe, so baut man einen Außenseiter auf. Aber auf einen war Verlass. Gemeint ist Mikael Appelgren. Der Mann mit der langen blonden Löwen-Mähne im Löwen-Tor entschärfte einige Würfe der Mindener.

Nur einen bekam auch er zunächst nicht in den Griff: Christoffer Rambo. Ein Norweger, 29 Jahre alt und zwei Meter groß. In Anlehnung an seinen Namensvetter John Rambo, der schon in ein paar Actionstreifen die Muskeln spielen ließ, packte der Skandinavier mehrfach die Brechstange aus und knallte den Ball aus der zweiten Reihe in Maschen. Rambo hatte früh drei Tore auf dem Konto.

Doch die Löwen haben auch so einen Brecher im Kader: Jannik Kohlbacher. Der ist zwar kleiner, dafür aber deutlich breiter. Und im Nahkampf am gegnerischen Kreis kaum zu verteidigen. Für Minden war’s eine niederschmetternde Erfahrung. Bei der ersten Zwei-Tore-Führung der Löwen (9:7/16.) hatte der gebürtige Bensheimer schon fünfmal getroffen.

In die Pause stiefelten die Gelben mit einem 17:15 im Rücken. Beruhigend kann man das nicht nennen. Vor allem in dieser Saison nicht, denn da war bislang eigentlich eines immer Programm: Nach der Pause fallen die Löwen erst mal in ein Loch, brauchen Zeit, bis sie wieder drin sind. Genau so lief es auch diesmal. Ruckzuck war der Vorsprung weg. Für die vielen Löwen-Fans unter den 3194 Zuschauern in der Kampa-Halle begann das Zittern - allerdings nur kurz. Bis zur 46. Minute. Da tauchte mal wieder Kreis-Gigant Kohlbacher vorne ab und wuchtete den Ball zum 24:21 ins Netz - die Vorentscheidung. Der Rest war Schaulaufen.

Dass man als Handball-Profi ein Leben aus dem Koffer führt, zeigte sich am Donnerstag nach der Schluss-Sirene mal wieder: Anstatt sich auf die Heimreise zu machen, ging’s für die Löwen ins Hotel nach Paderborn. Dort steigen die Badener heute um 10.30 Uhr in den Flieger, heben ab in Richtung des HC Brest, gegen den sie am Samstag ab 17.30 Uhr in der Champions League ran müssen.

Grund zur Freude hatten die Löwen übrigens bereits vor dem Spiel. Sie gaben bekannt, dass sie mit Puma einen Ausrüstervertrag geschlossen haben, der ab der neuen Saison gilt. "Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Rhein-Neckar Löwen und zeigt, welchen Stellenwert wir mittlerweile eingenommen haben", sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Stenogramm: 2:1, 3:3, 5:3, 6:6, 7:9, 12:12, 13:15, 15:17 (Halbzeit), 17:17, 19:18, 21:24, 22:28, 24:29, 26:31 (Endstand).

GWD Minden: Savvas 1, Rambo 7, Padshyvalau 3, Pusica 1, Gullerud 2, Michalczik 4, Cederholm 3, Zvizej 5/1.

Rhein-Neckar Löwen: Schmid 5, Tollbring 9/3, Mensah Larsen 3. Groetzki 1, Guardiola 3, Petersson 2, Kohlbacher 8.