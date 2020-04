Mannheim. (dpa) Die Folgen der Coronavirus-Pandemie haben bei den Rhein-Neckar Löwen für "die größte Krise unserer Vereinsgeschichte" gesorgt. Das sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann am Montag im Interview des "Mannheimer Morgen". "Diese Entwicklung hat nicht nur uns, den Handball, sondern die komplette Menschheit mit einer vorher nie zu ahnenden Wucht erfasst. Die Folgen sind heute noch überhaupt nicht abzusehen", sagte die 37-Jährige.

"Wirtschaftlich stehen wir vor einer riesigen Herausforderung, den Fortbestand der Rhein-Neckar Löwen zu sichern. Mit dieser Entwicklung konnte niemand rechnen." Wegen der derzeit unterbrochenen Saison in der Handball-Bundesliga fehlen den Mannheimern vor allem wichtige Einnahmen aus Sponsoring und Heimspielen.

Uwe Gensheimer. Foto: PIX

Gensheimer glaubt nicht an Saison-Fortsetzung

Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer rechnet nicht mehr mit einer Fortsetzung der Saison in der Handball-Bundesliga. "So wie es momentan der Fall ist, sieht es eher nicht danach aus. Deswegen glaube ich nicht an eine Fortsetzung", sagte der 33 Jahre alte Profi der Rhein-Neckar Löwen am Freitag im Interview von "Sport1". "Und wenn, wäre es sehr, sehr schwierig, mit einer hohen Zuschauerzahl zu spielen. Da wären dann wahrscheinlich nur Geisterspiele eine Option – und da hat keiner Lust drauf." Die HBL hofft darauf, die wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison ab Mitte Mai fortzusetzen, um sie dann Ende Juni abzuschließen.

Update: Montag, 6. April 2020, 14.48 Uhr

Andy Schmid. Foto: dpa

Mannheim. (dpa-lsw) Der Weltklasse-Handballer Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen nutzt die häusliche Corona-Quarantäne für die Planung seiner Zeit nach der Karriere. Der 36 Jahre alte Schweizer möchte Trainer werden und macht sich derzeit in den eigenen vier Wänden konkrete Gedanken darüber, wie er im Interview dem "Mannheimer Morgen" (Montag) sagte. "Ich schreibe mir verschiedene Dinge auf, wie ich spielen lassen würde, wie meine Mannschaft gegen verschiedene Abwehrformationen angreifen oder wie sie in bestimmten Situationen verteidigen soll", erzählte Schmid. "Was die Deckung angeht, habe ich vielleicht ein bisschen Nachholbedarf", ergänzte er lachend.

Wegen mehrerer Corona-Fälle befindet sich die komplette Mannschaft des Bundesligisten derzeit in Quarantäne. Der Spielmacher glaubt nicht, dass die derzeit bis Ende April ausgesetzte Spielzeit noch fortgesetzt wird und schlägt bei einem Abbruch eine Annullierung der Saison vor. "Sie sollte in den Geschichtsbüchern die Saison sein, die nie gespielt wurde. Es wäre die einzig nachvollziehbare Entscheidung", sagte er. "Es wäre grenzwertig, diese Saison irgendwie zu werten: Es gibt Mannschaften mit 26 Spielen, andere haben 27. Und wenn wir ehrlich sind: Nach 26 Spielen kann man keinen Meister küren und keinen Club zum Absteiger erklären."

Update: Montag, 23. März 2020, 15.10 Uhr

Nationalspieler Patrick Groetzki. Foto: dpa

Mannheim. (dpa-lsw) Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen verzeichnet einen weiteren positiven Test auf das Coronavirus. Auch Nationalspieler Patrick Groetzki hat sich mit dem Sars-CoV-2 infiziert, wie der Rechtsaußen auf seinem Instagram-Account mitteilte. "Der Verlauf war bei mir sehr mild. Eine Nacht leichtes Fieber mit Schnupfen und Husten, woraufhin mein Test stattgefunden hat. Nach einem Tag im Bett ging es mir schon viel besser und nun bin ich wieder ganz fit", schrieb Groetzki.

Den Club aus Baden-Württemberg hat es besonders schwer getroffen. Vor Groetzki waren bereits die Mitspieler Mads Mensah Larsen, Jannik Kohlbacher und Gedeon Guardiola sowie Trainer Martin Schwalb positiv getestet worden. "Die Anzahl der positiven Tests allein bei uns in der Mannschaft zeigt, wie aggressiv dieses Virus ist und soll alle noch einmal umso mehr daran erinnern, wie wichtig es in diesen Zeiten ist, zu Hause zu bleiben und allen Empfehlungen zu folgen", betonte Groetzki. Die komplette Mannschaft der Löwen befindet sich aktuell in Quarantäne.

Update: Samstag, 21. März 2020, 13.34 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Spielmacher Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen rechnet nicht damit, dass die Saison in der Handball-Bundesliga beendet werden kann. "Ich glaube nicht, dass wir Ende April so viel Normalität zurückerlangt haben, so dass wir Handball spielen können", sagte der 36 Jahre alte Schweizer den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Freitag).

Wie die gesamte Mannschaft der Löwen ist Schmid derzeit in häuslicher Quarantäne, weil mehrere Spieler und Trainer Martin Schwalb positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Derzeit ist eine Saisonunterbrechung in der Handball-Bundesliga bis Ende April beschlossen.

Schmid kündigte zudem seine Solidarität an. Angesichts der schwierigen finanzielle Lage, in der die Handball-Bundesliga-Clubs stecken, sei er bereit, "auf einen Teil meines Gehalts zu verzichten, wenn dafür andere Mitarbeiter der Rhein-Neckar Löwen ihren Lohn erhalten können", sagte er.

Update: Freitag, 20. März 2020, 14.32 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Nach mehreren Spielern des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen ist auch Trainer Martin Schwalb positiv auf den Coronavirus getestet worden. Der 56-Jährige habe sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben, teilten die Mannheimer am Donnerstag mit. Schwalb ist derzeit bei seiner Familie in Hamburg.

"Ich fühle mich soweit gut, möchte aber alle Leute bitten, die Regeln und Vorschriften der Behörden in der aktuellen Situation umzusetzen", sagte Schwalb. "Auch ohne körperliche Symptome kann man zum Überträger werden und wird damit zur Gefahr für seine Mitmenschen."

Da die Bundesliga wegen der Pandemie aussetzt und der Trainingsbetrieb bei den Löwen gestoppt wurde, war der ehemalige Nationalspieler in die Hansestadt gefahren. Nach Angaben seines neuen Clubs wollte er seinen Umzug vorbereiten. Schwalb hatte Ende Februar bei den Rhein-Neckar Löwen die Nachfolge des beurlaubten Isländers Kristjan Andresson angetreten.

Neben dem Coach sind Rückraumspieler Mads Mensah, Nationalspieler Jannik Kohlbacher und weitere Spieler positiv getestet worden. Die komplette Mannschaft ist aktuell in Quarantäne.

Update: Donnerstag, 19. März 2020, 13.36 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Jannik Kohlbacher schickte trotz seiner Infizierung mit dem Coronavirus gut gelaunte Grüße aus der häuslichen Quarantäne - viele seiner Nationalmannschaftskollegen sitzen ebenfalls in den eigenen vier Wänden fest. Neben dem ersten positiven Fall in der DHB-Auswahl hat die Pandemie vor allem den Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen mit voller Wucht erfasst. Die Mannheimer teilten am Mittwoch mit, dass sich neben Kohlbacher und Rückraumspieler Mads Mensah weitere Akteure innerhalb der Mannschaft mit dem Sars-CoV-2 infiziert haben.

Wurde positiv auf das Coronavirus getestet: Jannik Kohlbacher. Foto: Robert Michael/dpa

Kohlbacher bestätigte seinen Fall in den sozialen Netzwerken. "Wie bereits in den Medien zu sehen & zu lesen war, habe auch ich mich mit dem Coronavirus infiziert. Dies hat ein Nasen-&Rachenabstrich an der Klinik in Heidelberg ergeben", schrieb der 24-Jährige auf Instagram. Dazu postete er ein Bild, auf dem er lachend neben seinem Teamkollegen Andy Schmid steht.

Bezüglich seines Gesundheitszustandes gab Kohlbacher umgehend Entwarnung. "Mir geht es allerdings super, ich bin top fit & fühle mich vollständig gesund." Dennoch rief er alle Fans zum vorsichtigen Umgang mit der Pandemie auf. "Wichtig ist, dass wir alle nicht leichtfertig mit dem Coronavirus & den Folgen umgehen", appellierte der Kreisläufer. "Für die jüngere Generation mag es vielleicht harmlos sein, aber denkt bitte alle an Eure Mitmenschen der älteren Generation oder an diejenigen, die körperlich aufgrund eventueller Vorerkrankungen nicht so leicht damit umgehen können."

Weil Kohlbacher in der Vorwoche beim Lehrgang der DHB-Auswahl in Aschersleben weilte, informierten alle Nationalspieler und Bundestrainer Alfred Gislason als direkte Kontaktpersonen am Mittwoch die jeweils zuständigen Gesundheitsämter.

Die Kieler Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold begaben sich danach sofort in häusliche Quarantäne. "Alle drei sind bei guter Gesundheit", teilte THW-Mannschaftsarzt Detlev Brandecker mit. Auch Juri Knorr von GWD Minden oder der Göppinger Marcel Schiller folgten diesem Beispiel.

Der Deutsche Handballbund teilte mit, die betroffenen Nationalspieler hielten sich in ihren Heimatorten auf und an die von den Behörden angeordneten Sicherheitsmaßnahmen. Da es dabei regionale Unterschiede gebe, seien aber nicht alle Spieler von einer Quarantäne betroffen.

Das ist derzeit bei den Rhein-Neckar Löwen der Fall, wo sich mehrere Spieler infiziert haben. "Wir haben uns richtigerweise vor einigen Tagen nach Rücksprache mit unserem Mannschaftsarzt und den zuständigen Behörden dazu entschieden, unsere komplette Mannschaft zu isolieren", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Aktuell leide kein Akteur an grippeähnlichen Symptomen, allen Spielern gehe es den Umständen entsprechend gut.

Unterdessen sucht die Handball-Bundesliga hinter den Kulissen weiter nach tragfähigen Lösungen für die Zeit nach dem Coronavirus. In einer Telefonkonferenz spielten die Manager am Mittwoch langfristige Szenarien durch. Ergebnisse gab verständlicherweise keine.

Update: Mittwoch, 18. März 2020, 15.50 Uhr

Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist noch gar nicht so lange her, da befanden sich die Rhein-Neckar Löwen noch mittendrin im ganz normalen Handball-Wahnsinn der Bundesliga. Am 8. März trafen Andy Schmid und Co. in der Kieler Sparkassen Arena auf den THW Kiel. 10.285 Zuschauer waren dabei. Für viele Experten war das schon damals ein Unding, viel zu riskant.

Mittlerweile ist klar: Der Nord-Süd-Gipfel war das letzte große Handball-Fest auf deutschem Boden für längere Zeit. Am Montag wurde während einer Telefonkonferenz, an der Vereinsvertreter aller Bundesligisten teilgenommen haben, nun beschlossen, dass die Saison zu Ende gespielt werden soll. Nach dem 22. April würde man gerne weiter machen. Die RNZ sprach mit Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Hat derzeit alle Hände voll zu tun: Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Foto: vaf

Jennifer Kettemann, die Saison soll fortgesetzt werden, haben alle Vereinsverantwortlichen das so gesehen? Wie lange ging diese Telefon-Runde eigentlich?

Ehrlich gesagt habe ich nicht auf die Uhr geschaut, ich denke, die Telefonkonferenz ging etwa zwei Stunden. Natürlich möchten alle Klubs die Saison regulär beenden. Ob dies möglich ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen, aber es sollte das Ziel sein.

Wie stehen Sie persönlich zu dieser Entscheidung?

Auch die Rhein-Neckar Löwen möchten natürlich die noch ausstehenden Spiele absolvieren. Klar ist aber auch, dass die Gesundheit immer vor dem Handball stehen muss und immer stehen wird.

Wie hart würde die Rhein-Neckar Löwen denn ein vorzeitiges Saison-Aus treffen?

Das wäre für alle Klubs ein großes Problem – auch für uns.

Mit Mads Mensah Larsen hat es den ersten Spieler Ihrer Mannschaft erwischt. Werden jetzt auch die anderen Spieler getestet? Und wie sieht es mit dem Trainingsbetrieb derzeit überhaupt aus?

Nach der Absage des Spielbetriebes durch die Verbände haben auch wir den Trainingsbetrieb umgehend eingestellt. Mitspieler, die in den letzten Tagen persönlichen Kontakt zu Mads hatten, haben wir ebenfalls alle in häusliche Quarantäne überstellt. Diese Entscheidung haben wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt und unserem Mannschaftsarzt getroffen. Es ist eine harte Entscheidung, die aber zum Schutz aller zwingend notwendig ist. Die Spieler haben alle einen individuellen Trainingsplan an die Hand bekommen und fühlen sich soweit gut. Auch Mads ist nach eigener Aussage wieder fit. Sollten wir zukünftig Spieler mit Symptomen auf den Virus haben, werden wir das abklären und auch sie testen zu lassen.

Im Rahmen der Telefonkonferenz wurde auch über das Thema Kurzarbeitergeld gesprochen. Haben die Löwen das auch schon beantragt?

Nein, das haben wir bisher nicht getan.

Im Fußball wird über Geisterspiele diskutiert, wäre das aus Ihrer Sicht auch im Handball eine Option?

Der Fußball finanziert sich zum Großteil aus TV-Geldern, deshalb benötigen die Clubs die Spiele, um an ihre eingeplanten Gelder zu kommen. Der Handball wiederum finanziert sich aber zu einem großen Teil aus den Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen, deshalb sind Geisterspiele ohne Zuschauer für uns aktuell nicht denkbar.

Wie haben denn die Fans und die Sponsoren die aktuelle Situation aufgenommen?

Wir haben bereits viele positive Signale bekommen, so haben Zuschauer angekündigt auch bei einem Abbruch der Saison auf eine Erstattung ihrer bereits gekauften Eintrittskarten zu verzichten. Auch einige Partner und Sponsoren wollen uns weiter unterstützen, und das obwohl ihre eigene wirtschaftliche Zukunft noch gar nicht geklärt ist. Das macht mich sehr stolz und es gibt uns Hoffnung, dass wir diese größte Krise gemeinsam überstehen. Wir müssen in der aktuellen Lage als Löwen- und Handballfamilie zusammenstehen.