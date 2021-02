Von Tillmann Bauer

Mannheim. Philipp Ahouansous Zähne strahlten wie in der Zahnpasta-Werbung. Der Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen stolzierte am Donnerstagabend ungläubig über das Spielfeld, klatschte mehrfach in die Hände, umarmte jeden seiner Mitspieler herzlich und verabschiedete sich dann als allerletzter in den Kabinengang. Das, was sich da gerade in der SAP Arena abgespielt hat, musste der junge Mann erst einmal sacken lassen.

Was war passiert? Beim niemals gefährdeten 31:28 (15:11)-Heimsieg in der EHF European League gegen die Slowenen von RK Trimo Trebnje leistete sich Ahouansou zwar im ersten Abschnitt einige Fehler, zündete dann aber nach dem Seitenwechsel regelrecht den Turbo. Mit elf (!) Toren war der 19-Jährige nicht nur der Mann des Abends, sondern sicherte dem Handball-Bundesligisten auch noch den Gruppensieg (15 Punkte) und den damit verbundenen vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale.

"Kann man so machen, würde ich sagen", sagte Ahouansou: "Das hat echt Spaß gemacht." Oder drücken wir es besser mal so aus: Wenn es den berühmten Knoten gibt, der bei einem Sportler platzen kann, dann wurde dieser an diesem Abend regelrecht gesprengt.

Zur Erinnerung: Noch vor wenigen Tagen sagte Ahouansou zur RNZ: "Ich hoffe auf mehr Spielzeit. Ich will zeigen, was ich kann."

Gesagt, getan. Der Rückraum-Shooter, der in Hanau aufwuchs, im Kronauer Handballinternat ausgebildet wurde und nun seine erste Saison bei den Profis spielt, nahm sich gegen die Slowenen gefühlt jeden Wurf und katapultierte den Ball mit einer unglaublichen Wucht Angriff für Angriff in die Maschen.

Sogar die eigenen Mitspieler schüttelten teilweise den Kopf. Ja, Ahouansou war auf Betriebstemperatur, er war gar nicht mehr einzufangen. So lief es für den Zwei-Meter-Mann wie beim Brötchenbacken. Dennoch blieb er nach seinem Gala-Auftritt bescheiden und sagte: "Das hat ganz gut geklappt."

Eine Chance abzuheben, hat Ahouansou sowieso nicht. Denn Martin Schwalb drückte gewaltig auf die Euphorie-Bremse. Angesprochen auf die elf Tore, die den Löwen zum Erfolg verhalfen, sagte der Trainer: "Er hat aber auch elf Fehler gemacht. Wenn die in einem Spiel unter Druck passieren, in dem es um alles geht, weiß ich nicht, wie lange er dann noch auf dem Feld bleibt." Er müsse wissen, dass seine Passgenauigkeit noch besser werden muss. Aber: "Er ist ein junger Kerl."

Ein solches Spiel, bei dem der Druck groß ist, steht beispielsweise schon an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) an. Da geht’s in der Bundesliga bei den Füchsen Berlin gegen einen direkten Tabellennachbarn darum, nicht den Anschluss an die Spitzenteams zu verlieren – eine weitere Niederlage sollte man sich da nicht erlauben.

Ob Ahouansou auch in der Hauptstadt seine Chance bekommt? Das Empfehlungsschreiben liegt zumindest auf dem Tisch …

Löwen: Tollbring 5, Lagarde 1, Schmid 3/2, Gislason 2, Groetzki 4, Kohlbacher 3, Ahouansou 11, Nielsen 2.

Trebnje: Radojkovic 5/3, Hamidovic 4/1, Cirar 3, Didovic 5, Sarak 3, Udovic 3, Raso 3/1, Kotar 1, Grbic 1.

Strafminuten: Gislason 2, Ahouansou 2, Lagarde 2, Nielsen 6 - Cirar 2, Udovic 2.

Stenogramm: 4:1 (5.), 5:2 (10.), 9:4 (15.), 12:6 (20.), 12:8 (25.), 15:11 (Halbzeit); 18:15 (35.), 22:18 (40.), 25:21 (45.), 28:24 (50.), 29:25 (55.), 31:28 (Ende).