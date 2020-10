Von Tillmann Bauer

Ludwigshafen. Noch am Montag hatte Hendrik Wagner in seinem Fotoalbum gestöbert. Der junge Rückraumspieler der Eulen Ludwigshafen, der noch in der vergangenen Saison in der Dritten Liga für die SG Leutershausen spielte, fand dort ein echtes Schmuckstück:

Einst war Uwe Gensheimer (l), das Idol von Hendrik Wagner (r). Am Dienstag waren sie Kollegen. Foto: privat

Ein Foto, das Wagner als kleinen Bub im Trikot der Rhein-Neckar Löwen zeigt – damals hatte er sein Kindheitsidol Uwe Gensheimer in seiner Heimatstadt Wiesloch getroffen und selbstverständlich um einen Schnappschuss gebeten. Das ist mittlerweile viele Jahre her, gestern standen sich beide wieder gegenüber. Nun nicht mehr als Fan und Vorbild, sondern auf Augenhöhe als Bundesliga-Kollegen auf dem Feld.

Wagner (5 Tore) konnte Gensheimer richtig ärgern – im Derby bei den Eulen in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle setzten sich die Rhein-Neckar Löwen im zweiten Bundesliga-Spiel der Saison knapp mit 26:24 durch. 500 Zuschauer sorgten für eine hitzige Derby-Atmosphäre.

"Das war ein Derby und ein richtig großer Kampf", sagte Löwen-Coach Martin Schwalb: "Ich bin sehr stolz und glücklich, dass meine Jungs diesen Kampf auch angenommen haben." Eine weitere gute Nachricht: Andreas Palicka hat sich nicht verletzt. Der schwedische Schlussmann, der sich in den vergangenen Spielen zu einer Art Lebensversicherung entwickelt hat, zeigte auch gestern wieder eine passable Leistung.

Ein heißer Derbykampf gegen starke Eulen, aber am Ende nehmen wir die 2 Punkte mit aus Ludwigshafen!#rnl #LUDRNL #loewenlive pic.twitter.com/5cfWDPTQeT — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) October 6, 2020

David Späth, das 18-jährige Nachwuchstalent der Junglöwen, saß wie zuletzt als Backup auf der Bank – und durfte sich in der zweiten Halbzeit sogar über seinen ersten gehaltenen Bundesliga-Siebenmeter freuen. Es wird trotzdem spannend zu sehen sein, wie die Löwen auf den Ausfall von Mikael Appelgren, der wohl noch bis Ende des Jahres mit einer Schulterverletzung fehlen wird, reagieren. Kommt wieder ein Routinier oder ein alter Bekannter? Oder vertraut man auf die Konstanz von Palicka und die jugendliche Unbeschwertheit von Späth?

Jugendlich unbeschwert spielten gestern vor allem die Eulen. Mit einer gewohnt offensiven Deckung schafften sie es, den Spielfluss des Favoriten erheblich zu stören. Kurzum: Dadurch entstanden viele Räume. Albin Lagergren, der sonst mehr als cleverer Vorbereiter in Erscheinung getreten war, nutzte das und glänzte diesmal als eiskalter Vollstrecker. Insgesamt siebenmal traf der schüchterne Rückraumspieler, der vor der Saison aus Magdeburg gekommen war.

Knapp und spannend war es bis zum Ende trotzdem, weil seine Mannschaftskollegen entweder in der Offensive am glänzend aufgelegten Eulen-Schlussmann Martin Tomovski scheiterten oder im Abwehr-Zentrum schliefen und die Kreisläufer frei zum Wurf kommen ließen. Das gefiel Martin Schwalb gar nicht, trotzdem war er mit dem Sieg zufrieden: "Wir haben individuell vielleicht nicht das beste Spiel gemacht, aber ich finde es super gut, so ein Derby dann auch zu gewinnen."

Während Uwe Gensheimer nach Abpfiff ein Grinsen auf den Lippen hatte, war die Enttäuschung bei Hendrik Wagner schon nach wenigen Minuten verflogen. Ob es einen neuen Schnappschuss für das Album gab?

Ludwigshafen: Remmlinger 3, Klimek 4, Durak 6/3, Mappes 1, Grimm 2/1, Valiullin 2, Wagner 5.

Löwen: Lagergren 7, Gensheimer 6/5, Gislason 1, Nilsson 3, Petersson 2, Lagarde 1, Schmid 4, Patrail 1, Groetzki 1.

Strafminuten: Remmlinger 3, Valiullin 2, Mappes 2, Bührer 2 - Gislason 2, Lagarde 4, Nilsson 2, Patrail 2.

Stenogramm: 3:3 (5.), 5:6 (11.), 7:7 (15.), 8:9 (20.), 9:11 (25.), 13:14 (Halbzeit), 17:15 (35.), 18:18 (43.), 19:20 (46.), 20:24 (50.), 22:26 (55.), 24:26 (Ende). – Zuschauer: 500.