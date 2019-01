Von Daniel Hund

Heidelberg. Es waren Bilder, die um die Welt gingen. Am vergangenen Sonntag war Dänemark am Ziel. Für die Nordlichter ging ein Traum in Erfüllung: Weltmeister. Die beste Handball-Nation auf dem Globus. Und man mag es kaum glauben, aber so Handball verrückt die Dänen auch sind, Weltmeister waren sie noch nie.

Und wer hat’s möglich gemacht? Nikolaj Jacobsen, 47, der Teilzeitarbeiter. Der Mann, der ganz "nebenbei" auch noch die Rhein-Neckar Löwen zu eine der besten Adressen im deutschen Handball gemacht hat. Zweimal Meister, einmal Pokalsieger, auch der deutsche Supercup war vor ihm nicht sicher.

Und jetzt das: Weltmeister. Ein Volksheld war er in der Heimat schon lange. Jetzt ist er Popstar und Heilsbringer in einem - aber eben nach wie vor auch noch ein Mensch wie du und ich: Am Dienstagvormittag packte er die Familie ein und düste mit dem Auto von Dänemark zurück nach Heidelberg. Spaß ist anders. "Es gab keine Alternative, mein Sohn Linus muss mal wieder in die Schule", sagt der Titelsammler zur RNZ. Für die nahm er sich während der Rückfahrt Zeit, plauderte im Rahmen eines Interviews munter drauf los.

Nikolaj Jacobsen, wer viel erreicht, hat auch viel zu feiern: Wie lange ging die Titel-Party denn?

Sehr lange (lacht). Ich habe recht wenig geschlafen. Am Montag ging es dann bei einem Riesen-Event in Kopenhagen weiter. Da waren wirklich extrem viele Menschen und wir mittendrin. Von der anschließenden Party habe ich mich dann recht schnell verabschiedet. Weil man für so eine lange Autofahrt von Dänemark nach Heidelberg fit sein muss.

Sie haben in Ihrer Karriere als Spieler und Trainer schon einiges gewonnen, aber so ein WM-Titel steht über allem, oder?

Klar. Dieser Erfolg ist ganz besonders. Es ist einfach das Größte, wenn du in deinem eigenen Land Weltmeister wirst. Fast alle Dänen standen hinter uns. Die Einschaltquoten im TV waren phänomenal. Über drei Millionen Menschen haben am Fernseher mit uns mitgefiebert. Das ist mehr als die Hälfte aller Dänen. Die Euphorie war so groß wie seit 1992 nicht mehr, damals wurden unsere Fußballer Europameister.

In so einem Turnier kann viel passieren, haben Sie immer daran geglaubt, dass Ihre Mannschaft am Ende den Pokal hoch halten wird?

Sagen wir es mal so: Der Glaube an unsere eigene Stärke wurde im Verlauf des Turniers immer größer. Man darf auch nicht vergessen, dass wir einige Rückschläge verkraften mussten. Mehrere Leistungsträger haben sich verletzt. Gerade diese Rückschläge haben aber dafür gesorgt, dass wir noch enger zusammen gerückt sind.

Eigentlich haben Sie mittlerweile alles erreicht, was man als Trainer erreichen kann. Wird es nicht langsam Zeit für ein Haus am See, um den ganzen Stress einfach hinter sich zu lassen?

Nein, noch nicht (lacht). Als dänischer Nationaltrainer habe ich einen Vertrag bis 2021 und den möchte ich auch erfüllen. Klar ist aber natürlich, dass dieser Erfolg nicht zu übertreffen sein wird. Weltmeister im eigenen Land wirst du nur einmal in deinem Leben. Insgesamt habe ich nun schon zwanzig Titel gewonnen. Das ist schon eine Menge, aber ich bin nach wie vor sehr ehrgeizig und will weitere Erfolge feiern. Hoffentlich dauert es bis zum nächsten nicht mehr ganz so lange (lacht).

Für die deutsche Mannschaft hat es am Ende leider nicht zu einem Titel gereicht. Haben Sie die Spiele der Deutschen verfolgt?

Teilweise. Sie waren ja in einer anderen Gruppe als wir und oft war es eben so, dass ich mitten in der Vorbereitung auf den nächsten Gegner gesteckt habe, als Deutschland gespielt hat. Trotzdem habe ich natürlich viel mitbekommen. Beeindruckend war vor allem die Super-Stimmung in den deutschen Hallen. Die Deutschen selbst haben auch ein sehr gutes gutes Turnier gespielt, im Halbfinale sind sie dann an Norwegen gescheitert, einem richtig starken Gegner.

Themenwechsel: Am Donnerstag starten Sie mit den Löwen in die Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde ...

Ja, da sehen wir uns wieder und wir wollen natürlich auch noch etwas zusammen erreichen. Ein Riesen-Erfolg wäre es zum Beispiel, wenn wir uns für das Final-Four-Turnier in der Champions League qualifizieren könnten. Und das ist jetzt auch ein Ziel von uns. Denn im Pokal sind wir bereits ausgeschieden und in der Liga haben wir auch zwei Mannschaften vor uns, die leider eine deutlich bessere Punkte-Bilanz als wir vorzuweisen haben. Es wird aber auch darum gehen, dass sich die Jungs unter mir wieder weiter entwickeln, um nach unserem Umbruch in der nächsten Saison wieder einen Schritt weiter zu sein.

Sie werden dann nicht mehr mit dabei sein. Ihre Zeit bei den Löwen endet im Sommer nach fünf Jahren. Das Ende ist absehbar. Macht sich so langsam schon Abschiedsschmerz bemerkbar?

Noch nicht. Es ist ja noch etwas Zeit bis dahin. Aber wenn ich ehrlich bin, versuche ich das auch alles etwas zu verdrängen. Ich weiß jetzt schon, dass es unglaublich weh tun wird. Ich habe hier viele tolle Menschen kennengelernt, die ich sehr vermissen werde. Aber ich darf mich damit jetzt noch nicht befassen, sonst würde ich das restliche halbe Jahr mit Tränen in den Augen herum laufen. Ich bin bei den Löwen selbst sehr gewachsen, denn am Anfang stand ich plötzlich fast alleine da. Manager Thorsten Storm war weg und ich musste mich wirklich um viele Sachen kümmern.

Doch die Anstrengungen haben sich gelohnt ...

Natürlich. Wir haben viel erreicht. Unvergessen wird unsere erste Meisterschaft bleiben. Zum letzten Spiel nach Lübbecke haben uns 3000 Löwen-Fans begleitet. 2000 davon hatten danach Tränen in den Augen. In solchen Momenten weißt du, wofür du das alles machst.