Kampf mit harten Bandagen: Routinier Christian Zeitz (r.) und seine Nußlocher Kollegen nehmen Löwe Jesper Nielsen (am Ball) in die Mangel. Foto: vaf

Von Tillmann Bauer

Östringen. Es war eine ungewohnte Situation. Für die Fans der Rhein-Neckar Löwen, weil sie nicht wie gewohnt zum Heimspiel ihrer Helden in die Mannheimer SAP Arena fuhren, sondern den Weg dorthin aufsuchen mussten, wo der Bundesliga-Handball in Gelb seinen Ursprung fand. Beim Testspiel gegen den Handball-Drittligisten SG Nußloch, das der zweifache Deutsche Meister souverän mit 39:20-(16:8) gewann, war die Stadthalle in Östringen der Ort des Geschehens. Es hatte seinen Charme.

So war es auch besonders, dass die Geräteräume kurzfristig geöffnet wurden, weil die einseitige Tribüne nicht genug Raum für alle Zuschauer bot, die dieses Freundschaftsspiel in Östringen besuchen wollten. Einen sicheren Platz hatte dafür Christian Zeitz: Für den Linkshänder, der seit einem Jahr für die SG Nußloch spielt, war es eigentlich ein Heimspiel, schließlich hat der erfolgreichste deutsche Handballer in Östringen angefangen, mit dem runden Harzball durch die Gegend zu werfen. Dass der 38-Jährige die Stadthalle also bestens kennt, dürfte logisch sein. Dennoch: Ungewohnt war für ihn, dass er sich bei seiner Rückkehr nicht in der Heim-, sondern der Gästekabine das Trikot überstreifen musste. Den Weg aufs Feld fand er trotzdem.

Dort traf man Uwe Gensheimer, Rückkehrer, Publikumsliebling und Identifikationsfigur, nur vor dem Anpfiff. Entspannt saß er gemeinsam mit seinem Sohn Matti auf dem Parkett, als sich seine Teamkollegen zum Aufwärmen aufstellten. Weil neben Gensheimer auch Andy Schmid, Jerry Tollbring und Alexander Petersson geschont wurden, war Cheftrainer Kristján Andrésson gezwungen, mit Rückraum-Riese Filip Taleski auf Linksaußen zu beginnen. Auch wenn der Mazedonier seine Sache ordentlich machte; es war ein ungewohntes Bild.

"Nach dem Trainingslager in der Schweiz hatten wir natürlich schwere Beine", gab Jesper Nielsen zu: "Die Testspiele waren bisher alle wirklich super, die Neuzugänge geben richtig Gas." Einer der gelobten Neuen, der Däne Niclas Kirkeløkke, konnte nur bestätigen, was sein Kollege andeutete: "Ich fühle mich schon super hier, meine Teamkollegen passen aber auch gut auf mich auf. Das macht es auf und neben dem Feld einfacher für mich." Der Linkshänder glänzte vor allem mit seiner Dynamik, die es ihm immer wieder erleichterte, das gegnerische Tor zu treffen. Am Ende zielte er dreimal ins Schwarze. Jannik Kohlbacher, Patrick Groetzki, Tim Ganz und Mads Mensah Larsen trafen jeweils sechsmal.

Zum Spiel: Nußloch führte schnell 2:0, produzierte dann aber so viele technische Fehler, dass die Löwen einen Gegenstoß nach dem anderen liefen und damit das Ergebnis in die Höhe schraubten. Logisch, dass dabei Groetzki und Kohlbacher, die meist am schnellsten am gegnerischen Kreis waren, eine entscheidende Rolle spielten. "Es sieht schon ziemlich gut aus im Angriff", sagte Groetzki. Schon kurz nach Schlusspfiff war der Rechtsaußen umzingelt von Autogrammjägern: "Auch in der Abwehr läuft es schon gut, man sieht, dass in dieser Mannschaft ein richtig guter Spirit ist."

Bei dem Tempo, das die Löwen gingen, könnte man auch von Sprit - statt Spirit - im Tank sprechen. Eine Vorgabe des Trainers? "Ja, ich hätte gerne, dass wir schnell spielen, wir haben ja auch die Spielertypen dafür", sagte Andrésson. Kurz darauf stellte der Isländer aber klar, dass noch viel Arbeit auf seine Jungs wartet. Was bis zum ersten Pflichtspiel denn noch besser werden müsse, wurde der Trainer gefragt. Er lachte und schaute zu Boden: "Alles."

Löwen: Appelgren, Palicka - Kirkeløkke 3, Lagarde, Abutovic, Mensah Larsen 6, Fäth 4, Groetzki 6, Taleski 4, Guardiola 1, Nielsen 1, Ganz 6, Kohlbacher 6, Kessler 2.

Nußloch: Mangold, Lieb - Kuch, Schmiedt, Fritsch 2, Strüwing 2, Zeitz 1, Surblys 1, Wichmann 4, Kirchenbauer, Bitz 4, Klimovets, Schmitt 2, Petróczi 1,Herrmann 3.