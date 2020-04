Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Warum dürfen Profifußballer trotz der Coronavirus-Pandemie wieder trainieren und andere Sportler nicht? Diese Frage richteten etliche Leser seit Dienstag an die RNZ. Wir befragten Baden-Württembergs Kultus- und Sportministerin Susanne Eisenmann.

Die Fußballer des SV Sandhausen dürfen wieder trainieren, die Fußballer des FC Sandhausen nicht. Müssen nicht alle Baden-Württemberger gleichermaßen vor dem Coronavirus geschützt werden?

Für den Infektionsschutz – und damit auch für die Verordnung, die die Ausnahmen vom Verbot des Betriebs von Sportanlagen und Sportstätten regelt – ist das Ministerium für Soziales und Integration als oberste Gesundheitsbehörde des Landes zuständig. Die Verordnung für den Profi- und Spitzensport wird derzeit vom Gesundheitsministerium in Abstimmung mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport erarbeitet, um Rechtssicherheit für den Profi- und Spitzensport sowie die Behörden zu schaffen. Sie soll am Donnerstag, 9. April, in Kraft treten.

Die Fußball-Bundesligisten betonen, dass sie Wirtschaftsunternehmen seien, nehmen aber die Privilegien des Sports – zum Beispiel mit Millionenbeträgen im Sportstättenbau (VfB, KSC, SCF) – gerne in Anspruch. Sind Handball- oder Basketball-Bundesligisten anders zu bewerten? Warum dürfen sie nicht wieder trainieren?

Nein, Handball- und Basketball-Bundesligisten sind nicht anders zu bewerten. Sie dürfen den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen, sobald die Verordnung des Ministeriums für Soziales und Integration in Kraft tritt und sofern sie die in der Verordnung verankerten strengen Auflagen des Infektionsschutzes einhalten.

Welche Behörden haben entschieden, den Profi-Fußballern Sonderrechte einzuräumen?

Das Gesundheitsministerium hat als zuständige Behörde seine Information für den Profi-Fußball am Dienstag veröffentlicht.

Die Politik wird gegenwärtig gelobt: 90 Prozent der Bürger sind mit den harten Schutzmaßnahmen völlig einverstanden. Haben die Fußballer Druck auf Politik und Behörden ausgeübt?

Auf das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport wurde kein Druck ausgeübt. Aufgrund von Anfragen aus dem Profi- und Spitzensport und bereits in Kraft getretener Regelungen in anderen Bundesländern haben Gesundheitsminister Manfred Lucha und ich am vergangenen Sonntag entschieden, dass der Trainingsbetrieb von Profi- und Spitzensportlern auch in Baden-Württemberg unter Beachtung strengster Abstands- und Hygiene-Auflagen und in Kleingruppen im Laufe dieser Woche wieder ermöglicht werden soll. Dies gilt ausdrücklich auch für unsere behinderten Spitzensportler in Baden-Württemberg.

Wie stehen Sie persönlich zu dieser Problematik?

Ich habe mich im Zuge der Entscheidung dafür eingesetzt, dass die Ausnahmeregelung nicht nur für den Fußball, sondern für den gesamten Profi- und Spitzensport gilt. Aus Sicht des Sportministeriums gehören hierzu Bundeskaderathleten sowie paralympische Bundeskaderathleten, die an den Bundesstützpunkten der Spitzenverbände des Sports trainieren; Profimannschaften der 1. und 2. Bundesliga aller Sportarten sowie selbstständige, vereins- oder verbandsungebundene Profisportler ohne Bundeskaderstatus. Ich sage: Die Spitzensportler in Baden-Württemberg erhalten in Kürze die Möglichkeit, das Training wiederaufzunehmen. Für mich als Sportministerin ist es wichtig, dass wir dem Fußball für die nächsten Wochen keinen Sonderstatus einräumen, sondern dass wir alle Sportarten gleich behandeln. Deshalb ist es unser Ziel, eine rechtlich einwandfreie und inhaltlich klare Regelung zu schaffen, die alle Sportarten und auch unsere behinderten Spitzensportler berücksichtigt. Es gilt hier aber Gründlichkeit vor Schnelligkeit.

