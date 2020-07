Von Claus Weber

Walldorf. Ein gepflegter Rasen ist nicht der Sehnsuchtsort von Mathias Kamm. Der 39-jährige Neu-Reilinger schwingt den Schläger zwar gerne auf dem Golfplatz – noch lieber spielt er aber in der freien Natur, im Park, auf Plätzen oder Straßen. Kamm ist Cross-Golfer. "Wir spielen quasi überall", sagt das Mitglied der Walldorfer Porn-Golfer. Was verboten klingt, ist die Abkürzung von "Play over real nature". Der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist einer der besten rund 300 deutschen Cross-Golfer.

Eine genaue Zahl gibt es nicht, die Sportler haben keinen Verband, nicht alle Vereine sind eingetragen. Sie sind so frei wie ihre Disziplin. "Jeder kann mitmachen, alle sind willkommen", sagt Kamm, "es gibt keine Etikette und kaum festgeschriebene Regeln."

Eigentlich wollten Kamm und sein 18-jähriger Vereinskollege Julian Born in den nächsten beiden Wochen fleißig trainieren. Sie haben sich über drei Turniere für die WM qualifiziert, die am übernächsten Wochenende in Aachen stattfinden sollte. Doch die Corona-Pandemie hat frühzeitig zur Absage geführt. "Es war nicht klar, ob alle Nationen hätten einreisen können", sagt Kamm. In Walldorf ist der Sport wegen der jüngsten Lockerungen auch erst wieder seit einigen Wochen möglich.

In Aachen wäre – natürlich – nicht auf einem Golf-Platz gespielt worden, sondern im Tivoli-Stadion und auf dem Reitgelände des Chio. Je ausgefallener der Untergrund desto mehr Spaß macht Cross-Golf, sagen Kamm und Born unisono. Im letzten Jahr wurde die EM in der Brüsseler Innenstadt ausgetragen, 2017 im alten Hafen von Amsterdam, im Jahr davor auf dem Weltausstellungsgelände in Paris und 2015 im Londoner Olympia-Park.

In Wittenberg wird alljährlich ein Turnier mitten in der Altstadt gespielt. "Das Schrägste war mal, als wir die Bälle 25 Meter über die Terrasse eines Eis-Cafés geschlagen haben", erinnert sich Kamm. Und Born schwärmt: "In Plauen mussten wir im Freibad vom Zehn-Meter-Turm abschlagen und 200 Meter weiter durch eine Leiter-Sprosse treffen."

Gefährlich sei das übrigens nicht, versichert Kamm. Der Ball wiegt nur 13 Gramm und sein Material ist vergleichbar mit dem eines künstlichen Korkens. Er fliegt auch nicht so weit wie ein normaler Golfball. Das ist auch nicht nötig. Cross-Golf wird über kürzere Bahnen gespielt, die in der Regel zwischen fünf und 200 Meter lang sind. "Wir haben auch schon mal im Parkhaus gespielt", sagt Kamm. Der Ball wird nicht eingelocht, sondern muss am Ende der Bahn ein Hindernis berühren oder beispielsweise auf einem Gully-Deckel liegen bleiben.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es wird über Wasser, durch Sand, auf Asphalt und sogar im Schnee gespielt. "Es macht einfach großen Spaß", sagt Julian Born, der seit fünf Jahren normales Golf in St. Leon-Rot spielt und vor rund drei Jahren zu den Cross-Golfern fand. "Die Atmosphäre ist sehr locker", sagt er, "und es ist einfach sehr abwechslungsreich." Mathias Kamm ergänzt: "Man braucht nicht viel dazu: einen Schläger und einen Ball – aber keinen teuren Platz."

Der 18-jährige Julian Born war erstmals für eine Weltmeisterschaft nominiert. Foto: privat

Natürlich ist Julian Born früher auch mal dem runden Leder hinterhergejagt. Vater Matthias spielte einst für Hoffenheim in der Bundesliga und trainiert seit vielen Jahren erfolgreich den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. "Ich bin noch oft dabei, besuche die Walldorfer Heimspiele und Auswärtspartien in der Nähe", sagt Julian Born. Aber Golf war dann irgendwann interessanter.

Die Cross-Golfer in Walldorf trainieren im Astorpark oder aber im (leeren) Freibad, sie haben schon zahlreiche Turniere veranstaltet. Beim Ice Tee-Cup in der Astorstadt stand Julian Born bereits mehrfach auf dem Treppchen. Das WM-Ticket, das er als viertbester Spieler der Quali-Turniere gelöst hat, ist bisher sein größter Erfolg. "Schade, dass die Weltmeisterschaft nun ausfallen muss, ich hatte mich sehr darauf gefreut", bedauert er.

Cross-Golf wird vor allem in Deutschland und Frankreich gespielt. Die beiden Nachbarn haben 2013 auch die erste WM bestritten, dann kamen immer mehr Nationen hinzu, fast ausschließlich Europäer. Rund ein Dutzend waren es bei der letzten EM in Brüssel. Mit dabei war auch ein Team aus Indien, für dessen Reise gesammelt und gespendet wurde.

Mathias Kamm. Foto: privat

Während Born in Aachen Premiere gefeiert hätte, hat Kamm bereits an sechs von sieben internationalen Turnieren teilgenommen, war zweimal Team-Europameister, dreimal Vize-Europameister, einmal Vize-Weltmeister.

In diesem Jahr wird keine weitere Medaille dazukommen. Ein kleiner Trost für Kamm und Born: Die sechs für die Weltmeisterschaft qualifizierten Spieler sind nach der Absage von Aachen automatisch für das deutsche Zwölfer-Team gesetzt, das nächstes Jahr die Europameisterschaften in der Schweiz bestreiten soll.

Für Julian Born wäre der EM-Titel ein Traum. Ein kleineres Ziel möchte er sich auf jeden Fall erfüllen. Seinen Onkel "Dille" schlagen. Der spielt fürs Cross-Golf-Nationalteam der Schweiz.