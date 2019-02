3500 Teilnehmer haben im letzten Jahr am SAS-Halbmarathon der TSG 78 teilgenommen. Die Strecke - die Läufer überwinden 350 Höhenmeter - gilt als eine der anspruchsvollsten in Deutschland. Start ist am 7. April. Foto: Stefan Weindl

Heidelberg. (RNZ) Für Sportbegeisterte bietet Heidelberg jede Menge: Auch im Jahr 2019 gibt es wieder ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen - für Freizeit- und Leistungssportler, aber auch für alle, die die Athleten anfeuern möchten.

Spiel der Rugby-Europameisterschaft

Ein Spiel der Rugby-Europameisterschaft 2018/19 findet in der deutschen Rugby-Hochburg Heidelberg statt: Am Samstag, 2. März, stehen sich um 15 Uhr im Fritz-Grunebaum-Sportpark am Harbigweg die 15er-Mannschaften aus Deutschland und Russland gegenüber. Die EM wird an verschiedenen Spielorten an mehreren Spieltagen ausgetragen. Zudem kämpfen Heidelberger Vereine in den Bundesligen der Frauen und Männer um die Meistertitel.

In der Rugby-Hochburg Heidelberg sind nicht nur mehrere Bundesligavereine zuhause. Hier findet am 2. März auch ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft statt. Foto: Uwe Anspach

SAS Halbmarathon

Der Halbmarathon bietet eine der anspruchsvollsten Strecken Deutschlands: Rund 3500 Teilnehmer werden am Sonntag, 7. April, ab 9.15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Anlage an den Start gehen. Die Strecke führt über die Alte Brücke und den Philosophenweg nach Schlierbach. Am Schloss vorbei geht es zum Universitätsplatz. Etwa 350 Höhenmeter werden zurückgelegt. Erstmals ausgezeichnet werden in diesem Jahr auch die drei schnellsten Frauen und Männer, die in Heidelberg studieren. Wer es ruhiger angehen lassen will, kann beim Henkel-Teamlauf der TSG 78 mit 750 Startern über 3,1 Kilometer antreten. Für die Jahrgänge 2010 bis 2013 gibt es den HPK Dr. Natour Bambini-Lauf (1,2 Kilometer).

Heidelberger Ruderregatta

An der Ruderregatta des Heidelberger Regattaverbands beteiligen sich Jahr für Jahr Vereine und Renngemeinschaften aus Süddeutschland und dem europäischen Ausland. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai, werden bei der 85. Auflage mehrere Hundert Boote ins Wasser gelassen, um sich auf dem Neckar vor der Kulisse des Schlosses im Wettstreit zu messen.

Kinder-Olympiade

Welche Kindertagesstätte in Heidelberg ist die fitteste? Bei der 9. Kinder-Olympiade des städtischen Projekts "Kinder in Bewegung" messen sich am Freitag, 7. Juni, mehrere hundert Kinder von Kitas und Kindergärten. Die Kinder-Olympiade wird von der KTG Heidelberg in Kooperation mit der Stadt und dem Sportkreis ausgerichtet und vermittelt Kindern Spaß an Bewegung.

Lebendiger Neckar

Eines der regionalen Großereignisse findet am Sonntag, 16. Juni, statt. Von Mannheim bis Eberbach laden die Kommunen zum Lebendigen Neckar ein. Sie werden wieder ein vielfältiges Mitmach- und Veranstaltungsprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bieten. Am Neckarufer halten Sportvereine, Umweltverbände und Kultureinrichtungen ein buntes Programm bereit.

Heidelberg Juniors & Girls Sevens

Bei dem internationalen Siebener-Rugby-Turnier am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni, messen sich im Fritz-Grunebaum-Sportpark am Harbigweg in Kirchheim zwölf Auswahlmannschaften der Jungen in der Altersklasse U16 und acht Auswahlteams der Mädchen U18. Veranstalter ist der Rugby-Verband Baden-Württemberg mit Unterstützung der Stadt Heidelberg.

NCT-Lauf

Laufen für den guten Zweck: Darum geht es beim NCT-Lauf am Freitag, 5. Juli, im Neuenheimer Feld. Die Teilnehmer können auf einer Rundstrecke, über eine Zehn-Kilometer-Distanz oder beim Halbmarathon an den Start gehen. Am Benefizlauf für das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) nahmen im letzten Jahr mehr als 5100 Läufer teil.

Drachenboot-Cup

Der Wassersportclub Neuenheim lädt am Samstag, 6. Juli, zum Heidelberger Drachenboot-Cup auf dem Neckar ein. Das Rennen bedeutet zugleich Wettkampf und Freizeitspaß: 16 bis 18 Sportler sowie ein Taktgeber sitzen beim Drachenbootcup bei Firmen-, Vereins- und Spaßmannschaften in einem Boot. Zum Paddeln wird ein Stechpaddel benutzt. Rund 250 Meter müssen zurückgelegt werden.

Beim Schaufenster des Sports kann man in und auf dem Neckar verschiedene Sportarten kennenlernen. Die Vereine präsentieren zum Beispiel Segeln, Paddeln mit dem Drachenboot oder Stand-up-Paddling. Foto: Alfred Gerold

Heidelberger Rollstuhlmarathon

Alle zwei Jahre zeigen die Sportler beim Internationalen Rollstuhlmarathon ihr Können - am Sonntag, 7. Juli, findet die regionale Großveranstaltung für Spitzen- und Breitensportler bereits zum 15. Mal statt. Der Startschuss für den "Maxi-Marathon" über 44 Kilometer fällt um 11 Uhr auf der Uferstraße in Neuenheim. Gefahren werden zwei Runden zwischen Heidelberg und Neckargemünd. Bereits um 10.15 Uhr beginnt das Kinder- und Jugendrennen über 2,8 Kilometer. Um 12.45 Uhr startet der Inliner-Halbmarathon, um 13.30 Uhr das Einsteigerrennen in Neckargemünd.

Schaufenster des Sports

Alle zwei Jahre präsentiert der Sportkreis Heidelberg mit seinen Mitgliedsvereinen das "Schaufenster des Sports". Am Sonntag, 7. Juli, werden von 13 bis 19 Uhr wieder viele Sportvereine ihr Angebot vorstellen - diesmal auf der Neckarwiese zwischen Theodor-Heuss-Brücke und der DLRG-Station. Mit Mitmachangeboten und Bühnenauftritten werben sie für den Sport im Verein.

Bahnstadtlauf

Bereits zum vierten Mal veranstaltet der Stadtteilverein Bahnstadt am Samstag, 20. Juli, den jüngsten Heidelberger Stadtlauf. Bis zu 400 Sportler sind beim Hauptlauf über fünf oder zehn Kilometer auf einem Rundkurs durch die Bahnstadt am Start. Auch ein Kinder- und ein Schülerlauf über jeweils 1,3 Kilometer werden angeboten.

Essert Beachvolleyball Cup

Beachvolleyball wird am Wochenende vom 20. und 21. Juli auf der Neckarwiese beim Essert Beach Cup geboten: Beim Finale der "Ba-Wü Beach Tour" spielen die besten Männer- und Frauenteams des Landes um die Titel. Am Samstag wird voraussichtlich von 9 bis 20 Uhr gebaggert und gepritscht, am Sonntag ab 9.30 Uhr. Das Frauen-Finale der baden-württembergischen Meisterschaften ist am Sonntag um 14 Uhr geplant, die besten Männer-Teams spielen um 15 Uhr um den Titel.

Heidelberger Familiensporttag

Gemeinsame Bewegung im Tiergartenbad für Familien - das wird am Sonntag, 21. Juli, geboten. Heidelberger Vereine organisieren einfache Mitmachstationen für Groß und Klein. Der Familiensporttag ist ein Beitrag zur Familienoffensive und wird vom Sportkreis Heidelberg in Kooperation mit dem Sportamt und den Bädern der Stadtwerke organisiert.

Heidelberg Man Triathlon

Auf über 1200 Triathleten wartet am Sonntag, 28. Juli, wieder der Heidelberg Man Heartbreak Triathlon. Die Strecke bietet den Sportlern tolle Aussichten - aber zugleich auch harte Anstiege. Um 9.30 Uhr beginnt der Wettbewerb östlich der Alten Brücke mit dem Schwimmen im Neckar. Nach dem Wechsel an der Theodor-Heuss-Brücke auf das Rad sind 36 Kilometer und 400 Höhenmeter im Sattel zurückzulegen, ehe der Lauf über zehn Kilometer auf den Philosophenweg und zurück ins Ziel an der Neckarwiese ansteht. Gestartet wird im Einzel oder in Staffeln.

Rudern gegen Krebs

Rudern für den guten Zweck: Die Stiftung Leben mit Krebs, das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) und die Rudergesellschaft Heidelberg laden am Samstag, 7. September, zur Benefizregatta auf dem Neckar mit Programm auf der Neckarwiese ein. Teams aus Wirtschaft und Gesellschaft, Kliniken und Arztpraxen, aber auch Patienten setzen sich bei "Rudern gegen Krebs" ins Boot. Mit der Regatta werden Spenden gesammelt, um Patienten die Teilnahme am therapiebegleitenden Projekt "Sport und Krebs" zu ermöglichen.

Lion-Team-Challenge

An einem Triathlon teilnehmen ohne eine austrainierte "Eisenfrau" oder ein austrainierter "Eisenmann" zu sein - das ist bei der Lion-Team-Challenge, dem Heidelberger Mannschaftstriathlon, am Sonntag, 8. September, möglich. Am gleichen Tag findet im Anschluss der Heart Racer Junior Triathlon für Jugendliche von 8 bis 17 Jahren statt. Bei beiden Veranstaltungen befinden sich Start und Ziel im Tiergartenbad. Die Rad- und Laufstrecken führen durch das Neuenheimer Feld.

Gelita Trail Marathon

Mehr als 42 Kilometer mit rund 1500 Höhenmetern und drei Gipfeln - und das alles über zumeist unebene Waldwege und Trails: Der Gelita Trail Marathon bietet am Sonntag, 6. Oktober, eine Herausforderung der besonderen Art vor der eindrucksvollen Kulisse der Altstadt. Der Höhepunkt: Nach 35 Kilometern führt die Strecke über die Himmelsleiter, eine aus 850 Stufen bestehende Natursandstein-Treppe, hinauf zum Königstuhl. Wer den Marathon mit Start und Ziel am Karlsplatz nicht allein bewältigen will, kann in einer Fünfer-Staffel oder aber beim Himmelsleiter-Trail über zehn Kilometer laufen.

Sporteln am Sonntag

Der Sportkreis Heidelberg lädt Familien am Sonntag, 17. November, zum gemeinsamen "Sporteln am Sonntag" ein. Von 10 bis 18 Uhr wird in der Sporthalle Emmertsgrund am Bürgerhaus, Im Forum 5, ein buntes Mitmachprogramm aus den unterschiedlichsten Sportarten angeboten.