Von Roland Kern

Heidelberg. Der Wind ist eisig auf der Alten Neckarbrücke, die Jeans sitzen hauteng, unten im Fluss, 20 Meter tiefer, treiben Eisschollen. Eigentlich kein guter Platz für Turnübungen und schwindelerregende Akrobatik. Aber Theresa-Sophie Bresch lacht ihr ansteckendes Lachen, schwingt sich - zum Schreck der Passanten - auf die Sandsteinbrüstung und zeigt dem Fotografen vor der Kulisse des Heidelberger Schlosses mal schnell ein Standspagat - einfach so, als wären es Kniebeugen auf festem Boden. Solche Kunststücke klappen nur, wenn ein Mensch jede Sehne und jeden Muskel seines Körpers genau kennt und vertraut.

So wie bei Theresa Bresch, Deutschlands bester Doppel-Voltigererin. Am Wochenende hat die 26-jährige Tübingerin, die seit vier Jahren in Heidelberg lebt und studiert, mit ihrem Doppelpartner Torben Jacobs beim internationalen Reitturnier in Dortmund das Weltcup-Finale im "Pas de deux" gewonnen. Dieser Titel fehlte den Beiden noch in der Trophäensammlung. Europameister waren sie schon. Es ist ein besonderer Karrierehöhepunkt.

Denn "Thessy", wie die schlanke junge Frau von ihren Freunden genannt wird, hat sich in den vergangenen Wochen nicht nur auf das Weltcup-Finale vorbereitet, sondern auch auf ihr Staatsexamen an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Auch das steht nämlich Ende März an. Aber Doppelbelastungen sind Theresa Bresch mittlerweile zur Routine geworden. Die Voltigiermeisterin ist auch eine Meisterin in der Organisation, in der Kunst, vieles im Leben unter einen Hut zu bringen. Seit acht Jahren gehört sie nun zur deutschen Spitze der Voltigierer, seit sieben Jahren tritt sie im Pas de deux häufig mit Torben Jacobs an.

Ihr gemeinsamer Trainingsstandort ist Köln. Mindestens einmal in der Woche setzt sich Theresa Bresch in den Zug und fährt dorthin. "Die drei Stunden Zugfahrt kann ich wunderbar zum Lernen nutzen", schmunzelt sie.

Möglicherweise kehrt sie nach ihrem Examen zum Referendariat wieder mehr in Richtung ihrer früheren Heimat Tübingen zurück. Ihre Heidelberger Zeit wird dann nach vier Jahren Lehramtsstudium beendet sein. Sie hat gerne hier studiert, sagt sie. Heidelberg und Tübingen haben viel gemeinsam: Viel Fluss, viele Studenten, viel Altstadt. Dass es von hier wie dort eine günstige Zugverbindung nach Köln gibt, ist natürlich praktisch.

Als jüngste von drei Schwestern war Theresa schon als Mädchen pferdevernarrt. Es war eine glückliche Fügung, dass die Voltigiertrainerin Doris Marquart auch Erzieherin in ihrem Kindergarten in Tübingen-Kilchberg war. Das Mädchen fiel damals schon durch ihre Gelenkigkeit auf, tanzte früh Ballett. Pferdeliebe und Tanz kamen zusammen. Heute erinnert sich die Europameisterin: "Ich wusste früh, Voltigieren ist mein Ding."

In Heidelberg trainiert sie Kondition, Kraft und Beweglichkeit. Täglich. Vor allem im Rumpf braucht eine Weltklasse-Voltigiererin eine kräftige Muskulatur, um die schwierigen Übungen gut halten zu können. Im Schriesheimer Reiterverein vor den Toren Heidelbergs, wo es eine engagierte Voltigierabteilung gibt, kann sie den Gymnastikraum und ein Turnpferd nutzen.

Mindestens einmal in der Woche geht es nach Köln. Dann wird auch an der Longe und auf dem Rücken des Wallachs Holiday on Ice trainiert. Theresa mag den großen braunen Wallach, der eine schöne Bergaufgaloppade besitzt. Das gibt nicht nur gute Pferdenoten. "Wenn man seinen Rhythmus findet", beschreibt sie, "ist es ein bisschen wie schweben."