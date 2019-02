Von Jürgen Autenrieth

Heidelberg. Das Beste, was der deutsche Volleyball momentan zu bieten hat, gibt sich am Sonntag in der SAP Arena die Ehre. Der Pokalfinaltag des Deutschen Volleyball Verbands (DVV) steht auf dem Programm und die zahlreichen Zuschauer werden wohl auf ihre Kosten kommen. Während bei den Frauen (16.15 Uhr/Sport1) mit dem Allianz MTV Stuttgart der Spitzenreiter der Bundesliga auf den Zweiten, den SSC Palmberg Schwerin, trifft, spielt bei den Männern (13.30 Uhr/Sport1+) der Zweitplatzierte VfB Friedrichshafen gegen den Dritten, den SVG Lüneburg. Für alle vier Mannschaften ist es ein Déjà-vu-Erlebnis, standen sie sich doch schon einmal in solch einem Endspiel gegenüber. Dabei triumphierte der VfB Friedrichshafen 2015 über die "Lüne-Hünen".

Das Finale der Frauen am 20. Januar 2017 wird wohl nicht nur wegen des Lichtausfalls im ersten Satz als eines der spektakulärsten Endspiele in die Pokal-Annalen eingehen, sondern auch wegen seiner Dramatik. Damals führte Schwerin vor 10.000 begeisterten Zuschauern in der SAP Arena bereits mit 2:0. Doch die Stuttgarterinnen setzten zu einer eindrucksvollen Aufholjagd an und rissen den SSC noch aus allen Pokalträumen.

An diesem Sonntag ist Revanche angesagt. Schwerin will zum sechsten und zum ersten Mal nach 2013 wieder die 8,5 Kilogramm schwere Trophäe in die Höhe stemmen. Für den MTV wäre es der vierte Erfolg. Beide Trainer können mit ihrem besten Kader antreten. Zum Landeshauptstädten-Duell reist das Team aus Mecklenburg-Vorpommern nach dem 3:1-Champions-League-Erfolg über Lodz sehr selbstbewusst an, wobei Jennifer Geerties mit 21 Punkten die beste Spielerin war. Die Mannschaft aus Baden-Württemberg, verlor dagegen ihr Heimspiel gegen Istanbul mit 0:3, ist aber bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Schwerin ist auf fremde Hilfe angewiesen, um dieses Ziel zu erreichen.

Jedenfalls zollen beide Trainer dem Gegner Respekt. "Ich glaube, Schwerin ist eines der besten Teams in Deutschland, wenn nicht sogar das Beste. Der Kern der Mannschaft spielt auch in der Nationalmannschaft zusammen. Sie haben sehr viel Erfahrung", sagt MTV-Coach Giannis Athanasopoulos, der über 13 gleichwertige Spielerinnen verfügt. Sein Schweriner Kollege Felix Koslowski, der auch Frauen-Bundestrainer ist, meint: "Derzeit steht die beste Mannschaft auf dem Feld, die Stuttgart je hatte." Immerhin gewann der MTV die Bundesliga-Partie in Schwerin mit 3:1.

Laut Koslowski und Athanasopoulos ist die Stimmung in ihren Lagern bestens, jeder glaubt fest an den Pokalerfolg. Aber einen absoluten Favoriten gibt es nicht. "Das ist die klassische 50:50-Situation", betont der Stuttgarter Coach. Neben der Tagesform werden Kleinigkeiten darüber entscheiden, wer letztlich jubelt. Körperliche Fitness, mentale Stärke, Gesundheit und auch ein bisschen Glück ist für Koslowski ausschlaggebend.

Niemals aufgeben, das haben sich die Stuttgarterinnen auf ihre Fahne geschrieben. Wobei der Grieche auf der MTV-Bank die Pokalsiege von 2015 sowie 2017 als Beispiel anführt, als man jeweils mit 0:2 zurücklag und letztlich noch 3:2 gewann. Sollten die beiden Vereine am Sonntag ein ähnliches Spektakel zeigen, steht der Gewinner bereits im Vorfeld fest: das Publikum.