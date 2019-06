Walldorf. (bz) Der erste Test verlief bei der 1:2-Niederlage in Sandhausen ganz ordentlich, heute bestreitet der Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf bereits sein zweites Vorbereitungsspiel. Um 10.30 Uhr gastiert der FCA beim TuS Mechtersheim aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Nachdem am Montagabend zum Laktattest lediglich der langzeitverletzte Mario Cancar (Schien- und Wadenbeinbruch) gefehlt hatte, haben sich seitdem einige Kicker mehr oder weniger schlimm verletzt. Ganz bitter verlief das erste Mannschaftstraining am Dienstag für Simon Kranitz. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich den Meniskus gerissen und muss sich einer Operation unterziehen lassen. Bei ihm soll festgestellt werden, ob das Kreuzband ebenfalls gerissen ist.

Außerdem klagen Nico Hillenbrand und Niklas Schaffer über Knöchelprobleme, Tabe Nyenty hat es dagegen am Knie erwischt. "Mal schauen, wer bis zum Anpfiff alles zur Verfügung steht", nimmt Walldorfs Trainer Matthias Born die angespannte Personallage sportlich. Darüber hinaus hat sich Neuzugang Max Lieberknecht einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen.

Um die Ausfälle zu kompensieren, trainieren aus der U23 die beiden Stürmer André Becker und Niklas Antlitz sowie der "Sechser" Andreas Müller über die Vorbereitung hinweg bei der ersten Mannschaft mit.

Früher als sonst absolviert der FCA-Tross sein traditionelles Trainingslager in Neunkirchen. Kommenden Donnerstag beziehen Mannschaft und Trainer ihr Quartier im Odenwald, in dem sie vier Tage lang intensiv an ihrer Form und Taktik arbeiten werden. "Wenn man sieht, dass wir dieses Jahr einen Umbruch innerhalb des Teams hatten, ist es gar nicht schlecht, so früh ins Trainingslager zu fahren", erläutert der Sportliche Leiter Roland Dickgießer: "Weil sich die Jungs noch früher besser kennenlernen, wenn sie vier Tage zusammen unterwegs sind."