Von Nikolas Beck

Sinsheim. Es kommt nicht alle Tage vor, dass nach einem Fußballspiel ausgerechnet einer gefeiert wird, der überhaupt nicht mitgespielt hat. 511 lange Tage hatte es gedauert, ehe Benjamin Hübner am Samstagnachmittag zumindest mal wieder im Kader stand. Gänsehaut: Als der Hoffenheimer Kapitän unmittelbar vor dem Anpfiff als Bankspieler ausgerufen wurde. Als er sich kurz vor der Pause zum Warmmachen erhob. Als in den Schlussminuten die Südkurve lautstark seine Einwechslung forderte. Oder eben ganz am Schluss, als Stadionsprecher Mike Diehl dreimal "Benni" fragte – und die Tribüne "Hübner" antwortete.

Dabei hätten es all diejenigen, die tatsächlich auf dem Rasen gestanden waren, genauso verdient gehabt, einzeln gefeiert zu werden. Beim 2:0 (1:0)-Erfolg gegen RB Leipzig zeigte "Hoffe" vor 13 233 geimpften oder genesenen Zuschauern eine von der ersten Minute an überzeugende und fehlerfreie Leistung. Vielleicht sogar die beste überhaupt unter Trainer Sebastian Hoeneß. 23:5 Torschüsse bei gefühlt 10:0 Großchancen standen am Ende für die TSG in der Statistik, weswegen Hoeneß in der Kabine als einzigen kleinen Kritikpunkt die mangelnde Torausbeute ansprechen musste. Wenngleich mit einem Schmunzeln im Gesicht, wie er hinterher verriet.

Gegen das Spitzenteam aus Leipzig feierte Hoffenheim nicht nur den 100. Heimsieg seiner Bundesligageschichte. Sondern auch den vierten Dreier vor heimischer Kulisse hintereinander.

Hundert, Hübner, Heimspielgesicht. Aus dem ersten 2G-Spiel in Sinsheim war ein 3H-Spiel geworden.

Es wäre etwas viel des Guten gewesen, hätte Hoeneß dem Wunsch des Publikums entsprochen und Hübner am Ende ein paar Spielminuten geschenkt. "Eigentlich war es für ihn heute noch ein bisschen zu früh", sagte der TSG-Trainer. Aber aufgrund der zahlreichen Ausfälle – unter anderem fehlten Kramaric, Baumgarter, Rudy und Kaderabek – habe sich Hoeneß die Chance nicht entgehen lassen wollen, "ihn ganz nah bei der Mannschaft zu haben". Am Zustand der kollektiven Glückseligkeit änderte sich an diesem Abend aber auch ohne das endgültige Captain-Comeback nichts.

Hintergrund Rund ums Spiel: Akpoguma blüht auf Die Szene war sinnbildlich: Kurz vor der Halbzeit klärte Kevin Akpoguma mit dem Kopf eine Leipziger Flanke Richtung Eckfahne, setzte zum Sprint an, war vor seinem Gegenspieler am Ball und klärte zum Abstoß. Danach stand "Akpo" an der Werbebande, schnaufte kurz durch und die Fernsehkameras zoomten ran. Die [+] Lesen Sie mehr Rund ums Spiel: Akpoguma blüht auf Die Szene war sinnbildlich: Kurz vor der Halbzeit klärte Kevin Akpoguma mit dem Kopf eine Leipziger Flanke Richtung Eckfahne, setzte zum Sprint an, war vor seinem Gegenspieler am Ball und klärte zum Abstoß. Danach stand "Akpo" an der Werbebande, schnaufte kurz durch und die Fernsehkameras zoomten ran. Die Botschaften, die der 26-Jährige unmissverständlich vermittelte in diesem Moment: Ich hab’ hier alles im Griff. Akpoguma blüht auf der rechten Joker-Position zurzeit regelrecht auf. Trainer Hoeneß sagt: "Er ist in erstaunlich guter Form, nimmt sein Herz in die Hand, bringt athletisch alles mit, ist taktisch clever und hat immer wieder Lösungen nach vorne." Wie in der 24. Minute, als er den Übersteiger auspackte, seinen Gegenspieler im Dribbling austrickste und mit dem Linken per Dropkick abschloss. Ein Tor blieb dem Verteidiger mit dem Offensivdrang zwar verwehrt, die Auszeichnung zum "Man of the match" der RNZ hat er dagegen sicher. nb

[-] Weniger anzeigen

"Vom Gefühl her war es unsere beste Saisonleistung bisher", sagte Nationalspieler David Raum. Kevin Akpoguma – unter starken Hoffenheimern der stärkste – fand’s "herausragend von allen Spielern, defensiv und offensiv wunderbar". Und auch Leipzigs Coach Jesse Marsch musste anerkennen: "Sie waren in jeder Phase der Partie besser."

Unmittelbar nach Spielende hatte der US-Amerikaner seinen Schützlingen, zuvor immerhin siebenmal hintereinander ungeschlagen, noch auf dem Rasen die Leviten gelesen. Nur ein paar Meter weiter führten die Hoffenheimer vor ihrer Kurve einen Freudentanz auf. Mittendrin: Diadié Samassékou, der mit seinem ersten Tor für die TSG überhaupt nach einem Eckball inklusive Flugstunde ins Leere von RB-Keeper Gulacsi zum 1:0 einköpfte (12. Minute). Munas Dabbur, der mit seinem beherzten Ballgewinn und dem abgeklärten Abschluss das 2:0 nachlegte. Und auch Georginio Rutter, der zwar beste Gelegenheiten ausließ (4., 15., 46., 51.), aber sich als emsiger Unruheherd dennoch Bestnoten verdiente.

"Wir haben von Anfang an die Dinge auf den Platz gebracht, die wir uns vorgenommen hatten." Hoeneß war derart angetan vom Auftritt seiner Elf, dass er erstmals auch über eine Frage grübeln wollte, die er in den vergangenen Wochen noch vehement von sich gewiesen hatte: Warum überzeugt "Hoffe" im eigenen Stadion regelmäßig, hingegen es in der Fremde seit dem Auftaktsieg in Augsburg überhaupt nicht mehr klappen will?

Oder Klartext: Warum nicht immer so?

"Die Frage müssen wir jetzt mal beantworten", räumte er ein: "Es sieht jeder, dass wir mittlerweile eine richtig starke Heimbilanz haben, inklusive Pokal fünf Siege in Folge, ziemlich wenig Gegentreffer bekommen und viele Tore geschossen haben – das passt." Keine Widerrede.

Auswärts sei man aber natürlich nicht zufrieden, so der TSG-Coach nach der erhofften und erfolgten "Initialzündung" für die ausstehenden fünf Spiele vor der Winterpause. Am kommenden Wochenende gibt es für den TSG-Trainer die Chance, gleich zwei Makel zu beseitigen. Dann tritt der neue Tabellen-Neunte beim abgeschlagenen Schlusslicht Greuther Fürth an. Dort soll nicht nur endlich wieder ein Auswärtsdreier, sondern auch der erste Sieg im sechsten Anlauf unter Hoeneß gegen einen Aufsteiger her. "Wir sind froh über den Erfolg gegen eine Top-Mannschaft und müssen das jetzt einfach konservieren und mitnehmen in die nächste Trainingswoche und insbesondere ins nächste Spiel", sagte Hoeneß.

Fokussieren, Fürth, feiern – folgt nach 3H bei 2G für "Hoffe" nun also 3F?