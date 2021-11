Oliver Baumann klärt per Faustabwehr beim 2:0-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig. Kann „Hoffes“ Nummer 1 in Fürth den eigenen Laden dichthalten? Foto: APF

Von Achim Wittich

Zuzenhausen.Die Impfdebatte um Bayern Münchens Verweigerer Joshua Kimmich, der sich nun mit dem Corona-Virus infiziert hat, sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Die TSG Hoffenheim liefert diesbezüglich den Medien glücklicherweise keinen Nachrichtenstoff. Auf Nachfrage der RNZ teilte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag bei der wöchentlichen Spieltagskonferenz vorm Duell bei Aufsteiger Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit: "Wenn ich richtig informiert bin, sind wir, wenn es um unsere Spieler geht, bei der 100-Prozent-Marke. Ich bin informiert worden, das wir allgemein, auch was den Staff angeht, eine sehr, sehr hohe Impfquote haben."

Beim Dorfklub wurde also erfreulicherweise konsequent gepikst und die TSG-Profis wollen nach ihren starken Heimauftritten endlich wieder von einer Auswärtsreise drei Punkte mit in den Kraichgau bringen. Das ist gegen den Tabellenletzten, der in zwölf Begegnungen gerade einmal einen einzigen Zähler erkämpfen konnte, schlicht eine Pflicht für den Rangzehnten.

Doch Hoeneß besitzt ein gutes Gedächtnis und er erinnert sich nur ungern an den 9. Januar 2021, als seine Schützlinge doch glatt bei den bis dahin seit 30 (!) Spielen sieglosen und später sang- und klanglos abgestiegenen Schalkern mit 0:4 untergingen. Dem Münchner graut es natürlich vor einer Wiederholung. "Die Fürther machen mehr richtig, als man denken könnte, wenn man die Tabelle sieht", warnte Hoeneß vor dem Außenseiter. Er erinnerte im gleichen Atemzug daran, dass der Bundesligist in der Vorsaison gegen den damaligen Zweitligisten in der 2. Runde des DFB-Pokals im Elfmeterschießen scheiterte.

Dennoch: "Wir müssen sie nicht überhöhen", fuhr Hoeneß fort und forderte von seinem Team ein, dass der 2:0-Sieg am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig endgültig der "Startschuss" für den Weg nach oben gewesen sein soll.

Auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Ausfällen soll daran nichts ändern. Wie fast immer und leider immer noch begann Hoeneß mit Ermin Bicakcic, nannte dann Robert Skov und Pavel Kaderabek um zu Christoph Baumgartner, Jacob Bruun Larsen und Sebastian Rudy überzuleiten. Marco John sei seit dieser Woche wieder im Training, er wird aber noch keine Option für die Reise in den Sportpark-Ronhof sein. Kapitän Benjamin Hübner stand zwar gegen die Roten Bullen nach über 500 Tagen erstmals wieder im Aufgebot, die Wahrscheinlichkeit eines Einsatzes bezifferte Hoeneß jedoch als "gering".

Sorgen bereitete ihm zwei Tage vorm Anpfiff – den auch Torjäger Andrej Kramaric aller Voraussicht nach auf dem Rasen erleben kann – vor allem Oliver Baumann. "Hoffes" Torwart, beständig auf höchstem Niveau zwischen den Pfosten unterwegs, hätte "leichte Krankheitssymptome", ein Corona-Test sei allerdings negativ gewesen, verriet Hoeneß. Bleibt zu hoffen, dass auch die weiteren Überprüfungen beim Leistungsträger kein anderes Ergebnis liefern.

Das gilt selbstredend auch für die 100 Fans, die ihre TSG bei den Franken unterstützen wollen. Diejenigen, die sich auf den Weg machen, können sich am Samstag von 9 bis 11 Uhr kostenlos an der Arena in Sinsheim testen lassen – und haben gute Chancen, ein paar Stunden später den ersten Auswärtserfolg seit dem 4:0-Triumph zum Saisonauftakt in Augsburg bejubeln zu können. Das war am 14. August – viele Wochen ist’s her.