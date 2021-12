Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Sebastian Hoeneß ist ein ruhiger Vertreter seiner Zunft. Hoffenheims Trainer übt sich gerne in Zurückhaltung. "Falls ich mich heute noch kürzer halte als sonst, dann bitte ich das zu entschuldigen", erklärte der stark erkältete Münchner am Dienstag gleich zu Beginn der Spieltagskonferenz mit leicht krächzender Stimme. Gesundheitlich zwar angeschlagen, aber diesmal dafür dennoch kampfeslustig gab sich Hoeneß anschließend, was nach zuletzt vier Siegen in Serie vor dem Gastspiel bei Bayer Leverkusen (Mittwoch, 20.30 Uhr/DAZN) wenig verwunderlich ist. "Wir haben das Selbstbewusstsein zu sagen, wir wollen dort auch etwas reißen", kündigte der 39-jährige Coach einen forschen Auftritt seiner Profis an.

Unterm Bayer Kreuz treffen der Tabellendritte- und Vierte aufeinander, mit einem erneuten Dreier würde 1899 am Werksklub vorbei ziehen. Hoeneß kann sich damit anfreunden, mit seinem Team immer mehr ins Rampenlicht zu rücken. "Es ist schon super cool, wenn man das Spieltags-Top-Duell bestreiten darf. Da haben wir Bock drauf", gab er die Lustgefühle innerhalb seines Teams wieder.

Im Vergleich zur schwierigen Vorsaison musste Hoeneß beim Benennen der Ausfälle bzw. der fraglichen Spieler keinen Extrazettel mitbringen. Ermin Bicakcic ist leider immer noch der erste Name, der wöchentlich als nicht einsatzfähig aufgezählt wird. Auch Dennis Geiger, Jacob Bruun Larsen sowie Marco John sind im Rheinland nicht spielfähig. Hinter Georginio Rutter (starke Prellung) und Angelo Stiller (Mittelfußblessur) stehen noch "zwei dicke Fragezeichen", verriet Hoeneß.

Fraglich auch, wie der kommende Gegner die 2:5-Klatsche am Sonntagabend bei Eintracht Frankfurt weggesteckt hat. Schließlich hatte die Mannschaft von Hoeneß-Kollege Gerardo Seoane bei den Hessen sogar mit 2:0 in Führung gelegen, um sich dann ein Tor nach dem anderen einzufangen.

"Sie sind extrem sensibilisiert und werden eine Reaktion zeigen wollen", ist sich Hoeneß sicher, dass Jung-Nationalspieler Florian Wirtz und seine zum Teil pfeilschnellen Kollegen mächtig aufs Gaspedal drücken werden.

Der erst 18-jährige Wirtz bestreitet erstaunlicherweise bereits sein 50. Bundesligaspiel für Bayer. "Bei ihm fehlen einem die Adjektive", sagte Seoane bei der Leverkusener Frage- und Antwortveranstaltung mit den Medienvertretern. "Seine Entwicklung ist für sein Alter phänomenal. Er ist nicht nur Stammspieler, sondern Führungsspieler", gab’s großes Lob für das Talent.

Gegen Hoffenheim rechne er im Vergleich zum Sonntagspiel mit einer "veränderten Einstellung auf dem Platz", sagte der Schweizer: "In einer Entwicklung gehören Höhen und Tiefen dazu. Wichtig ist, dass der Durchschnitt stimmt. Und im Moment stimmt der Durchschnitt." Außerdem habe sein Team "in der Vergangenheit immer wieder positive Reaktionen gezeigt." Hoeneß dürfte sich in seiner Einschätzung über hoch motivierte Bayer-Kicker bestätigt fühlen.

In der Englischen Woche steht nach dem letzten Auswärtsspiel des Jahres dann am Samstag (15.30 Uhr) auch der letzte Auftritt in 2021 auf heimischem Rasen für die Kraichgauer auf dem Programm, wenn Borussia Mönchengladbach in Sinsheim seine Visitenkarte abgibt. Anschließend dürfen Torwart Oliver Baumann und seine Mitspieler nur kurz durchatmen, denn schon am Sonntag, 2. Januar, startet der Trainingsbetrieb in Zuzenhausen wieder. Schließlich ist der Rückrundenauftakt zu Hause gegen den FC Augsburg bereits auf den 8. Januar (15.30 Uhr) terminiert. Möglicherweise legt "Hoffe" gar auf einem Champions-League-Platz im neuen Jahr los. Hoeneß hätte sicher "Bock drauf".

Update: Dienstag, 14. Dezember 2021, 19.22 Uhr

Auch in Leverkusen "was reißen"

