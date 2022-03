Von Achim Wittich

Köln. Eine gute Saison spielen sie, die Kölner Fußballer vom "Effzeh" unter ihrem schnell zum Kulttrainer aufgestiegenen Dompteur Steffen Baumgart. Und die DNA dieses Klubs beinhaltet einfach, dass allzu schnell allzu große Träume von der großen Fußballbühne im Stadtteil Müngersdorf – mit der deutschen Sporthochschule um die Ecke – gedeihen. Den kühnsten Enthusiasten im und um den Geißbock-Club herum hat die TSG Hoffenheim am Sonntag erst einmal den Zahn gezogen. Der 1:0 (0:0)-Sieg nach einer am Ende vor allem großen kämpferischen Leistung war laut Baumgarts Kollegen Sebastian Hoeneß auf Hoffenheimer Seite "über die gesamte Spielzeit okay", auch wenn der Münchner natürlich wusste, dass ein Remis genauso seine Berechtigung gehabt hätte.

Ein "Mentalitätssieg"

Was Hoeneß vor allen Dingen freute, war die diesmal von Beginn an konzentrierte Vorgehensweise seiner schon so oft in Rückstand geratenen Profis. "Wir kommen richtig gut rein ins Spiel und haben keine Momente kreiert, die die Zuschauer vielleicht hätten mit ins Stadion bringen lassen", sagte er wörtlich auf der Pressekonferenz nach dem vierten Erfolg nacheinander. Was er damit meinte: Normalerweise ist es im Müngersdorfer Fußballtempel viel lauter und die rheinischen Frohnaturen versuchen meist stehend ihren "Ersten Fußball-Club Köln" mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Kräften zum Sieg zu brüllen.

Daran gemessen war’s an diesem bitterkalten Märzabend vergleichsweise ruhig. Doch in der Karnevalshochburg, in der über die – trotz Corona – närrischen Tage der Inzidenzwert auf über 2300 hoch geschossen ist, gibt es inmitten des Ukraine-Krieges auch Zurückhaltung und Einkehr. Das war nicht nur während der Schweigeminute vorm Anpfiff spürbar.

Während Stefan Posch, "Mann des Spiels" mit seinem erlösenden Kopfballtreffer, nicht um den heißen Brei herumredete ("Klar wollen wir da oben bleiben, am liebsten in der Champions League"), wäre Sebastian Hoeneß nicht Sebastian Hoeneß, würde er nicht weiter konsequent den Flachpass spielen.

Ob nicht gerade solche knappen Erfolge den positiven Ausschlag geben könnten, um am 14. Mai, dem letzten Bundesligaspieltag der Saison 2021/22, das Ticket für den internationalen Wettbewerb in der Tasche zu haben, wollten wir vom noch nicht "Vierziger" Hoeneß (39) wissen. Und bekamen zur Antwort: "Auf dem Weg ist nachher jedes Spiel wichtig. Noch mal: Die Tabelle ist eng, die Spiele sind eng. Was der Sieg am Ende der Saison bedeutet, muss man sehen." Es wäre interessant gewesen, einmal zu hören, was der neben dran sitzende Baumgart auf unsere Frage als Tabellenvierter und aktueller Champions-League-Platzierter geantwortet hätte.

Der anscheinend niemals frierende 50-jährige Rostocker, temperaturunabhängig wie immer leicht bekleidet unterwegs, muss sich nach dem Rückschlag erst einmal mit Rang acht begnügen und darf bei sieben Punkten Rückstand auf "Hoffe" schon einmal das Fernglas bereitlegen. Den Besuch in der Königsklasse vor der dann in der kommenden Spielzeit wohl anstehenden vierten deutschen Meisterschaft nach 1964, 1968 und 1978 müssen die Domstädter jedenfalls trotz ihres kölschen Wunschdenkens erst einmal verschieben ...

Ganz anders sieht es da knapp 300 Kilometer entfernt im Kraichgau aus. Trotz steigender Verletzungsproblematik hält die TSG alle Trümpfe in der Hand, unter den besten sechs Mannschaften oder gar den ersten Vier einzulaufen. Auch dann, wenn es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die im Ligageschäft zwischendurch gerne schwächelnden Bayern eine Niederlage geben sollte.

Stefan Posch, der schon beim 5:0-Triumph im Hinspiel getroffen hatte, ist auf jeden Fall guter Dinge. "Das war ein Mentalitätssieg", sagte er im Kölner Stadionbauch und bezeichnete die Saison als einen "Marathon".

Gute Beine, wie sich die Marathonläufer vorm Wettkampf gegenseitig wünschen, haben die Hoffenheimer allemal. Der Rest ist Kopfsache.

Es bleibt spannend.