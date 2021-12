Von Achim Wittich

Sinsheim. Hoffenheims österreichischer Nationalspieler Christoph Baumgartner ist nach seinen muskulären Problemen zwar noch nicht wieder ganz an seinem vollen Leistungsvermögen angelangt und durfte beim 3:2 (2:1)-Sieg der TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt auch erst kurz vor Schluss ran, gab aber dafür nachher alles. "Baumi" legte in der Kabine auf und wählte selbstverständlich zum Einstieg einen österreichischen Landsmann aus. Andreas Gabalier ließ mit seinem "Hulapalu" die Wände wackeln und später machte Baumgartner nicht mal vor Mickie Krause ("Schatzi, schenk mir ein Foto") halt.

Hoch her ging’s im Heiligtum der Hoffenheimer, die erstmals unter Trainer Sebastian Hoeneß drei Siege in Folge geschafft haben. Das führt dazu, dass der Kraichgau-Express nach dem 14. Spieltag auf dem fünften Tabellenplatz unterwegs ist, nur ein Rang hinter dem SC Freiburg und zwei Punkte entfernt von der Champions-League-Qualifikation.

Davon allerdings will Hoeneß am liebsten weiter gar nichts hören und lesen. "Locker bleiben, weiter hart arbeiten. Wir haben jetzt noch mal drei harte Spiele", blickte der Münchner voraus und verweist immer wieder darauf, dass die Tabelle aufgrund der eng beieinander liegenden Mannschaften "trügerisch" sei. Die TSG spielt am nächsten Samstag das Ländle-Derby bei den fulminanten Freiburgern, gastiert in der Englischen Woche vier Tage später unterm Bayer-Kreuz in Leverkusen und empfängt zum Hinrundenabschluss am 18. Dezember Borussia Mönchengladbach.

Im Sommer läuft der Vertrag von Andrej Kramaric bei der TSG Hoffenheim aus, er könnte den Verein ablösefrei verlassen. Vorspielen kann der 30-Jährige allerdings derzeit wenig, denn auch gegen Frankfurt saß Kramaric zunächst nur auf der Bank. Sebastian Hoeneß brachte ihn in der 73. Minute für Munas Dabbur. "Andrej ist noch nicht bei 100 Prozent. Man darf nicht vergessen, dass er vor drei Wochen mal kurz für zwölf Sekunden bewusstlos gewesen ist", erinnerte Hoeneß an den Zwischenfall beim WM-Qualifikationsspiel der Kroaten gegen Russland (1:0), als es für Kramaric nach einem Zusammenprall sehr bedenklich ausgesehen hatte. Zudem teilte Hoeneß mit, dass der Torjäger, der weiter auf seinen 100. Pflichtspieltreffer für die TSG wartet, gehandicapt war. "Er hat einen üblen Schlag auf den Mittelfuß bekommen, bis kurz vor dem Spiel war deshalb unklar, ob er überhaupt auf der Bank sitzen kann", verriet Hoeneß und fügte an: "Er hat heute extrem mitgeholfen. Nicht durch Tore wie sonst, sondern durch die Art und Weise, wie er gegen den Ball gefightet hat", gab's Lob vom Chef für den Vizeweltmeister von 2018.

Beim Kabinentanz etwas zurückhaltender war womöglich Dennis Geiger. Der Mosbacher musste zehn Minuten nach der Pause leicht angeschlagen runter, hatte dafür aber in der 24. Minute seinen großen Auftritt. Zu diesem Zeitpunkt führten die stark beginnenden Hessen durch einen Treffer von Rafael Borré (15. Minute) völlig verdient mit 1:0. Das schmeckte dem 23-jährigen Odenwälder überhaupt nicht und so nahm Geiger ganz genau Maß und zirkelte den Ball zum Ausgleich wunderschön in den Winkel, Eintracht-Torhüter Kevin Trapp war chancenlos. Ein Traumtor. "Auf der Wolke, auf der wir schweben, wollen wir weitermachen. Mit jedem Sieg wird das Selbstvertrauen größer", gab Geiger die Richtung für die Vorweihnachtszeit vor.

Schweben wie ein Engel, das tut aktuell auch Geigers französischer Mitspieler Georginio Rutter. Der erst 19 Jahre alte Spaßfußballer war nach einer halben Stunde abgezockt zur Stelle, als Trapp den Schuss von Ihlas Bebou schwach nach vorne abklatschen ließ (30.). Nach sechs Niederlagen gegen die SGE hatte "Hoffe" die zuletzt formstarken Adler im strömenden Regen und vor leeren Rängen nun im Schwitzkasten.

Erst recht, als Diadié Samassékou nach seinem Heimtor gegen Leipzig erneut traf und auf 3:1 (59.) stellte. Die Kellermänner in Köln schauten noch einmal ganz genau hin und fanden dann, dass keine Abseitsposition vorgelegen hatte.

Doch Hoeneß-Kollege Oliver Glasner ist nach seinem Wechsel von der Autostadt Wolfsburg in die Bankenmetropole mittlerweile angekommen und seine Spieler kapieren langsam, was der Landsmann von Baumgartner will. Gonçalo Paciencia brachte sein Team auf 2:3 heran (72.) und der Rest war für "Hoffe" viel Zittern und Bangen.

Während Glasner in seiner Analyse haderte und bemängelte, dass diesmal bei seinen Kickern "die letzte Galligkeit" gefehlt habe, freute sich Hoeneß in der heiklen Endphase über den unbändigen Willen seiner Schäflein. "Frankfurt hat zugestochen und für uns ging es nur noch darum, das Spiel überhaupt zu gewinnen. Der Rest war dann mit sehr viel Mentalität und Willen verbunden."

Während beide Trainer ihre Sichtweise der Dinge auf der Pressekonferenz darlegten, wummerten nebenan die Bässe zu Ballermann-Klassikern weiter.

DJ Baumgartner und Co. tanzen wild entschlossen europäischen Aufgaben entgegen.

