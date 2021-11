Von Achim Wittich

Sinsheim. Nach dem Spiel taten sich die Hoffenheimer Profis schwerer als in den 93 Minuten zuvor. "Ohne Mannschaft geh’n wir nicht nach Haus", feierte die Bierkurve selig den 2:0 (2:0)-Sieg am Freitagabend gegen Hertha BSC und wollte das gemeinsam mit ihren Lieblingen tun. Doch bis Torwart Oliver Baumann seine Kollegen zusammen getrommelt hatte und einige noch einmal aus der Kabine kamen, dauerte es viel zu lange. Schade, dass diese selbstverständliche Geste gegenüber den Treuesten der Treuen bei "Hoffe" gar nicht so selbstverständlich zu sein scheint. Es sei an dieser Stelle noch einmal kurz erwähnt, dass zum Duell gegen die Alte Dame erneut gerade einmal knapp über 8000 Fans nach Sinsheim gekommen waren. Tags darauf jubelten über 10.000 Anhänger dem SV Waldhof in der 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken zu.

Ansonsten aber dürfen die Kraichgauer das letzte Oktoberwochenende 2021 als überaus gelungen verbuchen. Durch den Dreier verbesserte sich 1899 auf einen einstelligen Tabellenplatz (9.) und hält Kontakt zu den internationalen Plätzen. Selbst Rang vier, aktuell noch von den schwächelnden Leverkusenern belegt und gleichbedeutend mit der Teilnahme an der Champions League, ist gerade einmal drei Pünktchen entfernt.

Klar, dass die Stimmung vorm Gastspiel beim Aufsteiger VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr) ausgelassen ist. "Wir haben ein starkes Team, das müssen wir nun jede Woche zeigen. Das muss unser Ziel sein", sagte Andrej Kramaric. Der Torjäger, der in dieser Saison mehr als Vorlagengeber denn als Schütze in Erscheinung getreten ist, durfte mal wieder jubeln. Sein 1:0 (19. Minute) ebnete den Weg zu einem ungefährdeten Sieg. Es war erst der zweite Saisontreffer für den Kroaten. Sebastian Rudy machte früh den Deckel drauf (36.). Nach der Pause schaltete Hoffenheim in den Verwaltungsmodus und geriet dabei nie mehr ernsthaft in Gefahr, was Herthas Trainer Pál Dárdai zu der simplen wie richtigen Analyse brachte: "Es war ein verdienter Sieg für Hoffenheim."

Am Sonntag meinte es dann Peter Zimmermann, der Vorsitzende der SG Ahrtal, gut mit der TSG. Er zog als Vertreter für alle von der Flutkatastrophe betroffenen Vereine in der ARD-Sportschau die Lose für das Achtelfinale, das am 18. und 19. Januar 2022 ausgetragen wird. Dann kommt es am Technik-Museum zum Duell gegen den SC Freiburg. "Ein Heimspiel, noch dazu das Baden-Derby gegen die Freiburger – das ist für unsere Fans sicher ein tolles Los. Sportlich ist das ohne Frage eine herausfordernde Aufgabe gegen die Mannschaft der Stunde, aber unser Ziel ist klar: Wir wollen in die nächste Runde einziehen", kommentierte TSG-Sportdirektor Alexander Rosen das brisante Aufeinandertreffen.

Die Freiburger mischen gerade die Bundesliga mächtig auf, sind immer noch ungeschlagen und reisen am kommenden Samstag als Tabellendritter zum Spitzenspiel zu den Bayern (15.30 Uhr).

In der Allianz Arena hat die Mannschaft von 1899-Trainer Sebastian Hoeneß gerade eine 0:4-Pleite einstecken müssen. Quervergleiche verbieten sich allerdings im Fußball-Oberhaus immer noch. Die Berliner beispielsweise waren mit einem 1:0 gegen Borussia Mönchengladbacher im Rücken angereist. Jene Gladbacher, die ein paar Tage später den deutschen Rekordmeister mit 5:0 aus dem Pokal schossen.

Die Hertha jedenfalls konnte diesmal nicht den Beweis erbringen, dass ihre fast schon größenwahnsinnigen Träume vom erfolgreichen Großstadtklub sportlich in naher Zukunft auch nur ansatzweise verwirklicht werden können.

Der TSG Hoffenheim aber kamen die Hauptstädter gerade recht. Und das mit den eigenen Fans klappt beim nächsten Mal bestimmt auch wieder besser.