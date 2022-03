Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Am vergangenen Wochenende eröffneten die Hoffenheimer Fußballprofis mit einem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend den 24. Bundesliga-Spieltag und begaben sich anschließend in die Zuschauerrolle. Diesmal ist es genau anders herum. Wenn sich am Samstagnachmittag ab 15.30 Uhr im direkten Duell RB Leipzig und der SC Freiburg die Punkte streitig machen, mit Union Berlin ein weiterer der TSG-Konkurrenten um die internationalen Plätze in Wolfsburg gastiert und sich die in der Tabelle auch nicht meilenweit entfernten Leverkusener in München beweisen müssen, sitzen TSG-Torwart Oliver Baumann und seine Kollegen nach dem Abschlusstraining zeitgleich im Bus. Nach Köln geht die Reise, wo "Hoffe" erst am Sonntagabend um 17.30 Uhr (DAZN) beim "Effzeh" seine Visitenkarte abgibt.

Kölner Trainer singt ...

Und die Vorzeichen dafür, dass Trainer Sebastian Hoeneß und seine Profis nach dem Abpfiff im mit 37.500 Fans besuchten Müngersdorfer Stimmungstempel noch intensiver von der Teilnahme am europäischen Wettbewerb träumen dürfen, sind gut. Bekanntlich lügt die Statistik nicht und vorm Duell des Rangachten aus "Kölle" (36 Punkte) und des Sechsten aus dem Kraichgau (40 Punkte) sprechen die Ergebnisse der jüngsten Vergangenheit eine deutliche Sprache. Stolze elf Ligabegegnungen sind mittlerweile absolviert worden, bei denen 1899 am Ende nicht als Verlierer vom Rasen gegangen ist. Es wird sogar noch besser: Sieben Spiele, sieben Siege lautet die Hoffenheimer Bilanz seit dem 5. November 2017, als 1899 mit 3:0 in der Domstadt triumphierte. Die letzte Niederlage? In der 2. DFB-Pokalrunde Ende Oktober 2016 hieß es am Ende 2:1 für den Verein mit dem Geißbock als Maskottchen. Doch "Hoffe" und der Pokal, das ist ohnehin eine wenig erfolgreiche Angelegenheit.

Dafür läuft es in der Saison 2021/22 im Bundesliga-Geschäft umso besser. Sebastian Hoeneß hat es in seinem zweiten Jahr als Erstligacoach fertig gebracht, das beste Comeback-Team der Liga zu stellen (21 Punkte nach einem Rückstand). Die RNZ-Frage auf der Pressekonferenz am Freitag, ob es nicht gleich beim Anpfiff 0:1 stehen sollte, verneinte der Münchner allerdings. "Grundsätzlich möchte ich auch lieber mal in Führung gehen", verriet Hoeneß nichts Unerwartetes. Er warnte seine Jungs gleich mal ("Wir sollten uns nicht zu sehr darauf verlassen"), bekommt aber kein Herzrasen, wenn sie wieder ins Hintertreffen geraten. "Wir wissen, dass wir bis zum Schluss marschieren und dann auch Spiele drehen können."

... Lobeshymnen auf die TSG

Sein Kollege Steffen Baumgart jedenfalls – im Gegensatz zu ihm – ein Lautsprecher und extrovertierter Vertreter der Trainerzunft, weiß nur zu gut, was seine Spieler erwartet. "Hoffenheim gehört zu den stärksten Mannschaften in der Liga und müsste jedes Jahr um die Champions League spielen", behauptete der Mann mit der Schiebermütze beim parallelen Mediengespräch in Köln glatt und fügte an: "Wir müssen sehr viel auf die Platte bringen, um erfolgreich zu sein. Das könnte ein Spektakel geben."

Sollte es tatsächlich dazu kommen, hofft Baumgart inständig darauf, dass das Festspiel dann nicht erneut von einseitiger Natur sein wird.

Wir erinnern uns an Mitte Oktober des vergangenen Jahres: Im Hinspiel in Sinsheim demütigte die TSG die Rheinländer mit 5:0.