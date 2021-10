Von Nikolas Beck

Sinsheim. Um das bisweilen schwierige Verhältnis zwischen der TSG Hoffenheim und dem DFB-Pokal zu verstehen, hilft ein Blick in die Geschichtsbücher: In zuvor 18 Anläufen gelang lediglich siebenmal der Sprung ins Viertelfinale. Weiter ging’s noch nie. Zehnmal war gar in einer der ersten beiden Runden Endstation. "Die Historie ist nicht ganz glänzend hier im Klub", hatte TSG-Trainer Sebastian Hoeneß im Vorfeld zu Recht festgestellt. "Und das wollen wir jetzt einfach mal ändern."

Das 5:1 am Dienstagabend gegen Holstein Kiel war auf jeden Fall ein vielversprechender Start dieser Mission. Die von Hoeneß avisierte Eigenwerbung wurde betrieben. Zwar durchaus begünstigt von zwei Eigentoren der "Störche". Aber eben auch mit einer permanent nach vorne stürmenden TSG, die sich Großchance um Großchance erspielte. Vor allem das zwischenzeitliche 4:1 von Munas Dabbur im Zusammenspiel mit Robert Skov war zum Zungeschnalzen.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht – und mutigen Fußball angeboten", zog Abwehrmann Kevin Vogt ein positives Fazit. "Ich glaube auch, die Fans wollen das sehen", sagte der 30-Jährige und sprach damit – wahrscheinlich ohne es zu wollen – einen wunden Punkt an. Das Duell gegen den Zweitligisten hatte nur 5033 Zuschauer in die Sinsheimer Arena gelockt: Minuskulisse.

Gegen Hertha BSC werden es nach dem fulminanten Auftritt gegen die Nordlichter, die keineswegs so chancenlos waren, wie es das Endergebnis vermuten lässt, sicher wieder ein paar mehr werden. Bereits am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) eröffnet "Hoffe" den zehnten Bundesligaspieltag, erneut vor eigenem Publikum. Gegen die "Alte Dame"gilt in der PreZero Arena nochmals die 3G-Regelung, wonach maximal 15 075 Plätze für geimpfte, genesene oder getestete Zuschauer zur Verfügung stehen. Wie die TSG am Mittwoch mitteilte, wird ab dem Heimspiel am 20. November gegen RB Leipzig ein 2G-Modell zum Einsatz kommen. Dann sind nur noch Geimpfte oder Genesene zugelassen. Dafür fallen aber sowohl die Zuschauerbeschränkung als auch die Abstands- und die Maskenpflicht weg.

Umso wichtiger, dass bei Hoeneß und seinem Team künftig wieder Ergebnis und Erlebnis stimmen. Dafür nimmt der 39-Jährige auch körperliche Beschwerden gerne in Kauf. "Ich bin immer froh, wenn ich Kopfschmerzen habe hinsichtlich der Aufstellung. Das heißt, dass wir Jungs haben, die gut drauf sind", sagte er nach dem Einzug ins Pokal-Achtelfinale, den vor allem seine Spieler aus der zweiten Reihe klargemacht hatten.

Angelo Stiller, 20, durfte mal wieder von Beginn an ran und erzielte prompt das wichtige 3:1 – übrigens auch das erste Tor eines Hoffenheimers an diesem Abend. Außerdem lobte Hoeneß dessen "umsichtige und klare Spielweise". Auch Georginio Rutter darf sich Hoffnung auf einen erneuten Startelf-Einsatz am Freitag machen. "Er ist beidfüßig, er ist fleißig und ein lernwilliger Junge, der viel lacht", sagte Hoeneß über den 19-Jährigen, dem er eine große Zukunft prognostizierte: "Er macht Spaß, er wird einen großen Weg vor sich haben, wenn er genauso weitermacht wie bisher."

Keinerlei Sorgen macht sich Hoeneß derweil um Andrej Kramaric. Dem Kroaten scheint in dieser Runde irgendwie der Torriecher abhandengekommen zu sein. Auch gegen Kiel wollte es nicht mit einem eigenen Treffer klappen. Sein Coach lieferte eine Erklärung, sprach davon, dass der 30-Jährige in der vergangenen Woche von einer Erkältung (Hoeneß: "Kein Corona, sonst hätte er ja nicht gespielt") ausgebremst wurde: "Der Infekt scheint ein bisschen was gezogen zu haben."

Doch auch ohne den Rekordtorschützen in Bestform "überwintert" die TSG im Cup. Kevin Vogt dachte nach dem überzeugenden Auftritt in Runde zwei schon etwas weiter: "Der DFB-Pokal ist eine richtig große Chance etwas zu reißen. Du hast nur ein paar Spiele, und dann kannst du schon im Finale stehen." Die eine oder andere Heimpartie auf dem Weg dorthin – dann ohne Corona-Einschränkung – würde sicher auch die Fans freuen.

Und wer weiß: Vielleicht entwickelt sich in dieser Saison doch noch eine Liebesgeschichte. Zwischen Hoffenheim, dem DFB-Pokal – und den eigenen Fans.