Von Michael Wilkening

Tokio. Um zu erahnen, wie eng Freude und Leid an diesem Dienstag im Olympiastadion voneinander entfernt lagen, reichte ein Blick auf den Absprungbalken beim Weitsprung. Der Bereich, den die Springerinnen mit dem Schuh berühren durften, ehe der Versuch als ungültig erklärt wird, misst 20 Zentimeter. Eben jene 20 Zentimeter Abstand lagen im Finale der Frauen zwischen der Olympiasiegerin und der Achtplatzierten Jazmin Sawyers aus Großbritannien.

So knapp war eine olympische Entscheidung in dieser Disziplin noch nie, so dass Malaika Mihambo Glück benötigte, um sich in die Geschichtsbücher zu springen. Es war aber kein Zufall, dass der Deutschen ganz am Ende des Wettkampfes der weiteste Satz in die Sprunggrube von Tokio gelang. Mit einem Sieben-Meter-Satz im sechsten Versuch kürte sich die Oftersheimerin zur Olympiasiegerin.

"Ich habe bis zum Schluss daran geglaubt", sagte die 27-Jährige einige Zeit nach ihrem goldenen Sekundenflug. Mihambo hat sich in den vergangenen Jahren die psychische Stärke angeeignet, noch einmal zurückschlagen zu können, wenn der Konkurrenz erst die körperliche und damit einhergehend auch die mentale Kraft abhandenkommt. Nach den zurückliegenden Monaten war allerdings nicht absehbar, ob sie diese spezielle Qualität bei den Olympischen Spielen würde zeigen können. Mihambo war aus dem Tritt geraten.

In den Momenten, die sie zu einem der größten deutschen Sportstars aufsteigen lassen, zählte das alles nichts mehr. Mihambo stand zum letzten Mal am Anlauf zum Weitsprung und es gab ihr, wie sie nachher einräumte, ein Gefühl der Ruhe, dass ihr eine Bronzemedaille sicher war. Seit ihrem zweiten Sprung hatte sie auf Medaillenkurs gelegen, 6,95 Meter hätten den dritten Platz bedeutet. Die Konkurrentinnen hinter ihr hatten den Wettbewerb bereits beendet, von hinten drohte keine Gefahr mehr.

Unabhängig von ihrem letzten Versuch würde sie Tokio nicht als Geschlagene verlassen, wenngleich nicht als strahlende Siegerin. Nach einem Jahr der Verunsicherung war für die Europameisterin von 2018 und Weltmeisterin von 2019, die die deutsche Öffentlichkeit und sich selbst ans Gewinnen gewöhnt hatte, Olympischen Spiele ohne Edelmetall denkbar geworden. "Es war etwas holprig", hatte Mihambo vor dem Abflug nach Tokio eingeräumt. In ihrer besten Saison, die sie mit dem WM-Titel gekrönt hatte, war sie 2019 dauerhaft über die Sieben-Meter-Marke geflogen, die bei den Frauen eine magische Grenze darstellt. Bis auf 7,30 Meter war sie gekommen, der Konkurrenz damit meilenweit enteilt.

Im Jahr 2021 war ihr das nicht mehr gelungen. Nach dem WM-Gold verließ ihr langjähriger Trainer Ralf Weber aus persönlichen Gründen das erfolgreiche Gespann, eine angedachte Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Superstar Carl Lewis kam coronabedingt bislang nicht zustande. Mihambo wirkte verunsichert, der Anlauf funktionierte nicht mehr. Wenn das Vertrauen in die Schrittlängen vor dem Absprung nicht mehr vorhanden ist, kommen Weitspringer wie Tennis-Spieler ins Straucheln, denen der erste Aufschlag nicht mehr gelingen will. "Ich hatte Selbstzweifel", gab sie im Bauch des Olympiastadions zu, als die Goldmedaille um ihren Hals baumelte.

Die sieben Meter erreichte sie in der laufenden Saison nicht, das Feld der Konkurrentinnen schob sich zusammen. Im olympischen Finale verdichtete sich alles, Mihambos 6,95 Meter vor dem letzten Sprung waren zwei Zentimeter schlechter als die Weiten von Brittney Reese (USA) und Ese Brume (Nigeria), aber auch nur vier Zentimeter besser als die Leistung der Vierten Ivana Spanovic (Kroatien). Eine Fingernagelbreite trennte Mihambo vom Olympiasieg, und gleichzeitig von der Medaillenlosigkeit.

Daran änderte sich nach ihrem Sprung nichts, aber jetzt führte sie den Kampf um die Zentimeter an. In den finalen Wochen vor dem olympischen Wettkampf hatte Mihambo die Zweifel überwunden und gleichzeitig einen Weg gefunden, um mit der Erwartungshaltung umzugehen. "Ich bin eine gute Sportlerin und ich mag mich als Mensch. Ich muss nicht Gold gewinnen, um glücklich zu sein", sagte die 27-Jährige. "Dass zu realisieren, hat mir die Lockerheit heute hier in diesem Finale gegeben." Im finalen Durchgang wirkte Mihambo befreit. Der Anlauf funktionierte wieder nicht perfekt, letztlich sprang die Deutsche 19 Zentimeter zu früh ab, aber es war so viel Energie in ihrem Körper, dass sie 7,19 Meter weit flog und exakt sieben Meter gemessen wurden.

"Ich glaube, das war eines der spannendsten Weitsprungfinals überhaupt", sagte Mihambo später – und lächelte.

Viele Glückwünsche zum Sieg aus der Region

In der Nacht zum Dienstag waren viele Kurpfälzer früh wach. Als die Oftersheimerin Malaika Mihambo um 3.50 Uhr im fernen Tokio ins Weitsprung-Finale startete, liefen in der Heimat die Fernseher heiß. Auch Ralf Weber hatte sich den Wecker gestellt. Der langjährige Trainer des TSV Oftersheim, der Mihambo zum Europa- und Weltmeistertitel geführt hatte, ehe er sie im Frühjahr 2020 in die Obhut von Bundestrainer Uli Knapp übergab, war sich gleich sicher: Das wird Malaikas Tag. "Ich habe mir die ersten Versuche aller Springerinnen angeschaut und war da schon überzeugt, dass sie gewinnt." Dann allerdings habe sich der Wettkampf zunächst nicht so entwickelt, dass sein früherer Schützling den Sack früh zumachen konnte. "Aber ich habe ihr zum Schluss diesen Gold-Sprung zugetraut, denn ich weiß, dass der Wettkampf erst dann vorbei ist, wenn ,Mali’ ihren letzten Sprung hatte."

Auch Daniel Strigel war früh aus dem Bett – und dann völlig aus dem Häuschen. "Ich muss gestehen, ich habe als Fan mitgefiebert", sagte der Leiter des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar. "Der Weitsprung ist ja auch eine Disziplin, die bis zuletzt offen ist. Das war bei Malaika ja schon öfter der Fall, dass es wahnsinnig knapp und spannend ist." Jetzt gehöre Mihambo zum erlauchten Kreis der Olympiasieger aus der Region, der nun um eine herausragende Sportlerin größer geworden sei. Strigel: "Darüber können wir uns alle freuen."

Und auch Prof. Eckart Würzner zitterte fleißig mit. "Chapeau Malaika Mihambo! Was für eine Willensstärke, was für ein Vorbild", sagte der Heidelberger Oberbürgermeister und Chef der Sportregion Rhein-Neckar und fuhr fort: "Sich nach einer Verletzung wieder nach vorne zu arbeiten, bis zum Schluss an sich zu glauben und im letzten Versuch die Bestmarke zu setzen – das ist einfach nur beeindruckend."

Auch Mihambos Vorgängerinnen gratulierten, wie die Deutsche Presse Agentur berichtete. "Wahnsinn! Das hat mich richtig gefreut", sagte Heide Ecker-Rosendahl, die Olympiasiegerin von 1972 in München. Und Heike Drechsler, die 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney Gold gewonnen hatte, schwärmte: "Einfach genial! Ich bin sehr gerührt und überwältigt." Die 56-Jährige hatte via Instagram eine Videobotschaft an Mihambo geschickt: "Liebe Malaika, du hast es echt spannend gemacht. Das war ein richtiger Krimi. Herzlichen Glückwunsch zum Olympiasieg! Respekt und Hut ab!"

Update: Dienstag, 3. August 2021, 19.18 Uhr

Tokio. (dpa) Für Malaika Mihambo ist es ein Olympiasieg mit Sternchen. "Definitiv! Das war mein härtester Wettkampf und die wichtigsten sieben Meter, die ich je gesprungen bin", sagte die 27-Jährige vom LV Kurpfalz nach dem olympischen Weitsprung-Krimi am Dienstag in Tokio. "An Spannung war das wohl nicht zu übertreffen."

Erst mit ihrem Sieben-Meter-Satz im letzten Versuch hatte die Topfavoritin die Führung übernommen, musste aber noch die Sprünge von Brittney Reese (USA/Silber) und Ese Brume (Nigeria/Bronze) abwarten, die nur zuvor nur drei Zentimeter weit gekommen waren. "Es ist die Position, die ich am wenigsten mag, weil man nichts machen kann", sagte Mihambo. "Ich habe einfach die Augen zugemacht, weil ich nicht zusehen konnte, wie es ausgeht. Das war ein schlimmer Moment." Deshalb sei es für sie "eines der spannendsten Finals ever" gewesen.

Heidelbergs OB Eckart Würzner schickte bereits Glückwünsche nach Tokio. "Chapeau Malaika Mihambo", so der Oberbürgermeister. "Was für eine Willensstärke, was für ein Vorbild! Sich nach einer Verletzung wieder nach vorne zu arbeiten, bis zum Schluss an sich zu glauben und im letzten Versuch die Bestmarke zu setzen - das ist einfach nur beeindruckend."

"Habe einen inneren Glauben gespürt"

Für die deutsche Welt- und Europameisterin hatte es mit 6,83 Metern gut angefangen und sich mit 6,95 Metern gut fortgesetzt. Dass sie bei diesem Satz fast 13 Zentimeter vom optimalen Absprungpunkt entfernt war, machte zusätzlich Mut. Beim dritten Versuch (6,78) traf sie den Balken schlechter und die Sprünge vier und fünf waren ungültig. "Ich habe einen inneren Glauben gespürt, der ungebrochen war. Ich war ruhig und gelassen", schilderte Mihambo ihre Gefühlslage vor dem entscheidenden Flug zum Gold.

Das Wechselspiel der Gefühle im Tokio-Finale war ein Spiegelbild ihrer ganzen vorolympischen Saison, in dem ihre Siegerweite von 7,30 Metern vom WM-Triumph 2019 in Doha zu einer nicht mal annähernd erreichbare Größe geworden war. Vergeblich hatte sie auf dem Weg zum Medaillenkampf monatelang nach dem perfekten Timing zwischen Anlauf und Absprung gesucht, um die Sieben-Meter-Barriere zu überwinden. Anfang Juli gelang ihr es nur in Stockholm einmal mit 7,02 Metern.

Die Leichtigkeit des Springens war der zweimaligen "Sportlerin des Jahres" in der Pandemie-Pause und durch die Verkürzung des Anlaufs abhandengekommen. Zur Schonung ihres lädierten Rückens hatte sie von 20 auf 16 Schritte reduziert. Die Rückkehr zum langen Anlauf geriet bis nahe an Olympia heran zur Zitterpartie. "Das Springen ist mir schwer gefallen", bekannte sie unumwunden.

Lange Selbstzweifel

Bis Juni hätten sie deshalb Selbstzweifel geplagt, danach sei sie langsam in "meinen Anlauf reingekommen und habe zu altem Selbstvertrauen" gefunden", sagte Mihambo. "Ich habe herausgefunden, dass ich niemandem etwas beweisen muss, dass ich nichts zu verlieren habe." Das habe ihr die Bürde genommen, in Tokio unbedingt Gold gewinnen zu müssen.

Dass sie es am Ende doch geschafft hat, sei ein unbeschreibliches Gefühl, weil der Weg "so hart und steinig" gewesen sei und sie dabei viel gelernt habe. "Ich bin dankbar, dass ich als beste Version meiner selbst hier stehe", sagte Mihambo. "Es ist ein bescheidenes Glücksgefühl, das ich sehr genieße und wertschätze."

Nachdem sie nun vom nationalen Titel bis zum ersten Olympiasieg 21 Jahre nach Heike Drechsler und als vierte Deutsche überhaupt alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, will sie vorrangig ihre Leistungsgrenze verschieben. "Für mich ist es interessant, herauszufinden, wie weit kann ich noch springen kann", erklärte Mihambo. "7,30 Meter muss man erst wieder schlagen. Ich weiß aber, dass ich es kann."

Vielleicht mit Hilfe von Carl Lewis in den USA. Das Projekt, bei einem der Größten der Leichtathletik zu trainieren, hat sie nicht aufgegeben. "Den Plan werde ich noch angehen, weil es mich menschlich weiterbringen kann - aber nach dem Urlaub", sagte Malaika Mihambo.

