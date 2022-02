Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Transfer-Rekordhalter im Sommer. Wechsel-Meister im Winter: Der SV Sandhausen bleibt seiner Linie treu. Mit Tom Trybull und Erich Berko von den Zweitliga-Rivalen Hannover und Darmstadt, Maurice Deville vom Drittligisten Saarbrücken sowie Alou Kuol aus der Regionalliga-Mannschaft des VfB Stuttgart verpflichtete der Zweitliga-Drittletzte am letzten Tag der Transferperiode seine Neuzugänge Nummer 20 bis 24. Die Zahl der Abgänge erhöhte sich ebenfalls auf 24! Gianluca Gaudino wurde nach Altach (Österreich) ausgeliehen, Charlison Benschop geht zu Sittard (Niederlande) und der Vertrag von Anas Ouahim wurde aufgelöst.

Ouahim hat mit dem holländischen Erstligisten Heracles Almelo einen neuen Verein gefunden. Auch Carlo Sickinger (Elversberg) und Christian Conteh (Dordrecht) haben neue Arbeitgeber. Der frei gestellte Daniel Keita-Ruel ist dagegen noch auf der Suche.

Am Hardtwald herrschte am Montag bis in den späten Abend hinein Betrieb wie an einem besonders hektischen Börsentag. Vier Neue, zwei Abgänge innerhalb weniger Stunden – das hat es selten gegeben. Viel mehr Fluktuation ist kaum möglich.

Bei Trybull verweist der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca auf die internationale Erfahrung. Die erwarb der 28-jährige Berliner in England und Holland bei ADO Den Haag, Norwich City und den Blackburn Rovers. Für Werder Bremen bestritt er 21 Bundesliga-Spiele, beim FC St. Pauli wurde der Mann fürs zentrale Mittelfeld mit der Zweiten Liga vertraut. Weniger gut lief es im letzten Halbjahr bei Hannover 96 mit sechs Kurzeinsätzen.

Nicht erste Wahl war auch Erich Berko. Allerdings hatte der 27-Jährige bei Spitzenreiter Darmstadt starke Konkurrenz. Zweimal stand der Flügelstürmer in der Startelf, zehnmal wurde er eingewechselt. Der im schwäbischen Ostfildern geborene Deutsch-Ghanaer ist ein gestandener Profi. Für die "Lilien" und Dynamo Dresden bestritt er 134 Zweitliga-Spiele mit 13 Toren und 79 Drittliga-Spiele mit 15 Toren.

Maurice Deville hat den Vorteil, dass er die Region kennt. Der 59-malige luxemburgische Nationalspieler war drei Saisons beim Waldhof. Für Kaiserslautern absolvierte der in Niedersachsen geborene 1,94 Meter große Stürmer 17 Zweitligaspiele.

Mit Alou Kuol kommt ein verheißungsvoller Offensivspieler, der mit sieben Toren in 18 Spielen bester Torschütze beim VfB Stuttgart II ist. Kuol wurde im Sudan geboren.

Wie die weiteren Winter-Zugänge Nils Seufert (Fürth), Dario Dumic (Twente) und Ahmed Kutucu (Istanbul) sollen Trybull, Berko und Deville sofort helfen. Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den unteren Tabellen-Nachbarn Erzgebirge Aue, am darauf folgenden Dienstag (18.30 Uhr) beim Karlsruhe SC und am übernächsten Sonntag (13.30) beim Letzten FC Ingolstadt stehen vorentscheidende Spiele im Abstiegskampf bevor.

Trainer Alois Schwartz hat für die restlichen acht Heimspiele (gegen Aue, Hamburg, Hannover, Rostock, Dresden, St. Pauli, Schalke und Kiel) sowie sieben Auswärtsspiele (in Karlsruhe, Ingolstadt, Heidenheim, Darmstadt, Bremen, Nürnberg und Paderborn) fünf Torhüter und 24 Feldspieler zur Verfügung. Davon fallen Rick Wulle, Niklas Rehnen, Tim Kister und Julius Biada länger aus.

Update: Dienstag, 1. Februar 2022, 13.05 Uhr

Alou Koul kommt, Charlison Benschop geht

Sandhausen. (dpa) Mit dem Abgang von Charlison Benschop und der Leihe von Alou Kuol ist der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Benschop sei mit seinem Wechselwunsch kurzfristig auf die Verantwortlichen zugekommen, teilte der Verein am Montagabend mit. Der Angreifer läuft ab sofort für den niederländischen Club Fortuna Sittard auf.

Kuol sei als Ersatz eingeplant und kommt bis zum Saisonende vom VfB Stuttgart. Dort lief der Offensivspieler zuletzt für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest auf.

Bereits zuvor hatte der SVS mit Tom Trybull (Hannover 96), Maurice Deville (1. FC Saarbrücken) sowie Erich Berko (SV Darmstadt 98) drei Neuzugänge am letzten Tag der Transferperiode geholt. Zudem waren mit Anas Ouahim (Vertragsauflösung) und Gianluca Gaudino (SCR Altach/Leihe) zwei Profis abgegeben worden.

Update: Dienstag, 1. Februar 2022, 10.16 Uhr

Berko kommt aus Darmstadt, Trybull aus Hannover

Neuzugang Erich Berko (l.). Foto: SV Sandhausen

Sandhausen. (dpa) Der abstiegsbedrohte SVS hat Erich Berko vom Tabellenführer Darmstadt 98 verpflichtet. Der 27-Jährige soll die Torgefahr des Tabellensechzehnten erhöhen: "Nach dem Abgang von Christian Conteh haben wir jetzt mit Erich Berko einen Zweitliga-erfahrenen Außenbahnspieler verpflichtet, der diese Lücke schließt", so Sandhausen-Coach Alois Schwartz am Montag in einer Clubmitteilung.

Berko kam für Darmstadt in der laufenden Saison zwölfmal in der Liga zum Einsatz. "Da wir ihm hinsichtlich seines auslaufenden Vertrags zum jetzigen Zeitpunkt keine sportliche Zukunft über den Sommer hinaus garantieren konnten und auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für uns stimmen, haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt und dem Wechsel zugestimmt", erklärte Darmstadts sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.

Mittelfeldspieler Tom Trybull wechselt derweil ebenfalls innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga von Hannover 96 zum SV Sandhausen. Dies bestätigte der Abstiegskandidat am Montag. "Ich freue mich, in Sandhausen zu sein und die sportliche Zukunft gemeinsam mit den Fans, am besten schon ab nächsten Samstag im Heimspiel gegen Aue, erfolgreich zu gestalten", sagte Trybull in einer Clubmitteilung.

Der 28-Jährige und Hannover 96 einigten sich auf eine Auflösung seines ursprünglich bis Ende Juni laufenden Vertrags. Nach seinem Wechsel von Norwich City nach Hannover im vergangenen Sommer ist es somit sein dritter Club innerhalb eines halben Jahres.

"Wir wollten uns im zentralen Mittelfeld noch verstärken, das ist uns mit der Verpflichtung von Tom Trybull gelungen. Da er zuletzt in Hannover aktiv war, kennt er die Zweite Liga und benötigt keine Eingewöhnungszeit", sagte der Sportliche Leiter des SV Sandhausen, Mikayil Kabaca.

Update: Montag, 31. Januar 2022, 15.50 Uhr