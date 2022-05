Von Daniel Hund

Mannheim. In den letzten Tagen war viel Bewegung rings um den SV Waldhof. Vor allem der Name Rüdiger Ziehl tauchte immer wieder auf. Er wurde als Nachfolge-Kandidat von Trainer Patrick Glöckner gehandelt (siehe unten). Tim Schork, der Sportdirektor der Blau-Schwarzen, äußerte sich nach dem Spiel zur Trainersuche: "Die Suche nach einem neuen Trainer ist fortgeschritten. Wir sind gut im Zeitplan Richtung Pokalfinale. Wir sind in einer engeren Auswahl. Man klopft auch immer nochmals die Rahmenbedingungen ab, der Neue muss ja auch in unser Gehaltsgefüge passen."

Schork auf Nachfrage zu Rüdiger Ziehl: "Ich sage es mal so, in den letzten Tagen habe ich mich bewusst zurückgehalten. Ich fand das eine oder andere nicht respektvoll gegen uns und muss sagen, dass der eine oder andere Trainerkandidat übers Ziel hinaus geschossen ist. Das muss man so klipp und klar sagen. Mit Rüdiger Ziehl wurde beispielsweise nie gesprochen. Ich weiß nicht, woher diese Gerüchte kommen. Ich habe ein reines Gewissen, weil ich keinen Kontakt zu ihm hatte.

Unabhängig von Rüdiger Ziehl geht es dem einen oder anderen vielleicht darum, hier seinen Ruf aufzupolieren. Dem einen oder anderen würde ich raten, mehr in die Trainingsarbeit zu investieren und nicht in die Selbstdarstellung oder sich bei anderen Vereinen reinzusingen."

Update: Samstag, 14. Mai 2022, 16.15 Uhr

Havelse-Coach Rüdiger Ziehl wird nicht Waldhof-Trainer

Mannheim. Am Freitagmorgen wurde Rüdiger Ziehl, der derzeit noch als Trainer beim TSV Havelse fungiert, in einem Zeitungsbericht als Top-Nachfolge-Kandidat von Patrick Glöckner beim SV Waldhof ins Spiel gebracht.

Aus gewöhnlich sehr gut unterrichteten Quellen wurde der RNZ mitgeteilt, dass diese Info nicht stimmt und Ziehl kein Trainer bei den Blau-Schwarzen werden wird.