Kaiserslautern. (zg) Überraschend deutlich hat der SV Sandhausen sein zweites Testspiel gegen Drittligist Kaiserslautern verloren. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Sportpark "Rote Teufel" unterlag das neu zusammengestellte Team der Trainer Kleppinger und Kulovits, die munter durchwechselten, mit 0:4. Dem Zweitligisten war anzumerken, dass die Abstimmung fehlt und in den kommenden Tagen noch viel Arbeit ansteht, am Hardtwald und vom 4. bis 11. Juli im Trainingslager in Tirol.

SV in der ersten Halbzeit: Drewes – Sicker, Zhirov, Höhn, Jung – Sickinger, Gaudino, Bachmann – Kinsombi, del Valle (Gastspieler), Pena Zauner.

SVS in der zweiten Halbzeit: Eisele (Gastspieler) – Schwab, Röseler, Kister, Franz – Sickinger (71. Jung), Ouahim, Zenga – Sicker (52. del Valle), Esswein, Pena Zauner.

Tore: 1:0 Hercher (28.), 2:0 Huth (53.), 3:0 Ritter (56.), 4:0 Zuck (78.).