Von Christopher Benz

Weinheim. Immer noch begeistert vom Tennis-Fest am vergangenen Sonntag vor 4500 Zuschauern auf der Anlage bei Grün-Weiss Mannheim, absolviert der TC 02 Weinheim am Freitag wieder ein "normales" Bundesliga-Spiel. Ab 13 Uhr schlägt Krefeld in der Zweiburgenstadt auf. "Das war tolle Werbung für den Tennis-Sport und genau diese Begeisterung wollen wir in das Doppelspieltagwochenende hinüberretten", sagt Weinheims Pressesprecherin Astrid Wagner.

Dabei feiert Casper Ruud seine Premieren im TC-Dress. Der erst 19-jährige Casper Ruud gilt als kommender Weltklasse-Spieler. Im Next-Gen-Race der weltweit unter 21-jährigen Profis belegt er aktuell den neunten Rang. Vor sieben Tagen hat er den spanischen Routinier David Ferrer im schwedischen Bastad souverän in zwei Sätzen geschlagen, am Montag zwang er den Argentinier Diego Schwartzman in den dritten Satz (2:6). Das Talent wurde Ruud in die Wiege gelegt, da bereits sein Vater Christian Profi war und Platz 39 als beste Platzierung in der Weltrangliste in seiner Vita stehen hat.

Mit Florin Mergea läuft auch ein echter Doppelspezialist auf. 2016 gewann der 33-jährige Rumäne in Rio de Janeiro Olympiasilber. Gegen Krefeld soll er im Doppel mithelfen für eine Überraschung zu sorgen, denn das wäre ein Punktgewinn gegen den Tabellendritten zweifellos. "Wir erwarten das Krefeld mit einer sehr starken Besetzung kommt", sagt Wagner und zählt die bekannten Namen der Rheinländer auf, "deshalb rechnen wir mit Paolo Lorenzi, Jürgen Melzer, Carlos Belocq sowie Alessandro Giannessi." Mit diesen Sandplatzspezialisten nehmen die Krefelder die Favoritenrolle ein, zumal sie sich nach wie vor berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft machen dürfen.

Weinheim sollte hingegen ein Sieg aus den verbleibenden fünf Spielen genügen, um den anvisierten Klassenerhalt einzutüten. Neben Ruud und Mergea schlägt morgen Benjamin Becker zum ersten Mal in dieser Saison für den TC auf. Letztes Jahr hat der 37-Jährige seine Karriere auf der ATP-Tour beendet und ist mit seiner Familie in den USA in Dallas zuhause. 2007 feierte Becker mit Grün-Weiss Mannheim die Deutsche Meisterschaft. Damals wie heute an seiner Seite der Österreichers Alexander Peya sowie Weinheims jetzigem Trainer Daniel Elsner.

Trotz Tennis zur Arbeitszeit am Freitagnachmittag, Ferienbeginn und der zu erwartenden Hitze von 35 Grad, lassen die Verantwortlichen nichts unversucht, um den Zuschauern ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Für kühle Erfrischungen ist reichlich gesorgt und im Anschluss an das letzte Doppel beginnt die sogenannte TC-Summernight. Rund um das Clubhaus sorgen DJ Legio und der "Teufelsgeiger" Stefan Krznaric für Stimmung. Dabei bekommen die Zuschauer die Möglichkeit sich mit den Spielern im lockeren Rahmen auszutauschen. Bereits am Sonntag hat der TC wieder ein Heimspiel. Dann kommt der Kölner THC mit Dustin Brown.

Tennis Herren Bundesliga, 5. Spieltag, morgen 13 Uhr: TC 02 Weinheim - HTC Blau-Weiß Krefeld.