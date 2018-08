Von Daniel Hund

Mannheim. Es waren Bilder, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. Bilder des Glücks, der puren Freude. Im Jahr 2010 feierte Grün-Weiss Mannheim die letzte deutsche Meisterschaft in der Tennis-Bundesliga. Mit Spielern wie Björn Phau oder Janko Tipsarevic. Mittendrin statt nur dabei war damals Gerald Marzenell, das Grün-Weiss-Urgestein.

Acht Jahre später steht der Teammanager mit seinen Jungs nun erneut vor dem Titelcoup im Oberhaus. Die Ausgangslage ist gigantisch: Drei Spieltage vor Schluss liegen die Mannheimer drei Punkte vor dem Tabellenzweiten aus Krefeld, was im Rahmen der Zwei-Punkte-Regel schon ein sehr komfortables Polster ist. "Dass es so überragend läuft, hatten wir uns zu Saisonbeginn nicht mal erträumt. Wir haben von 24 Einzeln 23 gewonnen. Das gab es so bei uns noch nie." Sätze, die Marzenell voller Stolz sagt.

Doch bei all der Freude über das Erreichte, in seinen Worten schwingt auch Sorge mit. Es ist die Furcht vor dem Scheitern auf der Zielgeraden. Denn die letzten drei Aufgaben haben es in sich: Am Sonntag kommt Gladbach nach Mannheim (11 Uhr), am nächsten Samstag geht es zum Titel-Knaller nach Krefeld, ehe sonntags nochmals der Showdown daheim gegen Köln steigt.

Zurücklehnen ist also nicht. Der volle Fokus ist gefragt. Und ganz wichtig: Eine Besetzung, die dem Gegner schon beim Studieren des Mannschaftsbogens kalte Schauer über den Rücken jagt, ihn vor Ehrfurcht erstarren lässt. Das Problem: Ein Großteil der besten Scharfschützen auf der ATP-Tour ist mittlerweile in den USA, um sich dort auf die nahenden US Open vorzubereiten. Auch Maximilian Marterer (ATP 47) will beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres brillieren, doch vorher hat er noch eine Mission in Mannheim zu erfüllen: Der Shooting-Star am deutschen Tennis-Himmel wird Grün-Weiss gegen Gladbach anführen, auf dem Center Court mit seinem bärenstarken Topspin-Spiel glänzen.

Wer hinter ihm an den Positionen zwei bis vier die Schläger auspacken wird, bleibt abzuwarten. Marzenell: "Wir haben da mehrere Optionen und müssen schauen, wie wir gegen die Aufstellung von Gladbach am besten dagegenhalten können." Oder anders: Erst wenn klar ist, mit wem die Gäste am Samstagabend anreisen, wird sich das Grün-Weiss-Puzzle zusammenfügen. Sechs, sieben Mann brennen auf ihren Einsatz.

Selbst Gerald Melzer (ATP 125) möchte unbedingt dabei sein. Doch der ist gehandicapt. Am Dienstag vor einer Woche hat sich der Österreicher einen Bänderriss zugezogen. "Er hat uns Bilder von seinem Fuß geschickt, der ist grün und blau, spielen will Gerald aber trotzdem", lacht Marzenell, "mittlerweile trainiert er auch wieder. Sagen wir es mal so: Er ist eine Option für die letzten drei Spieltage."

Gebrauchen könnte ihn Mannheim in Topform definitiv. Denn Gladbach kämpft als Sechster noch gegen den Abstieg - ein paar Punkte sollten möglichst noch her. Dementsprechend gut besetzt werden sie in Mannheim aufschlagen. Marzenell tippt auf zwei Top-100-Spieler: Den Ex-Mannheimer Jiri Vesely (ATP 89) und den Spanier Guillermo Garcia Lopez (ATP 71).

Tennis-Bundesliga, Sonntag, 11 Uhr: Grün-Weiss Mannheim - Gladbacher HTC