Mannheim. (rodi) Wer geglaubt hatte, Waldhof-Trainer Bernhard Trares würde mit einem strahlenden Lächeln zur Spieltags-Pressekonferenz erscheinen, wurde eines Besseren belehrt. "Ich habe diese Verhandlungssache immer verdrängt und versucht, dies auf die Mannschaft umzulegen", versichert er glaubhaft. "Natürlich habe ich nach dem Urteil einen Anruf erhalten und gesagt bekommen, dass wir vom Gericht drei Punkte zurückerhalten haben", nahm der Bensheimer die bessere Ausgangslage im Aufstiegskampf am trainingsfreien Mittwoch zur Kenntnis.

Neun Spieltage vor dem Ende beträgt der Vorsprung seines Teams auf den FC Homburg 13 Punkte und auf den 1.FC Saarbrücken sogar 14 Zähler (bei einem Spiel weniger). "Ich weiß, dass der Abstand der anderen da ist und es gut für uns aussieht, wenn wir viele Spiele gewinnen", konzentriert sich der 53-Jährige konsequent auf den sportlichen Teil.

Der kommende Gegner der Blau-Schwarzen am Samstag um 14 Uhr, die U23 des VfB Stuttgart, hat es in dieser Saison bislang als einziges Team geschafft, das Heimspiel gegen Waldhof nicht verloren zu haben (0:0). Trares glaubt aber nicht, dass die Schwaben wie in früheren Vergleichen nur auf das Verhindern von Gegentoren eingestellt sind.

Der Waldhof-Coach muss gegen Stuttgart auf den gesperrten Dorian Diring verzichten, dafür steht die Rückkehr von Timo Kern bevor. Raffael Korte wird noch für ein Spiel ausfallen und für Mounir Bouziane ist aufgrund einer angerissenen Adduktorensehne am Schambein die Saison beendet.

Spielfrei sind die beiden weiteren nordbadischen Regionalligisten. Wegen mehrerer Abstellungen zur U20-Nationalmannschaft hat die TSG Hoffenheim II ihr Heimspiel gegen Astoria Walldorf auf Dienstag, den 9. April um 19 Uhr verlegt.