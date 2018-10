Von Ronald Ding

Mannheim. Nachdem am Mittwoch dem SV Waldhof das Urteil der Berufungsverhandlung gegen den Abzug von drei Punkten in der laufenden Runde für den Spielabbruch in der Aufstiegsrelegation in Schriftform zugestellt wurde, läuft die Uhr beim SVW. Geht man gegen das Urteil beim Ständigen Schiedsgericht des DFB vor, hat der Klub nur eine Woche nach Zustellung Zeit für einen Einspruch.

Im Falle einer Klage beim zuständigen Landgericht hätte der Klub immerhin einen Monat Bedenkzeit. "Da es noch nie einen vergleichbaren Fall gab, empfehle ich der Geschäftsführung, weiter gegen den Punktabzug vorzugehen", bezieht Waldhofs Urgestein Hans-Jürgen Pohl klar Stellung.

Der Vorsitzende der Ehrenmitglieder verurteilt die damaligen Vorkommnisse, aber mit einem durch den Punktabzug verbundenen Eingriff in den sportlichen Wettbewerb kann auch er sich nicht anfreunden. Direkte Folgen hatte das Urteil schon am Samstag: Der Verkauf von Eintrittskarten für die Otto-Siffling-Tribüne, auf die die Fans zurückkehren wollten, wurde gestoppt, da im Urteil eine genaue Definition des Fanbereiches fehlt und somit eine Rechtsunsicherheit vorhanden ist.

Die eingefleischten Anhänger mussten also mit anderen Blöcken vorliebnehmen. Der Frust hierüber hielt sich in Grenzen, denn zu feiern gab es nach 90 Minuten einen 5:1 (3:0)-Erfolg über den ambitionierten FC Homburg. "Wir wussten um die große Qualität von Waldhof in der Offensive. Die Tore haben wir dann einfach zu naiv bekommen. Wir haben schlecht verteidigt und phasenweise geschlafen", ging FCH-Coach Jürgen Luginger mit seiner Abwehr hart ins Gericht.

Nach der 3:0-Halbzeitführung durch die stark herausgespielten Treffer von Valmir Sulejmani (10.), Mounir Bouziane (15.) und Maurice Deville (37.) hoffte der frühere Waldhof-Profi Luginger auf einen schnellen Anschlusstreffer nach der Pause. Dieser war auch möglich, doch Bernd Rosinger scheiterte bei seinem Alleingang auf das SVW-Tor an Keeper Markus Scholz (51.). "Unsere Chancenverwertung war heute super, wir haben die Möglichkeiten konsequent genutzt. Wir hatten aber auch doofe Ballverluste und in der zweiten Halbzeit etwas Fortune, dass der FCH nicht früher traf", meinte SVW-Trainer Bernhard Trares.

So kam das Abstaubertor von Christopher Theisen zum 3:1 (78.) für Homburg letztlich viel zu spät, um noch etwas Zählbares aus Mannheim mitzunehmen. Stattdessen wurde es in den verbleibenden zehn Minuten noch eine richtige Packung für die Saarländer, denn Sulejmani (80.) und Dorian Diring, der einen Freistoß versenkte (85.) sorgten für einen 5:1-Kantersieg.

Sulejmani katapultierte sich mit seinem achten Saisontor zudem an die Spitze der Torjägerliste. 15 bis 20 Tore hatte er sich vor der Runde vorgenommen. "Anfangs wurde ich dafür etwas belächelt, aber die acht Tore und fünf direkte Vorlagen sind ja keine so schlechte Bilanz für einen Stürmer", hat sich der gebürtige Niedersachse und kosovarische Nationalspieler in der Kurpfalz schnell gut eingelebt.

Auch seine Prophezeiung vor der Saison zum möglichen Punktabzug könnte sich bewahrheiten. "Ich habe mir den Kader vor meinem Wechsel genau angesehen und halte die Mannschaft qualitativ für stark genug, sogar einen Punktabzug zu verkraften", meinte er seinerzeit. Nach dem jetzt elften Saisonsieg in 14 Spielen führt Waldhof tatsächlich so oder so die Tabelle an und wird bei der Konkurrenz längst als heißer Aufstiegskandidat gehandelt.

Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Conrad (83.Mi. Schuster), Celik (24.Nag) - Diring, Ma. Schuster - Bouziane (71.R. Korte), Deville, Sommer - Sulejmani.

Homburg: Salfeld - Stegerer, Eichmann, Hahn, Neubauer - Schmitt, Telch, Lienhard (81.Neofytos), Lensch (58.Steinherr) - Rosinger, Dulleck (68.Theisen).

Schiedsrichter: Herbert (Nüsttal); Zuschauer: 5083; Tore: 1:0 Sulejmani (10.), 2:0 Bouziane (15.), 3:0 Deville (37.), 3:1 Theisen (78.), 4:1 Sulejmani (80.), 5:1 Diring (84.).