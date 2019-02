Vorneweg: Bernhard Trares will mit seinen Spielern den Aufstieg in die Dritte Liga schaffen. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Mannheim. Bernhard Trares (53) hat die Hoffnung zum SV Waldhof Mannheim zurückgebracht. Mit fleißiger und guter Arbeit hat der Trainer dafür gesorgt, dass der SVW nach dreimaligem knappen Scheitern in den Aufstiegsplayoffs erneut ganz oben in der Tabelle der Regionalliga Südwest steht. Am Samstag beginnt mit dem Duell gegen den FSV Frankfurt die zweite Saisonhälfte, in der die Blau-Schwarzen einen Fünf-Punkte-Vorsprung verteidigen wollen. Vielleicht wird das Polster sogar noch etwas größer, denn heute wird in Frankfurt darüber verhandelt, ob die Drei-Punkte-Strafe gegen den Klub aufgehoben wird.

Bernhard Trares, haben Sie in den vergangenen Wochen öfter mal auf die Tabelle geschaut?

Nein, warum sollte ich das tun?

Nun ja, weil es ein angenehmes Gefühl hervorrufen sollte, schließlich stehen Sie mit dem SV Waldhof auf dem ersten Platz. Da kann man es sich in der Winterpause doch mal gut gehen lassen.

Das ist eine schöne Momentaufnahme, aber das bringt ja nichts. Wir wollen im Mai an der Spitze stehen, danach richten wir uns.

…und danach hat sich die Arbeit in den vergangenen Wochen ausgerichtet?

Genau. Es ist ja nicht ganz so einfach, so eine lange Vorbereitung zu haben. Wie steuert man das alles? Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Die Jungs brennen und freuen sich, dass es irgendwann auch mal wieder richtig losgeht.

Was stand im Zentrum der Arbeit?

Wir mussten zum Glück nicht mehr so viele Dinge neu erarbeiten. In vielen Spielen reagieren die Gegner auf uns, in dem sie versuchen, nicht viel gegen uns zuzulassen und dichtzumachen. Dafür brauchst du natürlich kreative Spieler, damit du Chancen kreieren kannst. Gleichzeitig musst du defensiv gut stehen, weil jedes Gegentor die Aufgabe zusätzlich erschwert. Diese Punkte haben wir alle aufgearbeitet.

Stellen Sie sich darauf ein, dass es in der Rückrunde für den Tabellenführer noch ein Stück schwerer wird als in der ersten Saisonhälfte?

Die Rückrunde wird immer schwieriger. Gerade die Mannschaften, die unten drin stehen, kämpfen wie verrückt, um irgendwie über dem Strich zu bleiben. Das werden ganz knackige Aufgaben, aber das gilt für alle Teams in der Liga. Nicht nur für uns.

Der SVW liegt aktuell fünf Punkte vor den Konkurrenten aus Saarbrücken und Steinbach. Gibt es Rechenspiele, wie viele Siege Ihre Mannschaft aus 14 Partien benötigt, um Erster zu bleiben?

Nein, gar nicht. Es geht für uns nur darum, dass wir uns gut auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und da geht es zunächst darum, dass wir uns gut auf den FSV Frankfurt einstellen. Das ist ein gefährlicher Gegner, in der vergangenen Saison haben wir das Heimspiel verloren.

Achten Sie darauf, was die beiden Konkurrenten um den Aufstieg tun, beispielsweise, welche Spieler Saarbrücken oder Steinbach in der Winterpause verpflichtet haben?

Nein, überhaupt nicht. Das interessiert uns nur in der Woche, bevor wir gegen sie spielen und sie analysieren. Ansonsten nicht, weil wir uns nur darauf konzentrieren, selbst so gut wie möglich zu sein.

Im Winter gab es drei Zugänge. Was versprechen Sie sich von den neuen Spielern?

Im Tor war es klar, dass wir reagieren mussten, weil Christopher Gäng große Probleme mit dem Sprunggelenk hat. Mit Miro Varvodic haben wir eine erfahrene Alternative. Marcel Seegert war ein Wunschspieler von uns und wir sind froh, dass er jetzt wieder beim SV Waldhof spielt. Mit Silos Schwarz haben wir einen jungen Mann für die offensive Außenbahn, den wir heranführen wollen, der aber auch schon gezeigt hat, dass er eine echte Alternative ist. Wir sind insgesamt sehr zufrieden.

Welche Rolle kann der Druck im Saisonendspurt spielen und bereiten Sie die Spieler darauf gezielt vor?

Nein, wir freuen uns ja, dass wir diesen Druck haben. Dafür spielen wir ja beim Waldhof. Druck kann leistungsfördernd sein, man kann das positiv annehmen. Das tun wir. Wir konzentrieren uns auf unsere Dinge, wir bleiben in unseren Aufgaben. Das ist entscheidend.

Ihr Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Gibt es Überlegungen, ihn zu verlängern?

Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Für mich geht es darum, dass wir den Klub nach vorne bringen und unbedingt aufsteigen wollen. Das ist mir wichtig. Es kann sein, dass wir nächste Woche verlängern oder erst nach dem letzten Saisonspiel. Das Interesse von beiden Seiten ist grundsätzlich vorhanden.

Heute schauen die Waldhöfer gespannt nach Frankfurt, wo vor dem Landgericht über den Drei-Punkte-Abzug verhandelt wird. Welche Bedeutung hätte es für die Mannschaft, wenn die Punkte zurück auf das eigene Konto kämen?

Das würde uns alle freuen, aber ich beschäftige mich damit nicht, denn das ist ein Thema, das ich nicht beeinflussen kann. Dafür haben wir im Klub die richtigen Personen, die sich darum kümmern. Ich kann nur noch einmal wiederholen: Ich finde es nicht fair, dass die Mannschaft für etwas bestraft wird, das sie nicht verschuldet hat. Das ist nicht in Ordnung.