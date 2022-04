Marc Schnatterer will mit dem SVW in der nächsten Saison einen weiteren Sturm auf die Zweite Liga wagen. Foto: vaf

Von Ronny Ding

Mannheim. Marc Schnatterer bleibt dem SV Waldhof für eine weitere Saison erhalten. Diese erfreuliche Nachricht verkündete der Drittligist vorab am Donnerstagvormittag. Der 36-Jährige, der in seiner ersten Spielzeit für die Blau-Schwarzen schon neunmal einnetzte, ließ bis zuletzt offen, ob er eine weitere Saison dranhängt. Nun ist seine Entscheidung gefallen. Vielleicht auch aufgrund dieser Neuigkeit erschien Patrick Glöckner locker und gelöst zur Spieltagspressekonferenz. "Für beide Seiten war es die richtige Entscheidung. Sowohl charakterlich als auch spielerisch hat er der Mannschaft viel gegeben. Jeder kann sich freuen, solch einen Spieler in seinen Reihen zu haben", betonte der SVW-Trainer.

Tim Schork, Geschäftsführer Sport, sprach von einem "Baustein für die Offensive". In Sachen Fitness, so viel ist sicher, macht "Schnatti", der vor seinem Waldhof-Engagement 13 Jahre beim 1. FC Heidenheim am Ball war, keiner etwas vor. Allerdings stotterte der Motor des Offensivallrounders in der Rückrunde etwas, wofür Glöckner auch Gründe anführte. "Er ist Papa geworden. Jeder weiß, dass sich dann das Leben drastisch ändert – in Sachen Regeneration und täglichen Abläufen. Wenn diese Abläufe jetzt langsam zur Normalität werden, denke ich schon, dass er wieder die Leistung der Hinrunde bringen kann."

Schnatterer wurde in einer Pressemitteilung des Vereins wie folgt zitiert: "Ich habe mir in den vergangenen Wochen Gedanken über die Zukunft gemacht und bin fest davon überzeugt, dass ich auch weiterhin mit meiner Leistung der Mannschaft helfen kann. Das Gefühl, mit unseren Fans im Rücken auf dem Platz um drei Punkte zu kämpfen, erfüllt mich weiterhin mit viel Freude."

Am Montagabend (19 Uhr) gibt der MSV Duisburg im Carl-Benz-Stadion seine Visitenkarte ab. Die Meidericher wurden am letzten Spieltag beim 0:6 gegen 1860 München arg gerupft und verloren unter der Woche im Landespokal gegen den Regionalligisten SV Straelen mit 0:1.

Somit kommt der noch leicht abstiegsgefährdete MSV ziemlich angeschlagen nach Mannheim. Trotzdem warnt Glöckner: "Duisburg hat eine gute Mannschaft mit einer Top-Offensive. Da müssen wir höllisch aufpassen. Wir wollen Mentalität und Aggressivität dagegenstellen. Wir dürfen nicht glauben, nur mit 98 Prozent das Spiel gewinnen zu können."

Eine gute Chancenverwertung wie in der Vorwoche würden Waldhofs Siegchancen deutlich erhöhen. "In Osnabrück machen wir zwei Tore aus drei Chancen. Das ist natürlich eine gute Quote. Sonst haben wir fünf Chancen für ein Tor gebraucht, das ist in der Liga ein schlechter Wert", monierte Glöckner. Insofern ist es ärgerlich, dass am Montag mit Marcel Costly ein guter Torvorbereiter gelbgesperrt pausieren muss. "Da müssen wir zwar umstellen, aber wir werden schon eine passende Aufstellung für das Duisburg-Spiel finden", hofft Glöckner auch, dass "Papa" Schnatterer schon am Montag zu seinen Leistungen aus der Vorrunde zurückfindet

Update: Donnerstag, 28. April 2022, 19.16 Uhr

Von Daniel Hund

Mannheim. Als Marc Schnatterer für die letzte Saison beim SV Waldhof unterschrieben hatte, war es eine mittlere Sensation. Seit Donnerstagmorgen ist nun klar, dass das Schnatti-Abenteuer am Alsenweg weitergeht. Der 36-Jährige, über dessen Wechsel die RNZ damals exklusiv berichtete, war von Anfang an der Wunschspieler von Präsident Bernd Beetz.

Schnatterer will mit dem SVW in der nächsten Saison einen weiteren Sturm auf die Zweite Liga wagen. Er sagt: "Ich freue mich sehr, auch weiterhin für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu können. Ich habe mir in den vergangenen Wochen meine Gedanken über die Zukunft gemacht und bin fest davon überzeugt, dass ich auch weiterhin mit meiner Leistung der Mannschaft helfen kann."

Sportdirektor Tim Schork sagt: "Über mehrere Wochen waren wir mit Schnatti und seinem Berater in Gesprächen über seine Zukunft. In Bezug auf Fitness, Mentalität und Qualität sind wir überzeugt, dass er uns auch in der kommenden Saison helfen wird, unsere Offensive zu bereichern. Wir kennen die Gründe, warum die Vorrunde besser, als die Rückrunde war und sind überzeugt, dass er an die gezeigten Leistungen anknüpfen wird."

Der Ex-Heidenheimer ist in Mannheim ein absoluter Führungsspieler. Zusammen mit Kapitän Marcel Seegert und Marco Höger gibt er die Kommandos bei den Buwe. Auf dem Platz ist er für die Standards zuständig, hat so schon viele Tore vorbereitet. In den letzten Wochen und Monaten konnte er nicht mehr komplett überzeugen, zeigte aber immer wieder sein großes Kämpferherz und ackerte überall auf dem Rasen-Rechteck für die Blau-Schwarzen.

Und genau hier liegt vielleicht auch das Problem: Schnatterer muss mehr der Rücken frei gehalten werden, dass er sich verstärkt auf seine Qualitäten in der Offensive konzentrieren kann. Schnatterer sagte im Sommer 2021, kurz nach seiner Verpflichtung, mit einem Schmunzeln im Gesicht: "Meine Stärken liegen in der Offensive und auf der Außenbahn. Die Defensive ist eher nicht so meine Paradedisziplin."