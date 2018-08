Mannheim. (miwi) Das Miteinander war schon vor den Umständen schwer, die am vergangenen Samstag rund um das Carl-Benz-Stadion geherrscht hatten. Beim Regionalliga-Auftakt des SV Waldhof gegen den SSV Ulm (0:1) hatte ein Großeinsatz der Polizei, die auf der Suche nach Krawallmachern waren, die zum Spielabbruch im Aufstiegsmatch der Blau-Schwarzen gegen Uerdingen beigetragen hatten, viele Anhänger der SVW verärgert. Viele aktive Fans waren der Partie ferngeblieben oder hatten auf lautstarke Unterstützung der Mannschaft verzichtet. Die Gräben zwischen Fans und der Führung der Spielbetriebs-GmbH sind seit Samstag noch etwas breiter und tiefer geworden. Die Mannschaft ist die Leidtragende und wirbt in einem offenen Brief um mehr Unterstützung.

"Die aktuelle Situation ohne euren bedingungslosen Support ist für uns Spieler eine seltsame Situation. […] Die wir am Samstag gegen den SSV Ulm das erste Mal erleben mussten und die in der Mannschaft ein Thema war und immer noch ist", heißt es in dem Schreiben der Waldhof-Kicker an ihre Anhänger. Kapitän Kevin Conrad und seine Teamkollegen hätten die Situation gerne gelöst, um wie in der Vergangenheit einen größeren Heimvorteil zu haben. "Der macht ja nicht nur uns stärker, sondern beeinflusst ja auch den Gegner", sagte der Innenverteidiger gegenüber der RNZ.

Hauptstreitpunkt im Konflikt zwischen den Fans und dem Klub ist die Abschaffung der Regelung, nach der die Otto-Siffling-Tribüne (OST) hinter dem Tor als Stehtribüne und Heimat der treuesten Anhänger dient, obwohl sie als Sitzplatz-Bereich ausgebaut ist. Nach dem Spielabbruch im Aufstiegsspiel, der von der OST-Tribüne aus herbeigeführt wurde, strich der Verein diese Regelung als eine von mehreren Maßnahmen. Der Stehplatzbereich ist jetzt in den Ecken neben der OST-Tribüne. Die Folge in der Partie gegen Ulm war, dass fast 4000 Besucher im Stadion waren, es lange Zeit aber an der gewohnten Atmosphäre bei einem Waldhof-Heimspiel fehlte. "Das war ein komisches Gefühl, wenn man vor der OST steht und die Tribüne ist leer", räumte Conrad ein. "Mit dieser Art von Boykott wird die Mannschaft erneut bestraft", heißt es in dem offenen Brief der Spieler.

Conrad hofft darauf, dass der Stimmungsboykott von Teilen der Waldhof-Fans schnell beendet wird, doch seit Samstag ist der Weg dahin zumindest noch komplizierter geworden. Die Ultras Mannheim und andere organisierte Fans haben es Geschäftsführer Markus Kompp übel genommen, dass er es zuließ, dass die Polizei im Stadionbereich Ingewahrsamnahmen durchführen konnte und in einem Dialog mit Fanvertretern erklärte, nichts von den Maßnahmen gewusst zu haben. Eine Kommunikation zwischen der Spielbetriebs-GmbH und den Fans ist deshalb nur schwer vorstellbar.

Schwierig ist die Lage auch deshalb, weil sich die Anhänger der Mannheimer nicht einig in der Vorgehensweise sind. Während beispielsweise die Ultras ihren Boykott fortsetzen wollen, gibt es auch Stimmen aus der Fanszene, die die Mannschaft fortan wieder nach besten Kräften unterstützen möchten. Der Spielabbruch und seine Folgeerscheinungen haben zu einer Spaltung zwischen den Waldhof-Anhängern geführt.

Immerhin: Nach aktuellem Stand wollen alle Fans das Team bei den Auswärtsspielen wie gewohnt unterstützen und die nächsten beiden Partien finden nicht in Mannheim statt. Heute Abend (19 Uhr) spielt der SVW im badischen Pokal bei der SpVgg Neckarelz und am Samstag (14 Uhr) bei der U 23 der TSG Hoffenheim.