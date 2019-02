Von Michael Wilkening

Mannheim. Es gab kein Urteil im Sinne des SV Waldhof, was daran lag, dass gar kein Urteil gesprochen wurde. Das Landgericht in Frankfurt kündigte am Mittwoch einen Richterspruch in der Zivilklage des SVW gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) für den 20. März an. Bei der Anhörung im Sitzungssaal 301 gab es aber deutliche Signale des vorsitzenden Richters, dass er den Abzug von drei Punkten im laufenden Spielbetrieb für problematisch erachtet. Die Vertreter des Fußball-Regionalligisten verließen das Gerichtsgebäude in der Frankfurter City deshalb mit einem guten Gefühl.

Bei Zivilprozessen ist es nicht unüblich, dass der Richter zu Beginn einer Anhörung seine grobe Einschätzung zu der Aktenlage kundtut, um den streitenden Parteien einen Hinweis zu geben, in welche Richtung sich ein Urteil bewegen könnte. Damit soll ein außergerichtlicher Vergleich ermöglicht werden. Der ist allerdings in der Auseinandersetzung zwischen den Mannheimern und dem DFB unwahrscheinlich, zu deutlich ist die Diskrepanz innerhalb der eigenen Auffassungen und vor allem: Zu groß sind die drohenden Auswirkungen für den Verband. "Wir können keinen Präzedenzfall schaffen", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch, als es darum ging, den Punktabzug gegen die Mannheimer möglicherweise verbandsseitig wieder zurückzunehmen. Vielleicht wäre das die letzte Chance für den mitgliederstärksten Fußball-Verband weltweit, einer gerichtlichen Niederlage aus dem Weg zu gehen.

Wer Richard Kästner, dem vorsitzenden Richter der Zivilkammer des Landgerichtes in Frankfurt, in seinen Ausführungen genau zuhörte, musste zu der Erkenntnis kommen, dass er dazu tendiert, der Argumentation der Waldhöfer zu folgen. "Bei den Spielern sehe ich überhaupt kein Verschulden", sagte Kästner, der darauf verwies, dass ein Punktabzug die Akteure direkt trifft, die aber nicht schuldhaft tätig geworden sind, als eine Gruppe von etwa 25 Chaoten im Mai des vergangenen Jahres das Aufstiegsrückspiel zwischen dem SV Waldhof und dem KFC Uerdingen zum Abbruch brachten. Der Eingriff in den sportlichen Wettbewerb würde nicht die Täter treffen, sondern Personen, die an der Tat nicht beteiligt waren.

In erster Linie darum würde es für ihn gehen, erklärte Kästner, und nicht um einen möglichen Formfehler in der Sportgerichtsbarkeit des DFB. Darauf hatte der SVW in seiner Argumentation ebenfalls hingewiesen. "Ein Punktabzug erwischt die Spieler", sagte Kästner, der zudem erklärte, dass Strafen, die eine abschreckende Wirkung haben sollen, in der Gewaltprävention nicht unumstritten sind. "Ich fahre mit einem sehr guten Gefühl nach Hause", sagte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp nach der 90-minütigen Anhörung. Der Verein sah sich in seiner Rechtsauffassung durch die Einlassungen des Richters bestätigt.

DFB-Vizepräsident Rainer Koch verteidigte die Rechtsinstanzen des Verbandes sowie das verkündete Strafmaß und wies darauf hin, dass ein Punktabzug nötig gewesen sei, weil "unter diesen Umständen kein Wettbewerb in Mannheim möglich war". Laut Koch gab es "Terror im Stadion, das ist die Wahrheit". Was Ende Mai im Carl-Benz-Stadion geschehen sei, sei das "Ende des Fußballs", fügte der DFB-Vizepräsident an. Der Verband und seine Rechtsvertreter fürchten ein Urteil des Zivilgerichtes, das einen Punktabzug für Fanvergehen für unzulässig erklärt. Der eingeschlagene Weg im Umgang mit Krawallen im Stadion müsste neu durchdacht werden.

Klar ist, dass Richter Kästner am 20. März ein Urteil sprechen wird. Klar ist aber nicht, dass danach Rechtssicherheit besteht, der Verliererseite steht der Weg der Revision offen.