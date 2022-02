Von Daniel Hund

Mannheim. Marcel Seegert wischte sich wie in Zeitlupe durch die Haare, Marco Höger blies die Backen auf und presste die Arme in die Hüfte. Glücklich sahen sie nicht aus, die Waldhof-Buben. Erschöpft und enttäuscht trifft es eher. Ganz anders Marco Antwerpen, der Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Der hatte seine Laufschuhe an, stürmte nach dem Abpfiff des Südwest-Derbys regelrecht aufs Rasen-Rechteck, klatsche jeden seiner Jungs ab. Und das alles im Dauergrins-Modus.

Stimmt, hört sich nach einem triumphalen Auswärtssieg des FCK an, nach einem dicken Pfälzer Ausrufezeichen auf der anderen Rheinseite. Das gab’s aber nicht. Das Südwest-Derby endete torlos.

Zurück blieb ein sichtlich angefressener Marcel Costly, der es trefflich auf den Punkt brachte: "Ganz ehrlich, wir wollten es mehr, waren besser im Spiel, aggressiver in den Zweikämpfen, haben es am Ende aber nicht erzwungen." Auch Waldhof-Trainer Patrick Glöckner zuckte mit den Schultern: "Schade, dass wir es nicht in unsere Richtung drehen konnten. Gegen so einen Gegner bekommst du nur zwei, drei Chancen, die hatten wir."

Dass keine gewöhnliche Drittliga-Partie anstand, zeigte sich schon knapp drei Stunden vor Spielbeginn. Da trudelte der Schiedsrichter im noch leeren Carl-Benz-Stadion ein. Und zwar nicht irgendeiner: Deniz Aytekin, 43, der seit 2008 in der Bundesliga pfeift, zog sein Roll-Köfferchen hinter sich her – und zuckte kurz zusammen: Im Hintergrund, irgendwo vor den Toren des altehrwürdigen Mannheimer Fußball-Tempels, war Silvester: Drei, vier Kanonenschläge detonierten, schepperten ohne Ende. Es war die "Ruhe" vor dem Derby-Sturm.

Die erste Halbzeit? Viel Kampf, wenig Glanz. Ein Derby eben. Bloß keinen verhängnisvollen Fehler machen, war das Motto. Das Kommando hatten die Buwe. Ein paar schöne Kombinationen waren dabei. Meist ging es über die rechte Flanke, perfekt runter bis auf Strafraumhöhe. Das Problem: der letzte Pass. Der kam nicht an. Die einzige wirkliche SVW-Torchance vor der Pause hatte Alexander Rossipal. Der traute sich in der 38. Minute mal was, zog aus rund 20 Metern ab, verfehlte das Tor aber.

Und der FCK? Neuzugang Terrence Boyd feuerte zwei Distanzschüsse ab, konnte Torhüter Timo Königsmann aber nicht wirklich in Gefahr bringen.

Dann war Halbzeit. Auf dem Weg in die Kabinen tat Marco Antwerpen das, was er so gerne macht. Er belagerte die Unparteiischen, diskutierte und diskutierte.

Kaum zurück, das gleiche Bild. Die Buwe legten den Vorwärtsgang ein – und belohnten sich um ein Haar endlich auch. Marco Höger, der einst schon gegen Cristiano Ronaldo in der Königsklasse die Grätsche ausgepackt hat, ging unter die Zauberer: In der 53. Minute zwirbelt "Högi" einen Champions-League-Pass aus dem Fußgelenk, der als Bogenlampe direkt vor den Füßen von Dominik Martinovic landet, der spielt quer, Pascal Sohm nimmt die Kugel im Sechzehner an, legt sie sich zurecht und zirkelt den Ball nur um Zentimeter am kurzen Pfosten vorbei. Das hätte das 1:0 sein können, wenn nicht sogar müssen.

Glück für Waldhof: Keine zwei Minuten später vergibt Boyd kläglich. Aus sechs, sieben Metern war er vor dem eigenen Fanblock näher am Luisenpark dran als am Waldhof-Kasten.

Als alles vorbei war, wurde getröstet. Eingehüllt in dicke Waldhof-Decken schlenderten Seegert und Co. rüber vor die Otto-Siffling-Tribüne, dem Treffpunkt der treuen Anhänger. Die hatten vor dem Kracher vor allem eines im Sinn: Endlich mal wieder einen Dreier. Der Frust hielt sich aber in Grenzen. Es gab Applaus, warme Worte, schöne Lieder.

Fakt ist: Noch ist vieles möglich, allerdings müssen dann auch Siege her. Nur so lebt der Aufstiegstraum weiter. Oder anders: Auf Waldhof warten elf Endspiele.

Themenwechsel: Weit vor Spielbeginn kam ein Mitarbeiter des SVW, der nach wie vor namentlich nicht genannt werden will, zur RNZ und grinste: "Super, dass ihr nach dem letzten Heimspiel die Problematik mit unserem Flutlicht angesprochen habt. Nach diesem Bericht hat die Stadt Mannheim endlich reagiert." Zur Erinnerung: Die Flutlichtanlage ist komplett veraltet und gefährlich. Einige Quecksilber-Lampen können beim Anknipsen explodieren. Sie sollen jetzt schleunigst ausgetauscht werden. Rund zwei Stunden vor dem Lautern-Spiel gab es erstmals auch die Durchsage, dass man beim Einschalten den Bereich unterhalb der Lampen für fünf Minuten verlassen muss, um einem möglichen Glassplitter-Regen zu entgehen.

Waldhof: Königsmann – Costly, Gohlke, Seegert, Rossipal – Lebeau (51. Boyamba), Wagner (45. Saghiri), Höger, Schnatterer (69. Ekincier) – Sohm (69. Kother), Martinovic (86. Butler).

Kaiserslautern: Raab – Tomiak, Kraus, Ciftci – Hercher, Ritter (83. Sessa), Zuck, Götze (17. Hanslik/70. Niehues), Wunderlich – Redondo, Boyd (83. Kiprit).

Schiedsrichter: Aytekin (Nürnberg), Zuschauer: 19.000.

Mannheim. (dpa/lsw) Der SV Waldhof Mannheim hat es im Südwest-Derby verpasst, näher an die Aufstiegsränge der 3. Fußball-Liga heranzurücken. Die Mannheimer kamen gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus. Durch das Remis bleiben die Pfälzer Tabellenzweiter. Der SVW verbesserte sich auf den vierten Rang, wartet aber seit mittlerweile mehr als 25 Jahren auf einen Sieg gegen die Roten Teufel.

"Wir können uns keinen Vorwurf machen, aber im letzten Drittel fehlt uns aktuell die Effizienz und das nötige Quäntchen Glück", sagte Mannheims Marco Höger bei "MagentaSport". Der Mittelfeldspieler sah aber viel Positives. "Auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben, können wir aufbauen, und ich denke, es ist auch eine Wertschätzung, wenn man sieht, wie Kaiserslautern diesen Punkt feiert", sagte er.

Vor 19.000 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken der Partie, wobei sich die Gäste damit zufriedengaben, die Gefahr vom eigenen Tor fernzuhalten. Die Waldhöfer waren bemühter, kamen aber nur zu sehr wenigen Möglichkeiten. Die beste Chance vergab Mannheims Torjäger Pascal Sohm, der in der 53. Minute knapp vorbeischoss.