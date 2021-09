Von Daniel Hund

Braunschweig. Große Schritte, das Handy am Ohr und den Blick permanent in Richtung Fußboden gerichtet. So versuchte Timo Königsmann, der Torhüter des SV Waldhof, sich am Samstagnachmittag davonzustehlen. In Siebenmeilen-Stiefeln spurtete er durch die Mixed-Zone des Eintracht-Stadions, dem Treffpunkt für Spieler und Journalisten. Eben so wie einer, der nicht angesprochen werden will, der einfach nur weg möchte.

Dabei hatte doch gerade er viel zu erzählen. Er war der Held von Braunschweig. Königsmann hielt den Punkt fest, machte das 0:0 beim Zweitliga-Absteiger überhaupt erst möglich.

Also nichts wie hinterher, schnell einfangen bevor er im Mannschaftsbus die Beine hochlegt. Geschafft: Wenig später plauderte Königsmann mit der RNZ. Er lächelte, wirkte erleichtert, einfach froh: "Hier", holte er tief Luft, "hier musst du erstmal einen Punkt holen."

Womit wir wieder bei ihm wären. Seinen Reflexen, seinem Stellungsspiel. Ausgezeichnet hat er sich mehrfach. Einmal aber ganz besonders. Es läuft die 79. Minute, Eintracht-Angreifer Benjamin Girth tankt sich durch, taucht alleine vor Königsmann auf. Und was macht der? Der macht sich breit, bleibt ganz lange stehen und fährt alles aus, was er hat. Fast wie eine Katze, die morgens noch leicht verkatert über die Straße tigert, dem Nachbarshund über den Weg läuft, nicht mehr weglaufen kann und selbstbewusst den Buckel macht. So als wollte sie sagen: Komm doch, wenn du dich traust.

Der Lohn: Eine Mega-Parade. Eine, die man auch problemlos in jede Best-of-Paraden-Sammlung von Weltstar Manuel Neuer einfügen könnte.

Auf die Szene angesprochen, musste Königsmann schmunzeln: "Na ja, ganz ehrlich: Wegen so was bin ich Torhüter." Netter Versuch Herr Königsmann, es gibt viele Torhüter, aber eben nur wenige, die das so können. "Dann freut mich das natürlich. Es ist immer schön, wenn ich der Mannschaft helfen kann."

Zum Spiel. Das ist schnell erzählt. Die erste Halbzeit dominierte Braunschweig. Machte die Räume eng, ließ die Waldhöfer frustriert zurück. Nach vorne ging gar nichts. Kein Torschuss, keine Struktur.

Nichts.

Nur gut, dass man zwei Schlacht-Türme hinten drin hat: Kapitän Marcel Seegert und Jesper Verlaat verteidigten fast alles weg – und steckten einiges ein. Verlaat bekam einen Ellenbogen ins Gesicht, musste minutenlang behandelt werden.

Seegert ging schon wankend ins Spiel. Erst morgens gab er überhaupt sein Okay: "Cello" war die Woche über erkältet. "Ich habe zwei Grippostad genommen, um spielen zu können", gestand er. In der 78. Minute war dann Schluss. Seegert schulterzuckend: "Ich hatte keine Luft mehr."

Eigene Chancen? Nach der Pause ja. Zwei dicke sogar. Erst scheiterte Anton Donkor freistehend aus rund zehn Metern (69.), ehe Zauber-Fuß Marc Schnatterer einen Freistoß nur um Zentimeter am linken Pfosten vorbeizwirbelte (83.).

"Wir hätten hier auch gewinnen können", sagte Jochen Kientz, Waldhofs Sportlicher Leiter, zur RNZ. Unzufrieden war der Macher der Blau-Schwarzen aber auch so nicht: "Das war ein richtig guter Gegner, bei dem wir nicht verloren haben." Für ihn gehe es nun darum, genau so weiterzumachen. Woche für Woche, Spiel für Spiel, voll konzentriert auf dem Platz zu stehen.

Klappt das, ist alles drin. Auch der Aufstieg? Da redet man im Mannschaftskreis nicht so gerne drüber. Auch Dominik Martinovic, Stürmer von Beruf, umschifft solche Fragen recht geschickt: "Formulieren wir es mal so, die Gegner haben mittlerweile Respekt vor uns."

Sagte es und schickte auf dem Weg zum Bus ein breites Grinsen hinterher. Sechs Stunden auf der Autobahn scheinen für ihn kein Problem zu sein. Kein Wunder, er hatte einen Plan: "Wir spielen Wizard, sind sechs, sieben Mann, das macht schon Laune." Wizard? Das ist ein Kartenspiel. Es geht um Zauberer und solche die es werden wollen.

Der perfekte Übergang zu Königsmann, dem Hexer. Warum war der in der Mixed-Zone denn nun eigentlich auf Tauchstation? Das hatte familiäre Gründe: Mama und Papa waren da. "Sie wohnen in Hannover, das hier quasi um die Ecke ist. So konnten wir uns endlich mal wieder kurz sehen. War schön", verriet Königsmann der RNZ. An einem Zaun zwischen den Security-Kräften plauderten die Drei ein paar Minuten.

Für ihn war’s also quasi ein Heimspiel. Oder eher doch nicht: "Das", flüsterte er, "darf man so ganz sicher nicht sagen. Braunschweig und Hannover, das ist genauso wie Waldhof und Lautern."

Ziemlich beste Freunde sozusagen.

Braunschweig: Fejzic - Wiebe (78. Girth), Behrendt, Schultz, Schlüter - Nikolaou, Krauße, Consbruch (68. Pena Zauner) - Henning (68. Kobylanski) - Multhaup, Lauberbach (78. Ihorst, (84. Kijewski)

Mannheim: Königsmann - Costly, Verlaat, Seegert (78. Gohlke), Rossipal - Fridolin Wagner, Saghiri - Boyamba (61. Sommer), Lebeau (68. Donkor), Schnatterer - Martinovic (78. Jurcher)

Schiedsrichter: Jöllenbeck (Freiburg)

Zuschauer: 7052