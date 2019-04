Mannheim. (miwi) Markus Scholz ist seit 2015 beim SV Waldhof und musste seither drei Mal den Frust des knapp verpassten Aufstiegs mit dem Fußball-Regionalligisten verarbeiten. Der Torwart des aktuellen Tabellenführers fiebert dem Aufstieg deshalb vermutlich noch etwas mehr entgegen als viele andere. Am kommenden Samstag könnte der Sprung in die 3. Liga mit einem Sieg in Offenbach bereits perfekt gemacht werden - für den 30-jährigen Vater einer zweijährigen Tochter würde damit ein sportlicher Traum in Erfüllung gehen.

Der SV Waldhof Mannheim hat 473 weitere Karten für das Auswärtsspiel bei den Offenbacher Kickers am kommenden Samstag erhalten.



Herr Scholz, finden Sie gerade zu dem Glauben an den Fußballgott zurück?

Noch ist es ja nicht soweit. Der Fußball ist verrückt, man hat schon alles gesehen und erlebt. Gerade der SV Waldhof hat in den vergangenen Jahren böse Erfahrungen gemacht. Im Sport ist vieles möglich, deshalb glaube ich erst an den Fußballgott, wenn wir den Aufstieg final geklärt haben.

Im Umfeld des Klubs und bei den Fans wird lebhaft darüber diskutiert, wann der Aufstieg gefeiert werden kann. Es wird gerechnet und spekuliert. Denken Sie auch daran?

Das ist nicht mein Thema, wann und wo es passiert. Die Hauptsache ist, dass es passiert.

Es könnte theoretisch schon am Samstag geschehen, ausgerechnet im Auswärtsspiel bei den Offenbacher Kickers. Viele Waldhof-Fans wünschen sich ein solches Szenario.

Ich kann mich da nur wiederholen. Es ist mir egal, ob wir es in Offenbach, gegen Walldorf oder sonst irgendwo schaffen. Hauptsache, es passiert.

In den vergangenen zwei Wochen ist die Euphorie im Umfeld des Klubs immer größer geworden, parallel zum immer größer gewordenen Vorsprung auf die Konkurrenz. Seit wann sind Sie vom Aufstieg überzeugt?

Der Glauben ist in der Mannschaft jetzt fest verankert. Bei mir persönlich hat er sich durch den März verfestigt, weil wir einfach alle Spiele gewonnen haben. Dabei haben wir nicht nur brilliert, sondern auch die ekligen Spiele gewonnen und damit eine große Qualität gezeigt. Nach dem Hinspiel in Saarbrücken hatte ich das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil wir das Spitzenspiel verdient gewonnen haben und überzeugend aufgetreten sind. Da hatte ich den Eindruck, uns kann nichts umwerfen, wir sind gefestigt.

Sie sind einer von drei Spielern, die bei den drei vergeblichen Teilnahmen an den Aufstiegs-Playoffs dabei waren. Die Erleichterung muss ja immens groß sein, dass Sie sich bald mit einer großen Feier belohnen können.

Ich schiebe das ehrlich gesagt noch ein bisschen von mir weg. Ich ahne, dass der Stein sehr groß sein wird, der von mir abfällt, und dass die Emotionen sehr intensiv sein werden. Das wird außergewöhnlich, deshalb denke ich da im Vorfeld lieber nicht zu viel nach.

Ist es für Sie besonders schön, weil Sie vor einem Jahr Ihren Vertrag beim SVW verlängert und ein Angebot von einem Zweitligisten ausgeschlagen haben? Fühlt sich diese Entscheidung jetzt noch richtiger an?

Der Entschluss hat sich schon verdammt richtig angefühlt, als ich den Vertrag damals unterschrieben habe. Ich wollte nicht alles aufgeben, was ich mir hier im Verein aufgebaut habe, die Identifikation ist inzwischen schon sehr groß geworden. Und es macht großen Spaß, hier Fußball zu spielen, die Leute im Umfeld sind euphorisch und es ist hier irgendwo immer ein Hauch von Tradition zu spüren. Das gefällt mir.

Offensichtlich macht es auch Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen. Was macht dieses Team besonders?

Das sind alles nur positiv Bekloppte. Normalerweise gibt es in einer Mannschaft immer einen Egoisten und einen Stinkstiefel oder Grüppchenbildung. Die Typen, die es schwerer machen, fehlen bei uns und das ist wirklich außergewöhnlich.

Außergewöhnlich ist auch die starke Offensive des SVW. Für Sie als Torhüter ist das nicht immer ideal, oder?

Nun ja, ich besitze glücklicherweise schon etwas Altersweisheit und weiß, dass der Erfolg der Mannschaft wichtiger als die eigene Statistik ist. Wir sind eine tolle Mannschaft und haben einen offensiven Spielstil. Das gefällt mir persönlich sogar besser, auch wenn ich vielleicht ein paar Gegentore mehr kassiere. Das war, zugegebenermaßen, zu Beginn meiner Karriere noch etwas anders.

Gibt es schon Überlegungen, wo und wie gefeiert wird, wenn der letzte Schritt zum Aufstieg vollbracht wurde?

Dafür sind dann andere zuständig, und ich habe keine Sorge, dass wir etwas Gutes auf die Beine stellen werden. Entscheidend ist, dass ich richtig Bock habe, die Stadt abzureißen und an den Wasserturm zu fahren, um mit den Fans zu feiern. Für danach wird sich etwas finden, da haben wir gute Leute, die sich auskennen.

Wer sind die Verantwortlichen?

Die Korte-Zwillinge sind die Partyplaner. Die kommen hier aus der Gegend und sind richtig gut vernetzt.