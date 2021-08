Von Daniel Hund

Heidelberg. Marco Höger, 31, hat schon viel gesehen von der großen, weiten Fußball-Welt. Für den 1. FC Köln und Schalke 04 war er am Ball, spielte Champions League und Bundesliga. Kickte gegen die Allerbesten. Highlights gab’s viele. Eines bleibt aber besonders in Erinnerung. Saison 2014/2015, Achtelfinale in der Königsklasse, Schalke triumphiert mit einem bärenstarken Höger im Rückspiel mit 4:3 bei Real Madrid.

Der gebürtige Kölner stand dem weißen Ballett damals permanent auf den Socken. Fürs Viertelfinale hat’s am Ende nicht gereicht. Real hatte nach dem 2:0 im Hinspiel in der Endabrechnung die Nase vorne.

Und so einer kommt zum SV Waldhof? Niemals! Bis Mittwoch, kurz nach 19 Uhr, schien das unvorstellbar zu sein.

Nun ist es Realität.

Kann man mal so machen, Herr Kientz! Waldhofs Sportlicher Leiter war’s, der im Hintergrund die Fäden zog. Sein Ansprechpartner: Laurent Burkart, Vorstand von b360sports. Der 30-Jährige betreut mit seiner Agentur unter anderem auch Fußballspieler. Und die Welt ist manchmal klitzeklein. Er ist ein sehr guter Freund von Rainer Öhler, dem Landestrainer-Urgestein im Leimener Tennis-Leistungszentrum.

Die RNZ sprach mit ihm.

Laurent Burkart, was hat bei Marco Höger letztlich den Ausschlag für den SV Waldhof gegeben?

Zentral hat das mit Trainer Patrick Glöckner zu tun. Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit in Chemnitz. Er macht einen Super-Job. Ich schätze ihn sehr. Auch Jochen Kientz, der Sportliche Leiter, macht beim Waldhof immer wieder geile Transfers. Wir glauben, dass im SV Waldhof viel Potenzial steckt. Ausschlaggebend war für Marco auch die regionale Lage und ganz wichtig: die Fans. Interesse hatten ein paar Vereine, die konnten da aber nicht mithalten. In der letzten Woche haben wir die Gespräche dann intensiviert. Und man muss einfach sagen, dass die Jungs beim Waldhof einen sehr guten Job machen. Wenn ein Spieler erstmal zu Gesprächen dort ist, ist die Chance auf eine Verpflichtung hoch.

Es gab also auch andere Angebote …

Ganz klar. Auch aus der dritten und zweiten deutschen Liga und aus kleineren ersten Ligen im Ausland. Das hat aber alles nicht zu ihm gepasst. Das Finanzielle stand bei Marco auch nicht im Fokus, sonst hätte er sich anders entschieden. Das muss man hier einfach mal so klar sagen.

Hat der Pokal-Coup gegen Eintracht Frankfurt auch eine Rolle gespielt?

Auf jeden Fall. Marco hat sich das Spiel mit seinem Vater über 90 Minuten komplett angeschaut. Beide waren danach total begeistert und haben gesagt, das ist es. Sein Papa ist für ihn eine ganz wichtige Bezugsperson.

Was ist er so für ein Typ, er kommt sehr bodenständig rüber …

Das ist er auch. Ich habe wirklich mit vielen Jungs zu tun. Aber ein Marco Höger ist unfassbar bodenständig. Er nimmt sich für jeden Zeit, ihm ist es egal, ob er mit einem Praktikanten oder dem Geschäftsführer spricht. Für ihn sind wirklich alle gleich. Starallüren sind ihm völlig fremd. Er wird beim Waldhof super reinpassen.

Seit wann gibt es Ihre Agentur und auf was ist sie spezialisiert?

Uns gibt es seit dem 1. Januar 2018. Wir sind auch im E-Sports-Bereich aktiv. Bei Instagram haben wir eine Million Follower und versorgen die ganze Welt mit Sport-Nachrichten. Aber die Betreuung unserer Spieler liegt uns besonders am Herzen. Ich selbst bin 30 Jahre alt und bin somit ungefähr im gleichen Alter wie die Spieler, kann mich gut in sie hinein versetzen. Das ist in diesem Bereich eher die Ausnahme.