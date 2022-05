Von Daniel Hund

Mannheim. Es war ein blau-schwarzer Feiertag. Fremde Menschen lagen sich in den Armen. Menschen, die eines verbindet: Die Liebe zum SV Waldhof, dem Traditionsverein aus der Quadratestadt. Knapp 9000 Fans schauten am Samstag beim letzten Heimspiel in dieser Saison vorbei. Ein Abstecher, der sich lohnen sollte. Eine Gala war’s, nochmals ein dickes Ausrufezeichen vor der Sommerpause. Mit 7:0 (3:0) knallten die Buwe den TSV Havelse aus dem Carl-Benz-Stadion, das zwischenzeitlich kurz vor dem Abheben war.

Ein echtes Tollhaus

Vor der OST, dem Treffpunkt für die organisierte Fanszene, ließen es Spieler und Anhänger danach ordentlich krachen.

Tim Schork, 31, war nicht dabei. Der Sportdirektor der Waldhöfer steht unter Dauerstrom: Ein neuer Trainer muss her, Spieler auch und zwischendurch will dann auch die Presse mal ein kleines Update. Unmittelbar nach dem Torfestival gegen Havelse nahm er sich Zeit. Abgekämpft sah er aus, lächelte leicht gequält, als er im Presseraum aufkreuzte.

Patrick Glöckner. Foto: vaf

Das Thema Nummer eins: die Trainersuche. Wer wird’s Herr Schork? Er hält den Ball flach, sagt: "Wir sind weit fortgeschritten, bereits in einer engeren Auswahl. Man kann sie an einer Hand abzählen." Und das will was heißen. Der Kandidaten-Stamm war riesig: Über 100 Bewerbungen seien eingegangen. Von der Oberliga bis hin zu Kandidaten aus dem Ausland. Nach RNZ-Infos hat man längst einen Wunsch-Kandidaten – und zwar einen, der bislang noch nicht durch den Blätterwald gegeistert sein soll – im Auge.

In dieser Woche will der SVW den neuen Trainer präsentieren – und es dürften spannende nächste Tage werden. Denn auch in Sachen Kader wird sich einiges tun.

Ein Abgang steht bereits fest. Schork sagt es so: "Einer unserer Spieler verlässt uns, weil er eine neue Herausforderung annimmt." Wer das sein könnte? Wie die RNZ bereits am Samstag im Spielartikel zum Havelse-Duell auf ihrer Homepage berichtet hatte, deutet bei Abwehr-Spezialist Jesper Verlaat und Außenbahn-Rakete Marcel Costly derzeit vieles auf Trennung hin. Schork, der Geheimnisvolle: "Der Spieler wird sich die nächsten Tage zu Wort melden. Oder vielleicht auch der neue Verein."

Noch-Trainer Patrick Glöckner war zeitgleich zur Schork-Plauderstunde auf einer Art Abschiedstour. Am Fuße des VIP-Turms schüttelte er viele Hände, lächelte mit der Sonne um die Wette.

Er geht nicht als Verlierer, sondern als Sympathieträger. Als einer, den ein Großteil der Fans schätzen und lieben gelernt hat, der für unvergessliche Fußball-Feste – wie beispielsweise den Pokal-Coup gegen die Europacup-Helden von Eintracht Frankfurt – gesorgt hat. Klar ist: Egal, wer auf ihn folgen wird, er tritt ein schweres Erbe an.

Passend dazu das blau-schwarze Feuerwerk zum Abschluss. Mit Buwe außer Rand und Band – die Tor-Knallerei im Schnell-Durchlauf: Marc Schnatterer mit rechts (2.), Jesper Verlaat mit Köpfchen (21.), Alexander Rossipal per Elfmeter (45.), Dominik Kother mit Karacho (58.), Pascal Sohm mit Sprung-Kopfball, Fridolin Wagner aus dem Gewühl (68.) und erneut Kother, der Doppelpacker (83.). Foto: vaf

Waldhof: Bartels - Costly (67. Sommer), Verlaat, Seegert, Rossipal (67. Donkor) - Schnatterer (59. Kouadio), Höger, Russo (67. Saghiri), Kother - Butler (28. Sohm), Fridolin Wagner.

Havelse: Quindt (87. Dlugaiczyk) - Tasky, Fölster, Teichgräber - Daedlow (46. Jaeschke) - Riedel, Linus Meyer, Gubinelli (75. Schleef), Damer - Lakenmacher (71. Langfeld), Froese (71. Plume).

Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle); Tore: 1:0 Schnatterer (3.), 2:0 Verlaat (21.), 3:0 Rossipal (45.), 4:0 Kother (57.), 5:0 Sohm (61.), 6:0 Fridolin Wagner (78.), 7:0 Kother (83.).