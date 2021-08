Von Christoph Offner

Sandhausen. Daniel Keita-Ruel schmiss sich in jedes Kopfballduell, war sich für keinen Weg zu schade. Der Stürmer des SV Sandhausen ackerte und kämpfte, dirigierte und monierte, kam zu mehreren guten Chancen und verpasste einen Treffer nur knapp. Es wirkte bei der 0:2 (0:1)-Heimniederlage der Sandhäuser am Freitagabend gegen den FC Ingolstadt nicht so, als ob Keita-Ruel abgeschlossen hat und mit dem Kopf bereits woanders ist.

Transfers nicht ausgeschlossen

Und dennoch halten sich hartnäckig Gerüchte, dass Zweitliga-Konkurrent Holstein Kiel großes Interesse an einer Verpflichtung des 31-Jährigen haben soll. Mikayil Kabaca wollte das gegenüber der RNZ nicht kommentieren: "An dem, was spekuliert wird, beteilige ich mich nicht", sagte der Sportliche Leiter des SVS. Dass in Sachen Transfers am Hardtwald bis zum Ende des Wechselfensters am Dienstag um 18 Uhr noch etwas passiere, wollte Kabaca aber "nicht ausschließen".

Es würde allerdings überraschen, wenn man in Sandhausen ausgerechnet Keita-Ruel, der in der letzten Saison zwölf Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete, ziehen lassen würde. Denn gerade vorne drückt bei den Kurpfälzern derzeit der Schuh. Bis zum unglücklichen 0:1 in der 39. Spielminute durch Filip Bilbija war der SVS drückend überlegen, erspielte sich eine Reihe ausgezeichneter Möglichkeiten – was fehlte, war das Tor.

Kabaca sprach im Anschluss von einer "sehr, sehr bitteren Niederlage". Bitter vor allem deswegen, weil die Audistädter zu den Mannschaften gehören, die man schlagen sollte, will man mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. "In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr so zielstrebig, nicht mehr so klar gespielt", kritisierte Trainer Gerhard Kleppinger.

Nichtsdestotrotz betonte Kabaca: "Es geht weiter, wir werden die Köpfe nicht hängen lassen." Weiter geht es für Sandhausen beim Hamburger SV – allerdings erst nach der Länderspielpause am 11. September. Dann, so hofft Kleppinger, werden auch Kapitän Dennis Diekmeier und Angreifer Pascal Testroet wieder eine Option sein. Ob Diekmeier bei seinem alten Arbeitgeber gleich wieder in die Startelf rutscht, ließ "Kleppo" offen. Denn in Abwesenheit des 31-Jährigen wusste Bashkim Ajdini hinten rechts mit Tempoläufen und viel Offensivdrang zu überzeugen. "Wir sind sehr froh, dass wir sie beide haben", schmunzelte Kleppinger.

Die knapp zwei Wochen spielfreie Zeit will das Trainerteam Kleppinger und Stefan Kulovits nutzen, um das Negativerlebnis gegen die "Schanzer" aus den Köpfen der Spieler zu vertreiben. "Wir werden das Training so gestalten, dass Erfolgserlebnisse da sind, dass das nötige Selbstvertrauen für das HSV-Spiel zurückkommt", sagte Kleppinger.

An den ehemaligen Bundesliga-Dino haben die Sandhäuser überwiegend gute Erinnerungen: Aus den letzten vier Partien gegen den HSV holte der SVS sieben Punkte (zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage). Beim wichtigen 2:1-Heimerfolg nach zweiwöchiger Corona-Quarantäne am 29. Spieltag der vergangenen Saison erzielte – na, wer wohl – Daniel Keita-Ruel den Siegtreffer. Ein Grund mehr, ihn am Hardtwald zu behalten.