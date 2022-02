Von Christoph Offner

Karlsruhe. Eine kleine Spitze konnte sich Christian Eichner nicht verkneifen. "Wenn man acht Spieler in der Winterpause holt, ist es meistens eine Korrektur", kommentierte der Trainer des Karlsruher SC die Transfer-Offensive des SV Sandhausen vor dem Baden-Derby: "Aber das bedeutet nicht automatisch, dass es besser wird."

Dass die Neuzugänge für viel Schwung sorgen und dem Spiel der Schwarz-Weißen gut tun, musste Eichner beim Sandhäuser 2:0 (1:0)-Sieg am Dienstagabend allerdings am eigenen Leib erfahren. Der athletische Dario Dumic verteidigte in der Innenverteidigung kompromisslos, der ballsichere Tom Trybull räumte vor der Abwehr ab und der schnelle Erich Berko war ein ständiger Gefahrenherd.

Bereits vor dem Anpfiff, sorgte ein Blick auf die Mannschaftsaufstellungen für den ersten Aufreger: Der beim 2:0 (1:0) gegen den FC Erzgebirge Aue so starke Christian Kinsombi fehlte. Der 22-Jährige wurde am Montag positiv auf das Corona-Virus getestet. "Den Umständen entsprechend geht es ihm gut", teilte der Verein mit. Auch Kapitän Dennis Diekmeier fand sich trotz abgesessener Gelbsperre zunächst nur auf der Bank wieder. Hinten rechts verteidigte Bashkim Ajdini. "Das war eine Entscheidung für Bashi, nicht gegen Dennis", betonte Alois Schwartz

Bei der Rückkehr des Trainers an seine alte Wirkungsstätte, startete seine Mannschaft gut in Partie. Knapp 72 Stunden nachdem sie den "Veilchen" ein blaues Auge verpasst hatte, war sie drauf und dran auch dem KSC einen Schwinger zu versetzen. Janik Bachmann prüfte nach wenigen Sekunden Marius Gersbeck. Pascal Testroet hatte die Führung gleich zwei Mal auf dem Fuß. Zuerst wackelte der 31-Jährige im Strafraum KSC-Verteidiger Philip Heise aus, scheiterte aber an Gersbeck (13. Minute). Dann packte der Torwart der Blau-Weißen bei einem Aufsetzer des Sandhausen-Stürmers zu (19.).

Mitte der ersten Halbzeit übernahm dann der KSC mehr und mehr die Kontrolle. Heise schoss aus der Distanz zwei Etagen zu hoch (23.), Marc Lorenz aus nächster Nähe zu genau – das Leder klatschte ans Aluminium (33.).

Es war ein munteres Duell, das sich beide Teams lieferten. Lorenz verpasste einer Hereingabe von Benjamin Goller nur um Zentimeter (37.), Berko verfehlte nach gutem Solo (38.). Als sich viele der 6532 Zuschauer bereits auf dem Weg zu den Getränke-Ständen befanden, ließ Testroet aller guten Dinge drei sein – und überwand Gersbeck doch noch. Einen Freistoß von Chima Okoroji köpfte der 1,85-Meter-Mann wuchtig ein (45.+2). "Das haben wir geübt", schmunzelte Testroet nach Abpfiff.

Der Treffer wirkte auch nach dem Seitenwechsel nach. "Wir haben uns schwer getan wieder ins Spiel zu finden", gestand Eichner und fügte an: "Wir haben gegen elf Tiere gespielt." Berko verpasste freistehend das 2:0 (51.), Soukou zielte zu hoch (58.) und Erik Zenga (59.) fand in Gersbeck seinen Meister. Beim rüden Einsteigen von Ex-SVSler Daniel Gordon gegen Testroet hätten sich die Hausherren über einen Elfmeter nicht beschweren können (55.). "Wir müssen das Spiel früher entscheiden", monierte Schwartz.

So musste der 54-Jährige noch ein wenig zittern. Aber mit Kampf, Wille, Können und ein wenig Glück – Gordon köpfte nach einem langen Einwurf von Daniel O’Shaughnessy, dem Mittel der Wahl des KSC, auf die Latte (73.) – hielt der SVS sein Tor sauber. Die Entscheidung besorgte dann KSC-Kapitän Jérôme Gondorf, der eine Zenga-Flanke ins eigene Tor köpfte (85.). Ob der Sieg gegen den Ex-Klub besonders süß schmeckt, wollte die RNZ von Schwartz wissen: "Ein Sieg schmeckt immer süß – egal, gegen wen", sagte der SVS-Coach. Mit dem Dreier hat sein Team als Tabellen-15. (23 Punkte) den Abstieg-Relegationsplatz verlassen – und auch die Wildpark-Profis (Elfter/26 Punkte) in den Kampf um den Klassenerhalt verstrickt.

Zwei Siege, zwei Mal zu Null. Aber nicht nur Pascal Testroet weiß, dass aller guten Dinge drei sind. Am Sonntag geht es für den SV Sandhausen zum Tabellenletzten FC Ingolstadt.

Karlsruhe: Gersbeck – Thiede (58. van Rhijn), Gordon, O’Shaughnessy, Heise (88. Jakob) - Gondorf, Wanitzek- Goller (79. Kaufmann), Choi (79. Batmaz), Lorenz (58. Schleusener) - Hofmann.

Sandhausen: Drewes - Ajdini, Zhirov, Dumic, Okoroji - Trybull – Soukou (87. Diekmeier), Zenga, Bachmann, Berko (70. Sicker) – Testroet (82. Deville).

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb); Zuschauer: 6532; Tore: 0:1 Testroet (45.+2), 0:2 Gondorf (85./Eigentor).