Irgendwo in der Sandhäuser Jubeltraube verbirgt sich Pascal Testroet: Der 31-Jährige schoss den SVS mit seinem vierten Saisontor zum 1:0-Auswärtsieg bei Dynamo Dresden. Foto: dpa

Von Christoph Offner

Dresden. Es war böig auf dem von der Herbstsonne beschienen Elbufer in Dresden, die gelben und roten Blätter tanzten im Wind. Weniger stürmisch ging es am Samstagnachmittag im Rudolf-Harbig-Stadion zu. Der SV Sandhausen schlug Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0). Es war kein Feuerwerk, das die Kurpfälzer in Sachsen abbrannten. Aber der SVS zeigte eine konzentrierte Leistung, verteidigte kompakt und nutzte eine seiner wenigen Chancen effektiv zum Siegtreffer. Es war ein typischer Auftritt einer Mannschaft von Alois Schwartz.

Bereits in seiner ersten Amtszeit am Hardtwald hat es der 54-Jährige geschafft, aus einer Schießbude ein Bollwerk zu machen – in den drei Zweitligaspielzeiten unter Schwartz’ Regie spielte der SVS 38 Mal zu null, fing sich in 102 Partien nur 122 Tore. Und auch jetzt scheint es, als ob es ihm gelingt, die Mannschaft zu stabilisieren.

Testroet trifft erneut

Unter seinen Vorgängern Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger holte der SVS in sieben Spielen magere vier Punkte, kassierte 13 Gegentreffer. Schwartz sammelte in fünf Partien doppelt so viele Zähler, abgesehen von dem kompletten Systemausfall beim 1:6 gegen den SV Darmstadt 98 konnte er die Gegentorflut merklich eindämmen. Im Schnitt kommt Schwartz seit seiner Rückkehr nach Sandhausen auf 1,6 Punkte. Hält er diesen, wird es auch eine elfte Zweitliga-Saison für den Dorfklub geben.

Dennoch mahnt der gebürtige Nürtinger: "Wichtig ist, dass wir Konstanz in die Art und Weise unserer Auftritte bringen", so Schwartz: "Der Verein hat einen Riesenumbruch hinter sich (15 Spieler kamen, 18 gingen/Anm.d.Red.). Die Mannschaft muss die neuen Impulse erst einmal annehmen. Aber wir sind auf einem guten Weg."

Der Aufwärtstrend – der sich sowohl spielerisch als auch punktemäßig niederschlägt – hängt allerdings auch mit Pascal Testroet zusammen. Der 31-Jährige hat seine langwierigen Achillessehnenprobleme überwunden und markierte gegen seinen Ex-Klub Dynamo bereits seinen vierten Saisontreffer. "Paco macht ein super Tor", lobte Schwartz seinen Stürmer: "Das ist für ihn nichts Ungewöhnliches. Wer ihn kennt, weiß, wie abschlussstark er ist."

Testroet, der im Sommer vom FC Erzgebirge Aue vor die Tore Heidelbergs wechselte, hat die Lücke, die der Abgang von Kevin Behrens (Union Berlin) hinterließ, geschlossen.

Auch Schwartz’ Kniff, Kapitän Dennis Diekmeier und Bashkim Ajdini die rechte Seite gemeinsam beackern zu lassen, erwies sich erneut als goldrichtig. "Wir wussten, dass es ein sehr ekliges Spiel wird. Am Ende haben wir uns den Sieg erkämpft", sagte Diekmeier. Der laufstarke Ajdini überzeugte auch in Dresden, war ein ständiger Unruheherd und marschierte noch in der 90. Minuten die Linie rauf und runter. "Bashi ist nicht müde zu kriegen", schmunzelte Schwartz.

Doch in Überschwang verfällt beim SVS, der nun seit drei Spielen ungeschlagen ist, niemand. Schon gar nicht Schwartz. "Dafür ist es noch viel zu früh. Wir haben es mit Glück und Geschick über die Zeit gebracht", befand der Trainer, dem die Passivität seiner Mannschaft nach der Führung überhaupt nicht gefiel: "Wir haben nur noch verteidigt. Die Möglichkeiten, den Sack zuzumachen, haben wir schlampig und hektisch verspielt."

Mit dem wichtigen Dreier in Dresden hat es der SVS geschafft, den Abstiegsrelegationsrang 16 zu verlassen und hat mit nun zwölf Punkten Anschluss ans Tabellenmittelfeld hergestellt.

Doch bereits am Sonntag (13.30 Uhr) wartet die nächste Bewährungsprobe. Beim Spitzenreiter FC St. Pauli trifft der SVS auf die derzeit wohl beste Mannschaft der Liga. Einer, der sich besonders darauf freut, ist Diekmeier: "Ein Derby für mich", scherzte der 32-Jährige, der acht Jahre lang beim Stadtrivalen der Kiezkicker – dem Hamburger SV – unter Vertrag stand.

Dresden: Broll – Schröter, Akoto, Sollbauer (83. Becker), Aidonis (46. Mai), Löwe (55. Königsdörffer), Stark, Kade (56. Seo), Herrmann (68. Hosiner), Daferner, Mörschel

Sandhausen: Drewes – Diekmeier, Zhirov, Höhn, Okoroji, Zenga, Bachmann, Ajdin, Ritzmaier (90.+1 Kister), Esswein (83. Soukou), Testroet (69. Benschop)

Schiedsrichter: Thomsen (Kleve)

Zuschauer: 11.144

Tor: 0:1 Testroet (50.)