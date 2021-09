Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Ein Unglück kommt selten allen. Nach Patrick Drewes, der sich beim 1:2 in Hamburg einen Muskelfaserriss zuzog, hat sich nun auch dessen Vertreter Rick Wulle verletzt. Der 27-jährige Ziegelhäuser kugelte sich im Training die linke Schulter aus. Er wird längerfristig ausfallen. Der erst 21-jährige unerfahrene Benedikt Grawe ist der momentan einzige gesunde Torwart. Der SV Sandhausen braucht einen neuen Schlussmann. Es muss schnell gehen. Am Samstag (13.30) kommt der 1. FC Heidenheim.

"Für Rick tut es uns unendlich leid. Dass er sich nach der rechten nun auch noch die andere Schulter verletzt hat, ist tragisch", bedauert der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. Fünf Monate hatte Wulle wegen der schweren Schulterverletzung pausieren müssen. Zuvor hatte ihn ein Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt. Viel mehr Pech geht nicht.

Derweil gibt es am Hardtwald die leise Hoffnung, dass Stammkeeper Drewes vielleicht doch bis zum Samstag fit wird. Auch wenn vermutlich der Wunsch Vater des Gedankens ist. Drewes erlitt bei einem Spagat einen Muskelfaserriss an der Unterseite des linken Oberschenkels. Die übliche Pause bei dieser Art von Verletzungen: Zwei bis vier Wochen.

Entscheidend wird sein, wie der 28-jährige Delmenhorster auf die Intensiv-Behandlung anspricht. Chef-Physiotherapeut Christian Bieser wird alle Register ziehen. Mit Spritzen und mit physikalischer Behandlung soll das Gewebe angeregt werden, um die Heilung zu beschleunigen. Aber: Sollte der Torwart, der bisher überragende Leistungen zeigte, bis am übernächsten Sonntag zum Spiel in Hannover fit sein, wäre es ein Erfolg.

Gefordert ist nicht nur die ausgezeichnete medizinische Abteilung. Auch für Kabaca gibt es zu tun. Es macht es nicht einfacher, dass die Auswahl vertragsloser Torhüter riesengroß ist.Transfermarkt.de listet 50 Namen auf. Bei der Mehrzahl handelt es sich um Torhüter aus dem Ausland, die im fortgeschrittenen Alter sind. Zwei könnten interessant sein: Felix Wiedwald (31), ein Mann mit Bundesliga-Erfahrung bei Werder Bremen und Eintracht Frankfurt, und der gleichaltrige Fabian Giefer, ein früherer Jugend-Nationalspieler. Auch er mit Erstliga-Erfahrung, der letzte Runde 14 Spiele für Zweitliga-Absteiger Würzburg bestritt.

Vielleicht muss man aber nicht in die Ferne schweifen. "Benedikt Grawe hat enorme Fortschritte gemacht. Er ist in allen Bereichen stark. Ich traue ihm zu, dass er den Sprung ins kalte Wasser besteht", sagt Fabian Dais. Der Spielleiter im Nachwuchs-Leistungszentrum begleitete den Fürstenfeldbrucker zwei Jahre in der Oberliga. Der Sohn von Trainer-Ikone Gerd Dais meint: "Er war häufig der beste Mann, er ist nervenstark. Auf Benedikt ist Verlass."

Update: Dienstag, 14. September 2021, 20.25 Uhr

Ausfall von Stammtorwart Drewes droht

Sandhausen. (dpa) Der SV Sandhausen muss am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim möglicherweise auf Stammtorhüter Patrick Drewes verzichten. Der 28-Jährige hat sich bei der 1:2-Niederlage beim Hamburger SV am vergangenen Wochenende eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag via Twitter mitteilte.

"Nach eingehenden Untersuchungen ist zum jetzigen Zeitpunkt ein Einsatz am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim fraglich, aber nicht ausgeschlossen", sagte Sportchef Mikayil Kabaca.