Von Wolfgang Brück

Kiel. Wäre es noch wie bei Sepp Herberger ("Ein Spiel dauert 90 Minuten"), hätte der SV Sandhausen ein paar Sorgen weniger und vier Punkte mehr. In Hamburg (1:2), gegen Bremen (2:2) und Nürnberg (1:2) fielen die Gegentore in der Nachspielzeit. Auch in Kiel gab es ein Ende mit Schrecken. Steven Skrzypski glich spät für die Gastgeber aus (83.). Zuvor hatten Cebio Soukou (26.) und Aleksandr Zhirov (72.) aus einem 0:1 (19., Benedikt Pichler) ein 2:1 gemacht. Der SV Sandhausen hatte den Sieg vor Augen.

Das 2:2-Unentschieden im vorletzten Spiel des Jahres – am Freitag geht es noch nach Düsseldorf – löste gemischte Gefühle aus. Der Frust über die verpassten drei Punkte war aber größer als die Freude über den Punktgewinn bei einem der Konkurrenten um den Klassenerhalt.

Hintergrund Stimmen zum Spiel: > Alois Schwartz, Trainer des SV Sandhausen: "Wir haben einen Punkt geholt, nachdem Dresden und Bremen hier in Kiel verloren haben." [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel: > Alois Schwartz, Trainer des SV Sandhausen: "Wir haben einen Punkt geholt, nachdem Dresden und Bremen hier in Kiel verloren haben." > Marcel Rapp, Kieler Trainer: "Das Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an. Wir haben Druck gemacht und viele Chancen herausgespielt. Wir haben dem Gegner zwei Gelegenheiten gegeben, die er effektiv genutzt hat." > Mikayil Kabaca, Sandhausens Sportlicher Leiter: "Mit einem Sieg wäre es ein schöner Hinrunden-Abschluss gewesen. So haben wir wieder mal Punkte liegen lassen. Wir müssen nun in Düsseldorf noch mal alles reinpacken." > Aleksandr Zhirov, SVS-Abwehrspieler: "Der Punkt ist für uns dennoch wichtig." > Cebio Soukou, Torschütze zum 1:1: "Es ist ärgerlich, dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Wir müssen nur noch an ein paar kleinen Stellschrauben drehen, damit es wieder zu drei Punkten reicht." > Dennis Diekmeier, Kapitän des SV Sandhausen: "Es war ein starker Auftritt von uns und wir waren nahe dran am Sieg. Wenn wir weiter so gut arbeiten, bin ich überzeugt, dass wir unten rauskommen." wob

[-] Weniger anzeigen

Unklar war, ob Patrick Drewes mehr Glückwünsche oder mehr Trost entgegen gebracht wurde. Der Torwart hatte ein halbes Dutzend Kieler Chancen vereitelt, doch beim 2:2 machte er nicht die beste Figur. Bei der Hereingebe von Fiete App hätte er entschlossener zupacken müssen.

Aber letztendlich waren die Kurpfälzer gut bedient. Denn: Über weite Phasen ging es nur in eine Richtung – aufs Sandhäuser Tor. Kiel war öfter am Ball, hatte ungleich mehr Möglichkeiten. Die Gäste knieten sich rein, verteidigten aufopferungsvoll, konterten selten, aber mit Effizienz. Aus drei Chancen zwei Tore zu machen, ist auch eine Qualität.

"Eigentlich können wir mit dem Punkt zufrieden sein, In unserer Situation ist er aber fast ein bisschen wenig", fasste Trainer Alois Schwartz zusammen. 14 Punkte sind eine bedenklich schwache Vorrunden-Bilanz. Schlechter stand man nur vor drei Jahren da. Damals folgten auf zwölf Zählern in der ersten wundersame 26 in der zweiten Serie. Seitdem hält sich das Gerücht: Der SV Sandhausen ist unabsteigbar.

Dennoch täte man gut daran, in der Pause an ein paar Stellschrauben zu drehen. Doch an welchen? Bei den zweit meisten Gegentoren ist eine Verstärkung in der Defensive naheliegend. Aber eigentlich sind gestandene Abwehrspieler da. Das Problem: Die Mannschaft gerät schnell aus dem Tritt. Bei einem Gegentor brechen häufig allen Dämme.

Das Mittelfeld? Dominanz ist ein Fremdwort am Hardtwald. Braucht es auch nicht, so lange das Umschaltspiel klappt. Den Spielgestalter, von dem manche träumen, wird man jetzt nicht finden.

Der Angriff? Zu den Kinsombi, Benschop, Conteh und Keita-Ruel einen weiteren Angreifer zu verpflichten, würde nur die Zahl potenziell unzufriedener Profis erhöhen. Einen zuverlässigen Torjäger bekommt man nicht auf den Grabbeltischen im Winterschluss-Verkauf. Das trifft auch auf die Kategorie zu, bei der tatsächlich Bedarf ist: Jetzt Führungsspieler zu kriegen, ist wie ein Sechser im Lotto. Auch wenn Dennis Diekmeier ein Hauptgewinn war.

Unter den Fans ist das Vertrauen zu den Personalplanern gering. Dabei hätte es schlimmer kommen können. Es war ein waghalsiges, abenteuerliches Unternehmen, 19 Profis in die Wüste zu schicken und – ohne intakte Scouting-Abteilung – 15 Neue zusammen zu kaufen. Selbst im Ansatz ist es nicht gelungen, eine neue Mannschaft aufzubauen, in der die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern stimmt und die eine Perspektive hat.

Aber: Acht von 15 Profis sind ihr Geld wert. Das ist ein ordentliches Ergebnis, wenn man die bescheidenen Erfahrungswerte zugrunde legt, wonach eine 50-prozentige Trefferquote zufriedenstellend ist,

Mit Patrick Drewes ist einer der besten Zweitliga-Torhüter am Hardtwald. Immanuel Höhn, Bashkim Ajdini, Arne Sicker, Chima Okoroji und Marcel Ritzmaier sind solide Zugänge. Pascal Testroet, in Kiel schwach, lebt noch von seinem guten Ruf. Cebio Soukou macht zunehmend Freude. Der 29-jährige Stürmer erzielte seinen zweiten Saisontreffer.

Mit 14 Vorrunden-Punkten musste man in manchen Jahren schon die Dritte Liga planen. Diesmal nicht. Denn zum Glück ist es anderswo auch nicht besser.

Kiel: Dähne - Neumann, Wahl, Thesker, Kirkeskov - Holtby (77. Sander) - Mühling (77. Skrzybski), Porath - Bartels (70. Arp), Reese (77. Sterner) - Pichler.

Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Höhn, Zhirov, Okoroji - Ajdini, Zenga - Soukou (90.+3 Bachmann), Ritzmaier, Esswein (69. Sicker) - Testroet (70. Benschop).

Schiedsrichter: Koslowski (Berlin); Zuschauer: 7879; Tore: 1:0 Pichler (19.), 1:1 Soukou (26.), 1:2 Zhirov (72.), 2:2 Skrzybski (83.).

Update: Sonntag, 12. Dezember 2021, 20.39 Uhr

Kiel. (dpa) Holstein Kiel und der SV Sandhausen stecken weiter im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga fest. Beide Mannschaften trennten sich am Samstag zum Abschluss der Hinrunde mit 2:2 (1:1). Das Remis half keinem der beiden Teams weiter. Der SV Sandhausen blieb auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Kieler verpassten es, einen größeren Abstand zur Gefahrenzone zu legen und liegen nur vier Punkte vor dem Team von Trainer Alois Schwartz.

Gegen die defensiv eingestellten Gäste brachte Benedikt Pichler (19.) Kiel in Front. Cebio Soukou (26.) und Aleksandr Zhirov (72.) schafften mit ihren Treffern zunächst die Wende. Steven Skrzybski (83.) bescherte Holstein immerhin noch das Remis.

Vor 7879 Zuschauern waren die Kieler spielbestimmend. Der Österreicher Pichler belohnte die Holstein-Bemühungen mit seinem fünften Saisontor. Erst danach spielten die Gäste mit und hatten schnell Erfolg mit dem ersten Torschuss durch Soukou. Die Kieler blieben trotz des Ausgleichs überlegen, machten aber zu wenig daraus.

Auch in der zweiten Halbzeit berannten die Kieler die Sandhäuser Deckung. Vor allem Fabian Reese tat sich hervor und verpasste unter anderem in der 58. Minute nur knapp das Tor. Doch mit dem zweiten Schuss im Spiel ging der SV Sandhausen erneut in Führung. Erst traf Erik Zenga den Pfosten, anschließend erreichte der Ball über Umwege Zhirov, der vollstreckte. Holstein gab aber nicht auf und rettete dank Skrzybski noch einen verdienten Punkt.